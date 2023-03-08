Протесты в Тбилиси похожи на украинский Майдан – и там, и там граждане отстаивали и отстаивают свое европейское будущее. В Киеве отозвались на попытки грузинских властей вновь обвинить несогласных в намерении ввергнуть Грузию в войну с Россией. При этом самой Украине нужен по меньшей мере миллион артиллерийских снарядов для успешного сдерживания Москвы. Министр обороны Алексей Резников на неформальной встрече с коллегами из стран ЕС запросил объемы военной помощи, в четыре раза превышающие те, которые собирается поставить Евросоюз.

Именно попытка вернуть страну на российскую орбиту привела к протестам, больше известным как Майдан. Так в Украине ответили на слова лидера «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, который сравнил протесты в Тбилиси с событиями 2014 года в Киеве, заявив, что ни к чему хорошему это Украину не привело. Представители нынешнего украинского правительства подчеркнули, что именно благодаря Майдану спустя почти 10 лет страна остается независимой, в отличие от Беларуси, которая фактически является придатком России. И если такое случится в Грузии, то это будет худшим сценарием для страны. Мэр Киева Виталий Кличко провел параллели между риторикой и действиями Виктора Януковича и нынешнего руководства Грузии:

«Движение Майдана началось с того, что Янукович обещал народу европейское будущее. Обещание и реальность оказались разными. Он играл в игру и хотел привести нас к России. Ваша борьба очень важна для прав человека, для европейского будущего, для верховенства закона. Важно, чтобы правительство прислушивалось к народу».

Впрочем, у Украины сегодня другие проблемы. Если с прозападным курсом страна определилась окончательно, то для сохранения этого курса Киеву нужно оружие. Россия не прекращает попыток продавить украинскую оборону и бросает все больше сил на захват Бахмута.

«Подразделения «ЧВК Вагнера» заняли всю восточную часть Бахмута. Все, что восточнее реки Бахмутка, полностью находится под контролем «ЧВК Вагнера». Можно об этом сообщить», – утверждает лидер российских наемников Евгений Пригожин.

Западные аналитики считают, что эта информация соответствует действительности. А генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключает полного перехода населенного пункта под контроль России уже в ближайшие дни. Выступая перед встречей с министрами обороны стран ЕС и Украины, Столтенберг прокомментировал ситуацию на самом сложном участке фронта:

«Нехватку качества Россия пытается компенсировать количеством. Они понесли большие потери, но в то же время мы не можем исключать, что Бахмут может в конечном счете пасть в ближайшие дни. И поэтому также важно подчеркнуть, что это не значит, что в войне обязательно произошел поворотный момент. Это просто подчеркивает, что мы не должны недооценивать Россию».

А еще лучше «переоценить» подход к планам по поставкам Украине необходимых ей вооружений. На этом настаивает украинский министр обороны Алексей Резников. На встрече с коллегами глава военного ведомства дал понять: Киев ждет от союзников увеличения ожидаемых объемов поставок боеприпасов по меньшей мере в четыре раза:

«Нам нужен миллион артиллерийских снарядов. Для этого, вероятно, потребуется около четырех миллиардов евро».

На фоне российских попыток начать новое наступление Киев сталкивается с критической нехваткой 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Но новые запросы Украины европейская бюрократия может попросту не осилить. Во всяком случае, в ближайшей перспективе. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что Евросоюзу нужно направить на пополнение боеприпасов Украины уже имеющиеся ресурсы прежде, чем принимать решение по выделению новых фондов под эту задачу:

«Нам нужно использовать то, что у нас уже есть, то, что уже есть у европейских армий на складах. Во-вторых, просить большего. Идти вместе, ЕС необходимо организовать общую систему закупки для всех армий, которые хотели сделать это вместе, чтобы обеспечить часть от общего объема Украине в среднесрочной перспективе. В более отдаленной перспективе, но уж точно не на завтра, ЕС необходимо повысить производительность всей нашей оборонной промышленности».

Боррель предлагает компромиссный вариант – потратить один миллиард на совместные закупки боеприпасов для Украины и еще столько же – на пополнение собственных запасов. То есть в четыре раза меньше, чем просит Украина.

Но Европа обещает поднапрячься. Комиссар ЕС по вопросам промышленности Тьерри Бретон считает, что настало время и Евросоюзу перевести часть своей экономики на военные рельсы:

«Сейчас мы находимся в решающем моменте нашей поддержки Украины. Совершенно необходимо, чтобы мы перешли к своего рода режиму военной экономики с точки зрения снабжения и оборонной промышленности. Мы должны сделать все возможное, чтобы снабдить Украину всем необходимым, особенно боеприпасами».

В Киеве согласны: время играет против Украины и ее западных союзников. Любые успехи России на фронте позволят Кремлю использовать это в пропагандистских целях, что поднимет рейтинг Владимира Путина внутри страны и позволит тому и дальше вести войну на истощение. И необходимые для срыва этих возможностей Москвы миллиарды, считают в Киеве, – гораздо меньшая цена, чем та, которую вынуждена сегодня платить Украина.

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