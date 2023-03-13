«Нацдвижение» ставит на победу Украины и появление в Грузии проукраинского правительства – об этом заявил Вано Мерабишвили, бывший премьер, чем вызвал недовольство не только во власти, но и в оппозиции, в том числе и в собственной партии.

Призывы бывшего премьера времен «Нацдвижения» о начале активной борьбы за власть наделали много шума в Тбилиси. Заявления одного из учредителей ЕНД прозвучали на состоявшемся 10 марта в Киеве в медиацентре «Укринформа» обсуждении инициативы по спасению Михаила Саакашвили:

«Грузинское правительство легло на открыто пророссийский курс, и мне, как грузину, стыдно, что Грузия не является главным союзником Украины в этой войне».

Днем позже на ютуб-канале Евгения Кисилева Мерабишвили сказал, что первостепенной задачей партии остается освобождение из тюрьмы Михаила Саакашвили. Также, по его убеждению, ее решить можно только силовым путем, после чего «режим Бидзины Иванишвили рухнет автоматически».

«Мы согласовываем наш план (по освобождению Саакашвили) с теми людьми, которые заинтересованы в этом. Где будет эпицентр противостояния, не так уже и важно, наша первичная задача от этого не меняется. До этого мы добивались его освобождения мирными методами, но это время прошло. Неважно, где будет прорвана кордон полиции – у парламента или возле госпиталя. Любой прорыв – это освобождение Саакашвили и свобода всей Грузии».

Откровения Мерабишвили были негативно истолкованы в лагере сторонников бывшего председателя «Нацдвижения» Ники Мелия. Последний посвятил этому специальный пост в Facebook, прямо намекнув бывшему лидеру на потерю ориентации во времени и пространстве:

«Мнение Вано Мерабишвили интересует лишь ту группу людей, которые находятся в оппозиции не ради будущего страны, а ради личных интересов и усиления своего влияния. Это другое время, другой процесс, другой протест, другие люди, и результат определенно будет другим! Давать пищу России и «Грузинской мечте» для пропаганды – это худшая услуга, которую сейчас можно оказать демократическому движению Грузии и обществу, борющемуся против режима».

Ему вторил представитель ЕНД Бачо Долидзе: демонстранты не требовали немедленного освобождения Саакашвили:

«Лично я против него (Мерабишвили) ничего не имею, но его заявления идут вразрез с процессом, который мы наблюдаем. Сегодня власть находится в тяжелом моральном политическом нокдауне, состоянии, и если мы своими заявлениями выведем его из него, то что получится? Общество прямо заявило правительству: нам не нужно пророссийское правительство, нам нужна власть, которая предоставит мне статус кандидата в ЕС. У нас очень образованное общество, последовательно выдвигались именно те требования, которые и требуются».

Позиция Мерабишвили не нашла поддержки и в остальной оппозиции. Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе прямо заявил, что такая риторика противоречит действиям молодежи, бросившей вызов власти:

«Это провокация, которая льет воду на мельницу Бидзины Иванишвили, чтобы снова вернуть страну в разделенную общую реальность «Националов» и «Мечтателей». Эту историю нужно заканчивать, если мы хотим, чтобы страна двигалась вперед! Это утверждение также обесценивает победу грузинского народа и особенно молодежи последних дней», – написал лидер «Лело».

В свою очередь, в «Грузинской мечте» отмечают, что откровения Мерабишвили не содержат ничего принципиально такого, о чем не было бы давно всем известно. По мнению генсека партии Кахи Каладзе, у «Нацдвижения» и остальной оппозиции – общий путь.

«Для чего им нужны беспорядки? Интервью Вано Мерабишвили было постыдным. Они хотят сменить власть в стране только по одной причине – вернуться и сразу открыть второй фронт против России. Призывы об этом со стороны оппозиции мы слышали ежедневно. Некоторые политики думают, что можно сменить власть путем революции и конфронтации, но они очень ошибаются. В Грузии, как и в любой цивилизованной стране, власть будет меняться демократическим путем, и, для тех, кто выйдет за рамки закона, всегда будет соответствующий ответ», – подытожил Каха Каладзе.

По мнению же представителя парламентского большинства Ираклия Заркуа, весь общественный протест у парламента Грузии соответствовал инструкциям Мерабишвили.

«То, что происходило в эти два дня… слава богу, что обошлось бескровно... За этой акцией стояли политики-банкроты, у которых была одна цель – чтобы пролилась кровь. Я хотел бы поблагодарить полицию, которая не поддалась на эту провокацию, спланированную Мерабишвили и его неудачниками. Что касается нашего законопроекта, то в какой-то степени наша проблема заключалась в том, что мы заранее не объяснили населению и молодежи, с кем они имеют дело, ведь главная задача Мерабишвили – совершить государственный переворот, чтобы привести проукраинское правительство. Что это значит? Это значит, что второй фронт будет открыт. Наша же цель – достойно получить статус кандидата ЕС», – заверил депутат.

Откровения Мерабишвили не оставили равнодушными и беспартийных депутатов. Армаз Ахвледиани назвал их «реваншистскими, беспринципными и вредительскими», подпитывающими «господство «Грузинской мечты».

Ближе к вечеру Михаил Саакашвили написал обширный пост, в котором призвал своих сторонников к активным действиям. Не упоминая Мерабишвили, он высказал упреки соратникам, которые проявляют недостаточную активность:

«Хочу сказать горстке политиков, которые все еще неохотно упоминают мое имя: не становитесь заложниками многолетней политики российских «мечтателей». Я только хочу помочь вам, пока я здесь, так как, вернувшись в Киев, я полностью переключусь на помощь Зеленскому, и у меня может даже не хватить ресурсов, чтобы заглядывать сюда. Сила – в единстве и активности. Сейчас не время делать паузы. Слава нашей молодежи, слава всем бесстрашным патриотам! Слава Украине!»

Примечательно, что на сегодняшнем брифинге председатель «Нацдвижения» Леван Хабеишвили никак не прокомментировал заявление основателя партии. В текущих планах ЕНД – продолжение консультаций с политическими партиями и гражданским обществом в деле достижения статуса кандидата в ЕС. «Борьба не окончена, борьба только начинается», – заверил Хабеишвили.

Подписывайтесь на нас в соцсетях