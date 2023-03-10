Президент Абхазии Аслан Бжания провел заседание рабочей группы по определению приоритетных направлений экономической реформы. Многих шокировал тот факт, что к концу своего срока глава государства затеял столь важное преобразование. Общественный деятель Астамур Какалия поделился своими мыслями об этой инициативе президента и изложил свой взгляд на то, как устроена политическая жизнь в республике.

– Астамур, что было на этой встрече, что обсуждалось, что вы услышали из СМИ?

Все наши власти не нацелены на решение экономических проблем. Они нацелены на создание картинки решения этих проблем

– Первое: на четвертом году президентства глава государства собрал чиновников и экс-чиновников и решил создать рабочую группу, которая определит основные направления экономической реформы. По идее, базовую реформу на четвертый год можно уже завершить полностью и отчитаться о том, что уже реализовано из экономической реформы. Все наши власти – и предыдущая, и до нее – в реальности не нацелены на решение экономических проблем населения, не нацелены на экономические реформы. Они нацелены на создание картинки решения этих проблем. Представительные люди собрались вместе, если убрать звук, то вообще замечательная встреча!

– В чем ее замечательность?

– Людям нравятся беспредметные разговоры, я серьезно говорю. Не только основным политическим силам нравятся беспредметные разговоры, но и общественности они нравятся. Если бы власть на самом деле хотела найти решение, она собрала бы совсем других людей. Мы неоднократно писали и говорили и по малому бизнесу, и по экономическому сотрудничеству, и о том, что можно сделать здесь и сейчас. Но у нас ведь нет настоящей повестки, у нас настоящая повестка постоянно подменяется вот такой.

– Там звучала хоть какая-то конкретика?

Когда вы из одних и тех же ингредиентов делаете одно и то же блюдо, вне зависимости от того, кто с какого кресла куда пересядет или подтянет своих молодых выдвиженцев, результат у вас будет точно такой же

– Нет. Когда вы из одних и тех же ингредиентов делаете одно и то же блюдо, вне зависимости от того, кто с какого кресла куда пересядет или подтянет своих молодых выдвиженцев, результат у вас будет точно такой же. То есть если вы кукурузную крупу добавляете в воду, у вас получится мамалыга. Сколько бы вы ее не варили, никакого другого результата быть не может. Я вот читаю Telegram-канал, там говорится о том, что Колесников приобрел участок в Пицунде за 250 млн рублей.

– А кто такой Колесников?

– Олег Колесников – депутат Государственной думы от Челябинской области, он приобретает за 250 миллионов рублей участок в Пицунде. Я думаю, что Telegram-канал RESPUBLIСA – это не анонимный канал, они прекрасно понимают, о чем пишут. Если бы 250 млн рублей попало в бюджет и было направлено на развитие малого бизнеса, а у нас на все сельское хозяйство в бюджете заложено 100 млн рублей, прибавьте к ним еще 250 млн рублей, и вы получите примерно 1500 новых рабочих мест.

– Если говорить об этой истории с Колесниковым, там есть продолжение. Из этих 250 млн рублей человек, который якобы продавал ему эту территорию, получил 80 млн рублей, куда делись остальные деньги, неизвестно?

– Зачем нам собирать слухи и домысливать? Уже тысячи граждан получили информацию от этого Telegram-канала. Теперь администрация президента должна подтвердить либо опровергнуть этот факт и разобраться в этом деле. Разве им самим и главе государства не интересно, может быть, это правда? А если это неправда, то они должны по фактам доказать, что это неправда и разоблачить ложь, которая подрывает их же политику по поводу апартаментов. Такие истории дискредитируют любые начинания власти.

– А какую реакцию на это мы видим со стороны исполнительной власти?

Сейчас уже последняя стадия, когда даже имитация не получается. И происходит дележ финансовых потоков между основными чиновничьими группами влияния

– Никакую. У нас власть традиционно воспроизводит одну и ту же модель – это имитация реформ. А сейчас уже последняя стадия, когда даже имитация не получается. И происходит дележ финансовых потоков между основными чиновничьими группами влияния. Власть видит только экс-чиновников, а экс-чиновники видят только власть. И они вот так, как бы 60 на 40 или 70 на 30, у них разное долевое участие в судьбе страны. А все остальные, все наши товарищи, друзья, которые выступают с другой повесткой, они специально вырубаются из этого диалога, потому что мы можем своей конкретикой испортить все декорации всем участникам этого затянувшегося спектакля!

– Астамур, когда вы говорите о чиновниках и экс-чиновниках, вы имеете в виду власть и оппозицию, правильно я вас понимаю?

– Да, конечно. Еще Зураб Ачба говорил, что оппозиция – это одно, а экс-чиновники – это другое. Но нам удалось сделать так, что эти две группы последовательно сменяют друг друга. Они воспитали за десятилетие людей, полностью похожих на них ментально. И это дело будет продолжено до тех пор, пока избиратели не поставят точку. А избиратели не поставят точку, потому что есть родственные отношения, подарки на выборах и так далее, они все-таки играют большую роль для большей части избирателей.

– И тогда что в перспективе?

