На президентских выборах 22 марта 2020 года победу одержал лидер оппозиции Аслан Бжания. К третьей годовщине его правления «Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Абхазии, как они оценивают его президентство.

– Подходит третья годовщина президентства Аслана Бжания, как вы оцениваете его пребывание у власти?

Дмитрий Гварамия, член Высшего совета Абхазского народного движения: Оцениваю негативно. Ни одно из предвыборных обещаний Аслана Бжания не было исполнено. Все необходимые реформы, о которых говорили многие кандидаты в президенты и ранее, ни одно из них не было выполнено. Это раздутый государственный аппарат, реформа исполнительной власти, оптимизация, экономические реформы. На третьем году только президент начинает какие-то реформы обсуждать. Глава государства нацелился на продажу основных стратегических активов страны, таких как энергетика. Планов развития страны нет, есть какие-то ситуативные решения. Качество управления тоже крайне низкое. Ни одно поручение по факту не выполняется, это можно понаблюдать по совещаниям у президента, где он дает указы. И с течением времени мы видим, что ни один из этих указов, приказов не исполняется его подчиненными. Более того, они за это никакую в дальнейшем ответственность не несут. Наблюдаем, что президент нацелился на просто какие-то коммерческие проекты, в которых может для себя, для своего окружения видит какую-то перспективу. На качестве жизни людей это никак не сказывается. Уже третий год пошел, как смертность превышает рождаемость. Жилищные проблемы, здравоохранение, образование, эти проблемы абсолютно никак не волнуют главу государства, так как ни одного серьезного обсуждения, решения по этим направлениям не предпринималось. Это дает нам понимание, что у главы государства совершенно другие задачи и с интересами народа они никак не пересекаются.

Дэвид Гобечия: Президентство Бжания можно констатировать как катастрофичное, потому что социальное положение граждан не улучшается, а ухудшается. Никакой поддержки граждан нет, закон о декларировании игнорируется в течение всего срока президентства Бжания. Энергосистема страны разрушена, готовится к продаже. Попытка незаконной передачи государственной дачи «Пицунда» была осуществлена, но, слава богу, парламент это остановил, граждане остановили это. Закон об апартаментах, который планируется направить в парламент. Единственные подвижки предпринимаются только в обороне страны. А так кроме как катастрофой не назвать правление президента, и складывается такое ощущение, как абхазская черная пятница, готовится страна к продаже, к заселению иностранцами. В общем, ничего позитивного я не вижу.

Девушка: Начало президентства Бжания как раз попало на пандемию, был карантин, люди болели, умирали, было очень тяжело. После началась специальная военная операция на Украине. Естественно, мир сегодня изменился и уже не такой, экономика мировая вся изменилась. И, естественно, это все влияет и на нас. Я не могу сказать, что ничего не было вообще сделано, но и хуже тоже не стало. Власть хоть как-то, маленькими шагами что-то пытается сделать. Будем надеяться на лучшее, это же когда-нибудь все закончится в мире. Сегодня главное, чтобы война не началась у нас, а остальное все ерунда. Без света, без воды мы сможем прожить.

Лаша Шамба: За три года мы ни разу, по моему мнению, не вернулись к национальной, внутренней повестке. Все эти три года руководство страны занимается привлечением инвестиций. Я не против привлечения инвестиций, но они должны быть в меру, и те инвестиции, которые способны улучшить жизнь наших граждан. Но внутренними вопросами страны три года мы не видим, чтобы кто-то занимался, проблемами малоимущих, программой здоровья нации. Акция прошла, у нас люди остались без крыши над головой. И, кстати, сегодня этот вопрос до сих пор не решен. У нас демографический кризис в стране, поэтому я считаю, что руководству страны надо пересмотреть свою политику и заняться внутренней повесткой.

Алиас: Ничего хорошего для страны и людей за прошедшее время не было сделано, хотя обещаний было много. Постоянные отключения воды и света. До сих пор с этим борется наш президент, и не только он. Но опять-таки результатов никаких нет. Хотя в свое время Аслан Георгиевич обещал реформы, обещал лучшую жизнь. Однако мы ждем, и эти обещания не были им достигнуты. Помимо этого, в отношении неправительственных, некоммерческих организаций то, что сейчас происходит, тоже добавляет ложку дегтя, и ничего хорошего это не сулит. Идет противостояние оппозиции и тех людей, которые у власти, причем фигуры постоянно меняются, одни и те же люди, но на разных должностях и позициях. Постоянное увеличение штатов в государственных структурах, хотя было обещание, что сокращаться будут штаты. Это мы тоже не увидели. В итоге, ни доверия нет, ни лояльности нет, ни поддержки тоже нет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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