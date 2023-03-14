На днях в абхазских СМИ почти одновременно появились статистические данные нынешнего сезона по экспорту мимозы и вылову хамсы. Ведь в начале марта обычно «финишируют» сезоны этих двух отраслей, которые относятся в республике к сельхозпроизводству. Причем переработка на прибрежных рыбзаводах хамсы в рыбную муку и рыбий жир приносит существенную прибавку в доходную часть госбюджета. И если в первом случае цифры порадовали, то во втором разочаровали.

Немало жителей Абхазии в течение десятилетий в конце февраля – начале марта активно пополняют свой семейный бюджет вывозом дикорастущей мимозы (акации серебристой) в Российскую Федерацию. Нынешний сезон был удачным. Как сообщила Краснодарская таможня в канун Международного женского дня 8 Марта, двести тонн мимозы с конца января было ввезено в Россию из Абхазии. В прошлом году эта цифра составила 150 тонн, то есть объем поставок цветов превысил прошлогодние показатели на 50 тонн. Кстати, поскольку в Абхазии растет немало деревьев мимозы как ранних, так и поздних сортов, в садах и на обочинах дорог здесь по сию пору желтеют мимозовые «облака».

А вот осенне-зимняя путина 2022-2023 годов у берегов Абхазии по вылову хамсы (европейского анчоуса), можно сказать, провалилась. По словам председателя Госкомитета по экологии республики Савелия Читанава, при общем допустимом улове (ОДУ) 35 тысяч тонн выловлено около 4 тысяч 800 тонн. В прошлом году ОДУ был определен правительством Абхазии в 30 тысяч тонн, выловили 29 тысяч. Нынче, как видим, снижения улова аналитики не ожидали, потому и подняли цифру ОДУ, но рыба не пришла.

Несколько недель назад на момент, когда было выловлено полторы тысячи тонн хамсы, Читанава так объяснил «Эху Кавказа» отставание от намеченного. Черноморский бассейн за лето прогревается, а с приближением зимы начинает постепенно отдавать тепло. Максимально Черное море остывает к марту, и в этом году вода охлаждалась слишком долго. Чтобы рыба сгруппировалась в косяк, нужна температура морской воды в восемь-девять градусов, а пока она держалась на уровне 11-12.

После этого и снег в прибрежной Абхазии выпадал и лежал на земле несколько суток, и холодные дожди шли… Температура морской воды несколько недель в сводках погоды значилась одна и та же – девять градусов. И хамса в косяки, видимо, сбивалась, только слишком мало ее было, поскольку к прежнему улову удалось добавить лишь чуть больше трех тысяч тонн.

Савелий Читанава сообщил в СМИ, что у берегов республики осталось три-четыре сейнера из 18 (все они вместе с командами нанимаются в Турции, поскольку сейчас в Абхазии нет своего рыболовецкого флота), остальные ушли на места базирования, ибо иначе рыбопромышленникам их значительно дороже содержать. Те, кто остался, попросили открыть им так называемую запретную зону – это акватория Гальского района от устья реки Аалдзга до государственной границы с Грузией.

«Эхо Кавказа» вновь связалось с Савелием Читанава, и первый наш вопрос был:

«Ну, и почему все же путина провалилась?

– На все это воля Божья. Никто не может подсказать, почему в этом году, и не только у нас, но и в других странах Черноморского бассейна, путина в общем-то провалена.

– Ну, а то, что открыли вот эту закрытую зону до границы с Грузией, - это что-то дало или нет?

– Это был как бы разведывательный лов. Мы открыли на сутки ее один раз, но это тоже не дало результата.

– А почему вообще эта зона считается закрытой? То есть она резервная?

– Не то что резервная… Там место обитания краснокнижных рыб. Там материковая отмель неглубокая, есть кормовая база для этих рыб. И потому еще в советское время эта зона была заповедной. В каких-то редких случаях там специальным постановлением разрешали лов рыбы. То, что, собственно, продолжается, и у нас в республике; в наших правилах рыболовства это обозначено. По необходимости мы открываем на короткое время эту зону.

– Ну, и на сутки открыли, но это ничего не дало, да?

– В принципе, поймали там что-то, но это не стоит того, чтобы продолжительное время продолжать там лов».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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