– В перспективе в скором времени поток финансовой помощи из России иссякает, государство не сможет содержать огромную рать, которая набрана из друзей, товарищей, родственников, всех, кого они устроили друг к другу и наняли. Они просто это все содержать не смогут, и государство, скорее всего, ждет банкротство.

– Астамур, а что такое, по-вашему, банкротство государства?

Когда все ресурсы государства уходят на содержание чиновничьего аппарата, и у вас не остается никаких других ресурсов ни на какие другие серьезные направления развития

– Это когда все ресурсы государства уходят на содержание чиновничьего аппарата, и у вас не остается никаких других ресурсов ни на какие другие серьезные направления развития. То есть если у вас большая часть энергии организма уходит на содержание желудка, то мозги, опорно-двигательная система, естественно, приходят в окончательную негодность, а вслед за ними и желудок тоже накрывается.

– Вы видите какой-то выход из этой ситуации?

– Я вижу, но нам не дадут не то что осуществить этот выход, нам не дадут трибуну для озвучивания этого выхода, чтобы этого выхода не было. У нас власть будет удерживать кресла, а экс-чиновники будут пытаться вернуться в эти кресла, будет очень много эмоций и очень мало конкретики. Я вижу такую перспективу. Власть может пойти на реформы, власть может пойти на настоящий диалог, снизить напряжение в обществе. Это все можно сделать, но для этого надо изменить тип мышления, а наша власть не в состоянии этого сделать. Они не могут иначе. У них есть толковые люди, которые могли бы это сделать, но они не возобладают, и в этом же русле все пойдет дальше.

– Во всей этой картине какова роль людей?

– Каких?

– Тех, кого понимают, когда говорят «народ».

– Есть люди, которые на самом деле пытаются внести изменения в жизнь, но большинство, к сожалению, просто хотят выговориться. Если вы послушаете то, о чем говорят в информационных потоках, вы ничего конкретного не услышите, вы услышите шум, и в этом шуме тонут дельные предложения.

– Возвращаясь к этой встрече президента и к созданию этой рабочей группы…

– Один момент… Перед тем, как эту встречу организовать, ее участники думали на предмет того, какие экономические реформы надо провести?

– Я не знаю…

Если вы приглашены на такую экономическую встречу, вы, наверное, до этого думали о том, что конкретно можете предложить. У вас нет конкретики, вы не заточены для решения вопросов

– А я уверен, потому что, если вы приглашены на такую экономическую встречу, вы, наверное, до этого думали о том, что конкретно можете предложить. Если вы собрались, произнесли общие фразы и ничего конкретного не предложили, то надеяться на то, что вы собрались для того, чтобы только подумать и в 2030-м или 2035-м году у вас появятся какие-то дельные мысли, потом вы попытаетесь кого-то убедить, ну, это… У вас нет конкретики, у вас нет мотивации, вы не заточены для решения вопросов. Вы пришли поговорить, а не решить вопросы.

– У вас никаких надежд на то, что из этого что-то получится, нет?

– Нет, 99 из 100. Завершилась встреча, на чем вы остановились, что вы решили?

– Вы что-то услышали об этом из сообщений СМИ?

– Нет, просто обычный набор фраз.

– Я слышала отдельные выступления участников этой встречи. Кто-то сказал, что речь шла о законе об апартаментах, кто-то еще что-то сказал, получили ли вы от участников встречи какую-то конкретную информацию?

Так, как сегодня это происходит, это ни к чему не приведет, просто кто-то обогатится, кто-то схватит деньги, побежит и не донесет, ну, разве это государственная политика?!

– Нет, я ее и не ожидал, объясню почему. Если вы все вместе собрались поговорить об апартаментах, я не поверю, что участники этого собрания не читали и не знали об этих 250 млн рублей и покупке земли в Пицунде. Вы могли сказать следующее: а, давайте на этом примере проясним ситуацию и посмотрим, как у нас пойдет политика апартаментов. Вот так, как в этом случае: когда кто-то где-то якобы заплатил, а может, не заплатил 250 млн, и деньги, неизвестно где; кто-то кому-то что-то не донес, что он будет строить, непонятно, эти 250 млн, которые могли быть использованы в экономике, потеряны… Вы вот так хотите это делать? Вы, вообще, что обсуждаете? У вас реально на кону стоит четверть миллиарда рублей, вот кейс, разберите его! Но вместо этого мы слышим какие-то общие фразы. Если вы это дело не ставите на правильные рельсы, то такие примеры дискредитируют вашу политику. Она может принести пользу, кстати. У нас между Маяком и Новым районом огромный пустырь. Если вы подниметесь на фуникулер, посмотрите сверху на город, вы увидите, что процентов сорок территории города занимает маякская свалка, болото. Разработайте проект для этой территории, привлеките инвесторов, привлеките местных для строительства, сыграйте не так, что там кто-то кому-то что-то передал или не додал, а вот вчистую, чтобы все понимали. Это будет ваш аргумент в пользу этой политики. Но так, как сегодня это происходит, это ни к чему не приведет, просто кто-то обогатится, кто-то схватит деньги, побежит и не донесет, ну, разве это государственная политика?!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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