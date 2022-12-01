Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа. Решение Бундестага важно еще и тем, что депутаты немецкого парламента подчеркивают прочные связи между преступлениями Москвы в прошлом с сегодняшним российским вторжением в Украину. В Киеве считают это важной дипломатической и политической победой, а в Кремле резолюцию называют попыткой переписать историю и грозят последствиями.

«Бундестаг Германии сегодня признает, что Украина стала жертвой геноцида со стороны советского руководства в Москве».

Депутаты германского парламента приняли резолюцию, в которой политика сталинских властей по конфискации продовольствия у крестьян Украинской ССР в 1931-1932 годах признана геноцидом украинского народа. Документ был внесен на рассмотрение депутатами из ХДС (Христианско-демократического союза), Социал-демократической партии, Партии зеленых и Свободной демократической партии.

По словам авторов текста резолюции, массовая смерть от голода была не следствием неурожая, а результатом действий политического руководства Советского Союза во главе с Иосифом Сталиным. Депутаты уверены, что Голодомор представляет собой преступление против человечества, и с сегодняшних позиций его историко-политическая классификация не может быть обозначена иначе как «геноцид».

В тексте резолюции, одобренной большинством членов Бундестага (воздержались только правая «Альтернатива для Германии» и «Левые»), в частности, говорится:

«Уже зимой 1931/1932 года сотни тысяч умерли от недоедания в селах и в деревнях. Несмотря на это, насильственные реквизиции урожая продолжались. Голод применялся как дополнительное наказание, а в случае невыполнения положенных объемов поставки требовалось и конфисковывалось кратное количество зерна и других продуктов. Пострадавшие регионы были оцеплены, чтобы голодающие не бежали в города, а продовольствие не развозили в регионы».

Примечательно, что еще в 2019 году, когда Бундестаг принял на рассмотрение соответствующую петицию, МИД Германии возражал против признания Голодомора геноцидом, указывая на то, что, кроме украинского, этот искусственно организованный голод имел и других жертв – в частности, в самой России, в Центральной Азии и на Кавказе. Более того, германские дипломаты подчеркивали, что нет оснований признавать геноцидом преступление, совершенное до 1951 года, когда в рамках ООН было дано само определение термина «геноцид».

Впрочем, подобные аргументы были признаны несостоятельными, так как Холокост также был совершен до 1951 года, а Бундестаг уже несколько лет как признал геноцидом и массовые убийства армян в Османской империи во время Первой мировой войны.

Впрочем, по мнению наблюдателей, появление слова «геноцид», к которому в Германии исторически относятся очень осторожно, в общей резолюции сразу нескольких парламентских партий обязано сегодняшней ситуацией в Украине, где российское вторжение, уничтожение критической инфраструктуры и продовольственный шантаж со стороны Москвы поставили вопрос выживаемости украинского народа очень остро.

«Причиной этого ужаса был Кремль. Там диктатор принял жесткое решение силой ввести коллективизацию, что повлекло за собой голод. Убийство голодом также имело целью политическое подавление украинской национальной идентичности, украинской культуры и языка. Параллели с нынешним днем невозможно пропустить. Вновь диктатор в Кремле пытается покорить Украину. Сегодня Путин применяет не только жестокое насилие своих наемников и солдат. Он использует не только террор беспилотников и ракет. Он также использует сознательную фальсификацию истории как основу для действий в своей войне против Украины», – заявил один из авторов резолюции, председатель немецко-украинской парламентской группы, представитель «Зеленых» Робин Вагенер.

А буквально на днях канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя отмечаемый 26 ноября в Украине день памяти жертв Голодомора, подчеркнул:

«Сегодня мы вспоминаем Голодомор. Великий голод, специально спровоцированный Сталиным, унес жизни более трех миллионов украинских женщин, мужчин и детей. Жестокая тактика, примененная тогда, заключалась в изоляции и конфискации зерна и продовольственных запасов, насильственной депортации украинцев. Сегодня мы едины в том, что голод никогда больше не должен использоваться в качестве оружия. Вот почему мы не можем мириться с тем, свидетелями чего являемся. Нацелившись на сельскохозяйственную инфраструктуру Украины и блокируя порты Черного моря в течение нескольких месяцев, Россия усугубила ситуацию. Но мы едины, уверен, что мы преодолеем эту войну. И что наша общая человечность победит».

