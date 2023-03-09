Заслугой молодых людей, протестовавших последние два дня против принятия закона об иноагентах, называют многие в стране решение «Грузинской мечты» отозвать из парламента и Венецианской комиссии соответствующий законопроект.

«Наши дети смогли это сделать! Никогда в Россию! Дети вы наши, генацвале!» – Хатия Деканоидзе, депутат «Нацдвижения», одна из первых написала в соцсети слова благодарности молодежи. То, что сегодня «Грузинская мечта» заявила об отзыве законопроекта об иноагентах, принятого 7 марта в первом чтении, многие считают заслугой молодых. С того вечера два дня подряд десятки тысяч молодых людей собирались на главном проспекте грузинской столицы, разворачивая флаги Грузии и Евросоюза и скандируя: «Грузия – это Европа! Нет российскому закону!»

В «Грузинской мечте» считают, что молодых людей дезинформировали в радикальной оппозиции. Как пишет в соцсети депутат партии власти Дито Самхарадзе, команда отозвала законопроект «ради безопасности маленьких девочек и мальчиков», которых лектора, сторонники «Нацдвижения», якобы шантажируя, заставляли протестовать на проспекте Руставели.

Но у самих студентов есть претензии только к лекторам с партбилетом «Грузинской мечты». Представитель одного из студенческих движений «Набиджи» («Шаг») Давид Сехниашвили сегодня сообщил, что они не прекратят акции протеста до полного отзыва законопроекта, освобождения задержанных, а главное - они каждый день будут собираться во дворе ТГУ с единственным требованием:

«Освободить работающих здесь лекторов, которые проголосовали за российский закон, – это Ираклий Кобахидзе, Николоз Самхарадзе и другие. Они должны быть освобождены, потому что не имеют морального права читать лекции в Тбилисском государственном университете».

Сколько в грузинских университетах таких студенческих движений или общин, объединяющих молодых людей по профессиональным и другим признакам, сосчитать сложно. Молодые люди проявляют организованность, упорство, не любят слушать оппозиционеров на митингах, и в чем еще раз убедилось общество – не гонятся за лидерством.

Об этом писала накануне в соцсети депутат «Нацдвижения» Ани Цитлидзе, отвечая тем критикам, которые обвинили лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе в том, что накануне он призвал молодых протестующих окружить здание парламента. Одна группа участников акции после этого стала разбивать окна в здании парламента, бросать камни в полицейские машины, а одну даже перевернула.

«Этими людьми никто не может управлять! И никто не может их контролировать! Выйдите и посмотрите на этих отравленных газом молодых: кто сможет их остановить или кому они поверят? Вы лучше на Бидзину выливайте свой гнев», – с возмущением писала оппозиционер Ани Цитлидзе.

По прямым эфирам грузинских СМИ можно было убедиться в том, что большинство протестующих не отождествлялись ни с какой политической силой.

«Мы не выбираем здесь никакого президента, никакую партию, мы выбираем нашу страну: или мы идем в Россию, или в Евросоюз. Выходите и станьте рядом с нами!» – призывал в эфире ТВ «Мтавари» один из молодых людей.

А другой молодой человек на акции, оставляя всем свободу выбора, кричал в мегафон: «Мы, те, кто за мирную акцию, стоим здесь. А кто хочет пойти туда, за парламент, – пусть идет, конечно же, пусть идет!»

Радикально настроенных сторонников эксцессов среди протестующих было мало. Большинство проявляли хладнокровное упорство, после разгона вновь собирались на прежнем месте и там же под гул полицейских сирен заводили хоровод, без элементов из зажигательных грузинских танцев или хип-хопа. Этот танец как форма протеста заставил в мае 2018 года тогдашнего министра внутренних дел Георгия Гахария, а теперь лидера оппозиционной партии «За Грузию», публично извиняться перед молодыми людьми за жесткую наркополитику и полицейские рейды в ночные клубы в то время.

«Давайте начнем с извинения. Извините!» – сказал тогда Георгий Гахария.

