Пашинян признал, что Симоньян и Габрелянову запрещен въезд в Армению

Международный уголовный суд (МУС), базирующийся в Гааге, в ближайшее время откроет два уголовных дела по обвинениям в военных преступлениях в связи с вторжением России в Украину, а также выдаст ордера на арест нескольких лиц, предположительно причастных к этим преступлениям.

Об этом в понедельнк со ссылкой на официальных лиц, которые не названы по именам, сообщают Reuters и New York Times. Официально о решении еще не объявлено.

Если дела действительно будут открыты, это будет первый случай, когда МУС - спустя более года после начала войны - примет к производству дела о предположительно совершенных российскими военными в Украине преступлениях.

Как сообщает New York Times, обвинения будут выдвинуты по двум пунктам - о целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры Украины и о перемещении детей с территории Украины в Россию, которое Киев считает насильственным, усматривая в нем признаки геноцида.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан недавно посетил Украину для изучения обстоятельств российских ракетных ударов и нападений дронов на объекты энергетики и инфраструктуры. Как сообщает Reuters, жертвами обстрелов стали сотни гражданских, а от повреждения сетей энерго- и водоснабжения пострадали миллионы жителей Украины.

Россия заявляет о легитимности ударов, которые должны ослабить противника. Но власти Украины называют эти удары средством запугивания мирного населения.

Женевские конвенции и дополнительные протоколы к ним обязывают воюющие стороны различать гражданские объекты и военные цели. Международное право запрещает нападение на гражданские объекты.

Основанием для еще одного обвинения, по всей видимости, станут сообщения о том, что Россия вывозила детей и подростков из оккупированных районов Украины в российские так называемые лагеря перевоспитания - речь идет о детских лагерях, в которых украинским детям, помимо прочего, рассказывают российскую версию событий в Украине, пытаются привить российскую идентичность. Известны и случаи усыновления украинских детей гражданами России - о том, что она усыновила 15-летнего подростка из Мариуполя, заявила Владимиру Путину и российский уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch в понедельник опубликовала доклад о положении украинских детей, оставшихся без попечения родителей. По мнению правозащитников, дети из украинских детских домов испытывают серьезные психологические травмы в результате войны. Многие имеют родителей, но лишены возможности видеться с ними. Часть детей подверглась насильственному вывозу в Россию или находится под угрозой такого вывоза.

Остается неясным, кому именно суд планирует предъявить обвинения по каждому делу. Некоторые источники New York Times заявили о возможности предъявления обвинений президенту России Путину. Издание отмечает, что сама перспектива судебного процесса остается невысокой - МУС не может рассматривать дела заочно, а Россия не признает юрисдикцию суда и в принципе не выдает своих граждан за рубеж.

В юрисдикцию Международного уголовного суда входит расследование военных преступлений, преступлений против человечности и акты геноцида на территории Украины, какой бы из воюющих сторон они ни совершались. Украина и ряд стран обсуждают и возможность создания иных механизмов для привлечения российских официальных лиц и военнослужащих к ответственности.