В Москве решение германского парламента восприняли с раздражением. По мнению российского МИДа, подобная позиция и использование соответствующей терминологии – не что иное, как попытка политизировать историю и сформировать в глазах обывателей образ врага, указав на Москву. Как отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, подобные попытки могут привести к крайне опасным последствиям:

«В последнее время в ряде западных стран, словно по команде, стала раскручиваться тема «голодомора» на Украине. Этот вопрос и ранее политизировался США, но в целом ряде стран к нему относились с «исторической деликатностью». Ныне в Румынии, Ирландии, Молдавии, Германии и в других государствах были приняты или рассматриваются документы о признании «голодомора» «геноцидом» украинского народа. И мало того, в ряде документов содержатся параллели с Холокостом. Такое отношение к истории наблюдаем не только в данном случае. Но от подобного исторического «салата оливье» может случиться несварение».

Захарова возмущена тем, что в документе утверждается, что «навязанный голод» преследовал цель «политического подавления» национального самосознания украинского народа. По ее словам, в голоде 30-х годов прошлого века в немалой степени виновны сами страны Запада, которые сегодня хотят очернить образ России, параллельно продолжая провоцировать продовольственный кризис:

«Хотели бы еще раз напомнить, что эта трагедия 30-х годов XX века затронула многие регионы и народы Советского Союза, а не только Украину и украинцев. Ее основной причиной стал масштабный неурожай. В немалой степени голоду способствовали и страны Запада, которые требовали от СССР расплачиваться именно зерном во внешнеторговых операциях с ними. Сегодня мы сталкиваемся с идентичной ситуацией, когда Запад вывозит с Украины продовольствие, пополняет собственные запасы, взамен поставляя ей оружие и затягивая конфликт в страшную «черную дыру». Такая ситуация выгодна транснациональным корпорациям и военно-промышленному комплексу именно западных стран. Особенно учитывая, что деньги, на словах и документально выделяемые киевскому режиму, при этом возвращаются в те же банки, откуда выходили (или вообще оттуда не выходят)».

Для Киева признание германским парламентом Голодомора геноцидом украинского народа – важная дипломатическая и политическая победа. До российского вторжения Берлин считался если не союзником, то главным партнером Москвы в Евросоюзе. Именно Германия до последнего лоббировала «Северные потоки» и отказывалась рассматривать альтернативы российским поставкам энергоносителей. Резкий разворот Берлина и ныне лидирующие позиции в политике отказа от газовой и нефтяной зависимости от Москвы серьезно ударили по возможностям российских властей влиять на политику в Европе. А нынешнее решение Бундестага – сильный сигнал как другим странам ЕС, так и самой Москве, что Европа больше не ищет компромиссов:

«Я очень рад этому решению, которого украинцы ждали уже много лет. Сегодня мы видим, как изменяется восприятие Украины. Тема Украины стала очень важной для каждого немца. Сегодня все демократические партии Германии объединились для того, чтобы представить и принять текст резолюции. И мы видели, как были включены в этот процесс все депутаты, независимо от того, являются они представителями правящей коалиции или оппозиции. Украина сегодня воспринимается особо не только депутатами, которые голосовали, но и миллионами и миллионами простых немцев, которые открывают для себя Украину и принимают в свою семью», – заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Для авторов документа ключевой исторический вывод относительно Голодомора состоит в том, что преступления прошлого могут повторяться, если их не осмысливать. И сегодня, считают в Бундестаге, российское вторжение в Украину имеет ту же цель – подавление национальной идентичности и самосознания украинцев. Москва ведет войну на уничтожение как против людей, так и против их культуры. Именно поэтому, убеждены германские парламентарии, сейчас самое время вспомнить о преступлениях прошлого, почтить память убитых и предостеречь мировое сообщество от рецидивов.

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