В Цхинвале под подписку о невыезде освобождены двое подозреваемых по делу Инала Джабиева. Алан Багаев и Ацамаз Наниев провели в заключении 18 месяцев. Это дало повод оппонентам президента заявить о развале расследования. Впрочем, вдова Джабиева Оксана Сотиева, напротив, ждет скорого наказания виновных.

Информацию об освобождении двух подозреваемых по делу Инала Джабиева накануне распространили пробибиловские (экс-президент) ресурсы, назвав предвыборные обещания президента Алана Гаглоева «красивыми обещалками». Официальное сообщение от Генеральной прокуратуры Южной Осетии появилось только сегодня. Пресс-служба ведомства сообщила, что двум подозреваемым всего лишь изменена мера пресечения: «В связи с истечением сроков содержания под стражей по факту смерти Инала Джабиева обвиняемым Алану Багаеву и Ацамазу Наниеву изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на подписку о невыезде».

Ничего тревожного в этой новости не видит вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева. В беседе с «Эхом Кавказа» она отметила, что по-прежнему надеется на скорое наказание всех виновных в убийстве ее мужа:

«Я, конечно, была расстроена, что их выпустили, но я и до этого знала, что их выпустят, потому что статьи, по которым они сидят, предусматривают максимум 18 месяцев под стражей. Им изменили только меру пресечения, то есть они до сих пор находятся под следствием. Я подожду, пока закончится следствие, и совсем не обеспокоена, что их выпустили и они останутся безнаказанными. Следствие продолжается, и я надеюсь, что в скором времени все участники, все обвиняемые будут выявлены и все они будут наказаны».

Объективное расследование дела Инала Джабиева действительно было одним из главных предвыборных обещаний Алана Гаглоева, который занял кресло президента в мае 2022 года. 19 сентября этого года Цхинвальский городской суд вернул уголовное дело на доследование в Генеральную прокуратуру, а прокурор Григорий Собаев назвал основанием для этого «несоответствие предъявленных обвинений обвинительному заключению»:

«Это два процессуальных документа, которые должны быть составлены в соответствии с законом и, следовательно, слово в слово повторять друг друга. Согласно предъявленным обвинениям, на стадии досудебного производства органом предварительного расследования, подсудимым описывалось событие как преступление, совершенное группой лиц».

Произошло это, в том числе, после жесткого выступления Алана Гаглоева на совещании с силовиками:

«К этому делу я возвращаюсь в последний раз. Я не понимаю, как в городском суде у представителя прокуратуры может быть одна позиция, а в Верховном суде у другого представителя Генпрокуратуры – абсолютно противоположное мнение. То есть на разных этажах Генпрокуратуры у двух сотрудников противоположные мнения по одному и тому же делу. Как это может быть, объясните мне?! Я возвращаюсь к этому вопросу сегодня в последний раз. Или дело будет в прокуратуре, или сотрудники прокуратуры будут сидеть по домам».

25 сентября прокуратура вновь задержала пятерых обвиняемых по делу Джабиева, которые все это время находились под подпиской о невыезде (Хугаев и Наниев оставались под стражей с начала расследования). Представители ведомства сообщили и об изменении квалификации обвинения: «Сейчас речь идет о переквалификации пункта «в» части 3 статьи 286 – превышение должностных полномочий, совершенное должностным лицом, занимающим государственную должность с применением насилия в отношении потерпевшего».

Расследование уголовного дела по факту смерти задержанного силовиками по подозрению в покушении на министра внутренних дел Инала Джабиева длится уже два года.

28 августа 2020 года тело молодого мужчины было доставлено в Цхинвальскую больницу из здания криминальной милиции. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в изоляторе временного содержания. Об этом говорят и посмертные снимки тела Джабиева, которые вызвали огромный общественный резонанс. В течение нескольких месяцев после этого в Цхинвале проходили акции протеста с требованием проведения справедливого расследования и наказания убийц мужчины. Однако в отношении семерых задержанных по этому делу сотрудников силовых структур было выдвинуто лишь обвинение в превышении служебных полномочий. Со сменой власти у семьи Инала Джабиева появилась надежда на новое расследование и наказание всех виновных в его смерти по всей строгости закона.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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