Через год, в июне 2019 года, Гахария получит прозвище «выкалыватель глаз» – из-за жесткого разгона митингующих во время «гавриловской ночи». Тогда были применены резиновые пули, из-за чего 18-летная Мако Гомури потеряла глаз, получили увечья и другие молодые люди.

На вчерашней акции протеста стояли многие из тех молодых людей, которые были участниками прошлых протестных акции. И они продемонстрировали единство перед общей опасностью, чего так не хватает грузинским политикам. Они никак не отреагировали на появление в их рядах Георгия Гахария, теперь уже оппозиционера. Видимо, воодушевленный этим, Гахария после отзыва «Грузинской мечтой» законопроекта об иноагентах на своей странице Facebook написал следующее:

«Давайте начнем с благодарности! Спасибо молодым!» – обозначив хештегом «СпасибоGenZ», «Спасибомиллениалам». Под этими хештегами в грузинских соцсетях многие благодарят молодежь, в том числе и грузинские эмигранты:

«Спасибо скажи, что вчера не послали тебя», – написал в ответ Гахария один из лидеров движения «Сирцхвилиа» («Позор») Нодар Рухадзе. Но в целом другие, кому были адресованы слова благодарности, просто не удостоили Гахария вниманием.

Эти молодые люди не теряют время на такое. Взрослое поколение грузин впервые обнаружило, что в Грузии выросли «совсем другие дети», в июне 2015-го. Тогда с 13 на 14 число разбушевавшаяся река Вере вышла из берегов, что повлекло за собой смерть десятков людей и разрушения. Наутро после наводнения появились молодые люди, тысячи добровольцев, самоотверженно и не покладая рук приняли участие в очистительных работах вместе с работниками различных госслужб.

«Это совсем другие люди, другое поколение», – говорит Давид Зурабишвили, публицист, бывший депутат от Республиканской партии. Последние годы он в основном занимается преподаванием политологии в ведущих университетах Грузии, тесно общаясь со студентами:

«Это абсолютно другое поколение, с другими ценностями, взглядами, которое отличается от постсоветского или ментально застрявшего в Советском Союзе поколения. Для них Запад, Европа, европейская интеграция Грузии – это жизненно важно. Для них Европа уже родная среда, ее воспринимают своей. Они выходят на улицу, когда встает экзистенциальный для страны вопрос, как это было в случае законопроекта «Грузинской мечты» об иноагентах. Он тащит Грузию к той стране, к которой у этого поколения нет никаких душевных привязанностей. Напротив, Россия для них – агрессор, враг страны, и когда ты хочешь оторвать их от родной среды, конечно, за этим следует протест. Этот протест был масштабным, и это очень хорошо. Это говорит нам о том, что будущее нашей страны никто и никак не сможет изменить – наше место в Европе, и мы там будем».

Давиду Зурабишвили нравится, что молодые люди проявляют такой гражданский активизм – оппозиционеры и раньше призывали их выйти на улицу. Но они делают это тогда, когда появляется реальная опасность:

«Конечно, это победа – отзыв законопроекта. Но это не конец, нужно продолжить давление на власть разными формами. Необязательно каждый день устраивать акции протеста. Можно провести пару предупредительных, но дело нужно довести до конца другими методами. В итоге смена власти должна решиться путем выборов. До них не так уж много времени, они будут через год».

Зурабишвили, как и многие другие, сегодня не исключал, что, благодаря такой стойкости молодежи, других людей, Брюссель, несмотря на политику «Грузинской мечты», в конце года все-таки предоставит Грузии статус кандидата на вхождение в ЕС. И, возможно, тогда многие вздохнут с облегчением, видя как, «ох, эта несносная молодежь, в непонятной одежде, с дредами, пирсингами, не расстающаяся с рюкзаками, вечно уткнувшаяся в свои гаджеты», не прислушалась к призывам последователей грузинского радикального консерватизма и упорно пошла своим путем – не на Север, а домой, в Европу.

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