Главы МИД России и США все же встретились на полях саммита «Большой двадцатки». Правда, долгого разговора не получилось. Да и продуктивность беседы под большим сомнением. Но это первый контакт главных дипломатов Москвы и Вашингтона с начала войны в Украине.

10 минут – ровно столько продолжалась беседа Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели. Главные дипломаты России и США поговорили буквально «на ходу». Сколько-нибудь серьезных переговоров, как подчеркивают в российском МИДе, не было. При этом на Смоленской площади настаивают, что инициатором беседы выступил именно госсекретарь США, а его российский коллега не стал отказываться.

В Госдепартаменте не стали комментировать, кто именно высказал заинтересованность в подобном контакте, но подчеркнули, что Блинкен вновь дал понять Лаврову, что США готовы помогать Украине столько, сколько потребуется, а самой России стоит вернуться к соблюдению договора о СНВ.

При этом атмосфера встреч в столице Индии показала, что война в Украине – серьезный дестабилизирующий фактор, отражающийся на всех процессах в мире. Несмотря на то, что руководство принимающей стороны призвало на время забыть о разногласиях, тема Украины явно доминировала. И разность позиций не дала возможности принять итоговое коммюнике.

«Министры G20 после сегодняшних обсуждений и переговоров, которые им предшествовали, договорились выработать общую позицию, в которой G20 как группа собралась вместе и пришла к консенсусу по многим важным вопросам. Итак, это было принято сегодня днем как резюме председателя. Если бы у нас было идеальное совещание по всем вопросам, это было бы коллективное заявление. Но были вопросы, которые, я бы сказал, очень откровенно касались украинского конфликта, по которым были разногласия. И, несмотря на то, что по большинству вопросов мы смогли получить итоговое решение, разногласия по вопросу Украины не позволили нам принять итоговый документ, а только резюме председателя», – заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

Индия продолжает избегать прямой критики в адрес России, которая остается для Нью-Дели главным поставщиком вооружений, и все это время воздерживалась от голосования в ООН по резолюциям, осуждающим российскую агрессию. Кроме того, с началом войны и введением санкций против Москвы Индия существенно увеличила закупки российской нефти, из чего извлекает явную выгоду для своей экономики, поскольку покупает нефть с серьезной скидкой.

Поэтому представитель Москвы чувствовал себя хоть и в меньшинстве, но достаточно уверенно. На итоговой пресс-конференции Сергей Лавров дал понять: призывы и предупреждения Блинкена услышаны не были:

«Мы будет продолжать добиваться справедливости для украинского народа. Будем продолжать отстаивать интересы русских, которые живут на Украине. И, конечно же, будем полностью обеспечивать интересы тех жителей украинских республик и областей, которые на референдуме высказали свою волю в отношении присоединения к Российской Федерации».

Что касается договора о СНВ, то позицию по этой теме озвучил на проходящей параллельно в Женеве Конференции по разоружению заместитель Лаврова Сергей Рябков. По его словам, Москва не может себе позволить вернуться в договор до тех пор, пока Запад ставит своей целью «стратегическое поражение России»:

«Ситуация дополнительно усугубилась в результате попыток США прощупать защищенность российских стратегических объектов, заявленных по договору о СНВ, посредством содействия киевскому режиму в проведении на них вооруженных атак. На этом фоне восприняли как верх цинизма требования Вашингтона со ссылкой на ДСНВ обеспечить ему инспекционный доступ на ядерные объекты России. Особенно в нынешних условиях, когда, вопреки фундаментальным принципам и общеполитическим пониманиям, закрепленным в преамбуле ДСНВ, США совместно с другими странами Запада, включая ядерные государства – Францию и Великобританию, взяли курс на нанесение России, как они это называют, стратегического поражения в развязанной против нас тотальной гибридной войне».

При этом несмотря на то, что индийская сторона настаивает, что вопросы, помимо украинского, на саммите «Большой двадцатки» согласовать все же удалось, один из важнейших – зерновая сделка, заключенная при посредничестве Турции и ООН, остается в подвешенном состоянии. Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от России продлить соглашение, сроки которого истекают в марте:

«Крайне важно, чтобы G20 выступила в пользу продления и расширения зерновой инициативы для укрепления продовольственной безопасности самых уязвимых слоев населения».

Но его российский коллега Сергей Лавров заявил, что Запад своими действиями сам похоронил эту сделку. В частности, Москва возмущена тем, что санкции, наложенные на экспорт российских товаров, в особенности удобрений, остаются прежними.

При этом продление сроков сделки – крайне важно для сдерживания глобальных цен на продовольствие и борьбы с дефицитом продуктов, от которого особенно страдают бедные страны, чьи интересы сам Сергей Лавров в своем выступлении, к слову, поставил на первый план.

Тем не менее именно Россия блокировала в черноморских портах украинские товары, главным образом, зерно и кукурузу, что вызвало большие проблемы на мировом рынке. Сейчас же, по мнению Вашингтона, Москва использует зерновую сделку как инструмент давления и в последние месяцы систематически и целенаправленно нарушает ее условия.

Подписывайтесь на нас в соцсетях