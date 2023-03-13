Правительство Грузии ищет в протестах «украинский след», а в это время в самой Украине советуют присмотреться внимательнее и осознать, где враг находится на самом деле. При этом Киеву приходится прилагать серьезные усилия, чтобы удержать Бахмут. Российская сторона признает: бои за город дорого обходятся штурмующим.

Правительство Грузии ищет врагов не там, где стоило бы – так в украинском МИДе отреагировали на заявления представителей грузинского правительства во главе с премьером Ираклием Гарибашвили о том, что Киев хочет втянуть Грузию в войну с Россией. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Олег Николенко на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул: говоря о причастности Украины к якобы подготовке госпереворота в Грузии, власти этой страны повторяют нарратив российской пропаганды:

«За последние несколько дней премьер-министр и руководство парламента Грузии сделали ряд недружественных заявлений по отношению к Украине. Почти дословно повторяя тезисы российской пропаганды, представители грузинских властей обвинили Украину в подготовке государственного переворота в Грузии, втягивании ее в войну с Россией, направлении сил для разжигания гражданской войны. Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, не имеющие ничего общего с реальностью. Не там ищут врага грузинские власти».

Примечательно, что в самой Москве не скрывают: никаких сантиментов по отношению к Грузии у российского руководства нет. Устами одного из главных представителей пропагандистской машины Кремля, главреда федерального телеканала RT Маргариты Симоньян, Грузии было передано недвусмысленное послание: если к власти придут нелояльные России политические силы, то «второй фронт» откроет сама Москва:

«Цацкаться с Грузией в такой ситуации, как сейчас, никто не будет… Никто в России не считал и не считает себя одним народом с грузинами. Правда же? Одним народом с украинцами считает себя даже наш президент. Потому что братский народ, потому что братский народ нужно очистить от захвативших его нациков и дать ему дышать свободной грудью и быть нормальным, таким же братским народом, каким он был. С Грузией такого нет. Поэтому, я не думаю, что в случае если они рванут, устроят такую провокацию, что мы будем даже отправлять туда войска. Я думаю, что левой пяткой полетят туда несколько ракет, особо не разбирая куда. И покажите мне хоть одного человека, который бы честно, искренне сказал, что это в интересах грузинского народа. Конечно, нет. А вот в интересах администрации Байдена – это безусловно. Потому что это отвлечет Россию, создаст дополнительные проблемы. И вот эти замечательные девушки, которые стоят и аплодируют… девушки и юноши… просто ни хрена этого не понимают, потому что находятся в информационном вакууме, чего надо – не читают, а читают и смотрят то, что не надо, им запудрили мозги. И кончится это для вас, ребята молодые, мне вот вас заранее жалко, плохо».

Некоторые комментаторы при этом не исключают, что угрозы, звучащие из Москвы, направлены в первую очередь на то, чтобы главный тезис «Грузинской мечты» о том, что альтернативой их нахождения у власти является война, обрел некую реальность в умах колеблющейся части грузинского общества.

Что же касается Украины, то Киеву явно хватает своих проблем. Бои за Бахмут достигли апогея. Президент страны Владимир Зеленский отмечает: потери российских войск на этом направлении катастрофические:

«Менее чем за одну неделю – за время с 6 марта – и только на одном Бахмутском направлении удалось уничтожить более 1100 солдат врага – это безвозвратные потери России, потери именно там, под Бахмутом. Плюс еще как минимум полторы тысячи санитарных вражеских потерь – это ранения, несовместимые для них с продолжением боев. Плюс уничтожены десятки единиц вражеской техники. Плюс сожженные российские склады боеприпасов – более десяти».

То, что бои, действительно, тяжелые, признает и российская сторона. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не скрывает: продвижение вглубь населенного пункта обходится его подопечным очень дорого:

«На Бахмуте обстановка тяжелая, очень тяжелая. Противник грызется за каждый метр. И чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает по нам, тем больше танков. Украинцы подкидывают бесконечные резервы».

А вот у самих «музыкантов» с резервами далеко не все в порядке. По данным британской разведки, после того, как Евгений Пригожин в результате конфликта с военным руководством России потерял доступ к вербовке заключенных в колониях, не менее чем в 40 населенных пунктах по всей России начали функционировать т.н. группы по работе с общественностью, пытающиеся вербовать добровольцев в спортивных центрах и даже вузах, раздавая «анкеты молодого воина». Но, учитывая крайне высокую смертность в рядах наемников, оперативно пополнить резервы, отмечают британские военные аналитики, Пригожину вряд ли удастся.

Тем временем на первый план вновь выходит глава Чечни. Рамзан Кадыров был принят российским президентом Владимиром Путиным и доложил об успехах собственных подопечных на украинском фронте и дал понять, что полностью лоялен главе Кремля:

«Владимир Владимирович, в зоне СВО успешно несут службу бойцы Чеченской республики. Мы выполняем все ваши приказы. И намерены действовать до победного конца. Жители региона полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижение ее целей и задач».

Путин в ответ похвалил Кадырова за его вклад в СВО:

«Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО. Передайте им самые наилучшие слова. Спасибо им большое».

Впрочем, несмотря на впечатление, оказанное подопечными Кадырова на главу Кремля, вернуть себе утраченную инициативу Москва все никак не может. Увязнув под Бахмутом, уверены западные аналитики, Россия растрачивает свой наступательный потенциал и боеспособность лучших подразделений. И в свете приближающегося часа икс украинского контрнаступления это может обернуться для Москвы новым Харьковом или Херсоном.

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