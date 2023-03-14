Генпрокуратура Южной Осетии объявила о возможном расширении списка подозреваемых по делу Инала Джабиева. Согласно информации ведомства, к уголовной ответственности могут быть привлечены бывшие высокопоставленные должностные лица. О ком идет речь, пока не уточняется. Подробности расследования неизвестны и семье Джабиева.

Генеральная прокуратура Южной Осетии сделала накануне громкое заявление о завершении предварительного расследования по уголовному делу о смерти Инала Джабиева в здании криминальной милиции в августе 2020 года.

В конце сентября 2022 года Цхинвальский городской суд принял решение о возвращении дела в прокуратуру для устранения препятствий, не позволяющих вынести решение. Адвокаты потерпевшей стороны объясняли это наличием в деле одновременно «старых» и «новых» показаний. То есть несоответствием статей обвинения выявленным фактам.

Напомним, что предыдущее следствие сняло c подозреваемых обвинения в тяжких преступлениях и оставило лишь статью о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан).

По информации Генеральной прокуратуры, по данному уголовному делу в качестве обвиняемых привлечен ряд сотрудников органов внутренних дел, которым, в зависимости от установленной степени вины, предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 111 и п. «а» и «в» ч. 3 ст. 286 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности, и превышение должностных полномочий с применением насилия, повлекшее тяжкие последствия).

Также «из уголовного дела в отдельное производство выделены материалы, по которым решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других сотрудников органов внутренних дел, не являющихся фигурантами данного дела, а также ряда лиц, ранее занимавших высокопоставленные должности».

Вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева в беседе с «Эхом Кавказа» пояснила, что она как потерпевшая ждет ознакомления с делом и пока не владеет информацией о новых фигурантах:

«На данный момент новых лиц нет, но нам пока не передавали материалов, им (следователям) надо еще что-то доработать, после чего обе стороны пригласят на ознакомление. Но я недавно заходила в прокуратуру, и мне сказали, что список подозреваемых будет расширяться.

– Как следует из заявления Генпрокуратуры, в этот список могут попасть высокопоставленные люди, которые принимали решения, отдавали приказы.

– Насколько расширится этот список и кто в него попадет, мне пока неизвестно. Но мне бы хотелось верить, что все, кто причастен к этому делу, будут привлечены и наказаны по закону. Хотелось бы, конечно, чтобы привлекли всех, независимо от того, какую должность они тогда занимали. Надеюсь, что и высокопоставленные лица будут привлечены к уголовной ответственности.

– Во время протестов на центральной площади Цхинвала звучали три фамилии – генпрокурора Джагаева, министра внутренних дел Игоря Наниева, ну и, собственно, самого экс-президента Бибилова, который брал дело под личный контроль.

– Хотелось бы, конечно, верить, что их привлекут, но, повторюсь, мне пока об этом неизвестно. Я ни за что не поверю, что все они не были в курсе того, что все ребята, которых тогда задержали, включая Инала, подвергались избиениям и пыткам».

Депутат парламента Давид Санакоев, который все три месяца протеста семьи Джабиевых находился радом с ними, сказал «Эху Кавказа», что, как и многие, продолжает следить за тем, как идет расследование:

«Мы надеемся, что ответят не только исполнители, но и те, кто отдавал приказы. И это (заявление прокуратуры) не должно быть каким-то отвлекающим маневром или попыткой на кого-то повесить ответственность. Все, кто причастен к этому делу, должны понести соразмерное наказание, будь то министр, прокурор, президент и все остальные. Это принципиальный вопрос. Мы слышим до сих пор, что это принципиальный вопрос и для президента, и для всех, кто с самого начала внимательно следил за этим делом и принимал участие в каких-то мероприятиях, в том числе, поддерживал семью Инала Джабиева. Поэтому мы и дальше будем следить. Власть должна понимать, что от этого зависит и репутация власти».

На данный момент под стражей находятся пятеро подозреваемых по уголовному делу о смерти Инала Джабиева: Сергей Козонов, Ирбег Сланов, Марат Хугаев, Андрей Джиоев и экс-начальник управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Джумбер Бибилов. Трем подозреваемым – Зауру Гогичаеву, Алану Багаеву и Ацамазу Наниеву, изменили меру пресечения под подписку о невыезде.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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