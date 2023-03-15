Инцидент с крушением американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море спровоцировал дипломатический скандал между США и Россией. Пентагон обвинил Москву в нарушении международного права и откровенно провокационных действиях по отношению к аппарату ВВС США. Кремль в ответ настаивает: провокация исходила от самого БПЛА, нарушившего пространство проведения СВО, но к крушению дрона российские самолеты не имеют никакого отношения.

Крайний непрофессионализм и провокация со стороны России – так, если коротко, отреагировали в США на потерю беспилотника над Черным морем. MQ-9 Reaper разбился в результате действий российских боевых самолетов, вылетевших на перехват. Москва и Вашингтон обменялись обвинениями в нарушении правил пилотирования. По данным Пентагона, один из Су-27 задел винт MQ-9, в результате чего американским силам пришлось затопить БПЛА. При этом подчеркивается, что перед столкновением Су-27 несколько раз сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9. Пентагон настаивает: дрон находился в нейтральном воздушном пространстве и действия российских пилотов нарушают как международное право, так и свидетельствуют о попытке спровоцировать Соединенные Штаты.

«Я знаю, что все здесь слышали, что во вторник российские самолеты вновь применили опасные, безрассудные и непрофессиональные действия в международном воздушном пространстве над Черным морем. Два российских самолета слили топливо на беспилотный MQ-9. При этом российский самолет перехватил и поразил наш самолет MQ-9, в результате он потерпел крушение. Этот опасный эпизод является частью агрессивных, рискованных и небезопасных действий российских пилотов в международном воздушном пространстве. Не заблуждайтесь, Соединенные Штаты будут продолжать летать и действовать везде, где это позволяет международное право. Россия же обязана эксплуатировать свои военные самолеты безопасным и профессиональным образом».

Заявление министра обороны США Ллойда Остина, сделанное на десятой по счету встрече контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», очевидно, в первую очередь было направлено партнерам по западной коалиции. США не намерены отвечать агрессией на действия России, но в то же время не собираются снижать активность в Черноморском регионе.

По мнению экспертов, столь откровенная провокация со стороны Москвы говорит о том, что в Кремле не готовы отказываться от ощущения, что Черное море является сферой исключительных стратегических интересов России.

«Ну, к сожалению, русские считают Черное море своим собственным озером. С юридической точки зрения – это международные воды. Им не очень нравится этот факт, но с точки зрения международного права они не могут апеллировать к тому, что наш беспилотник был в российском воздушном пространстве или что-то в этом роде», – говорит Том Карако – старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований США.

Но тем не менее Москва занимается именно этим: настаивает, что американский дрон находился в воздушном пространстве проведения т.н. специальной военной операции и выполнял разведывательную деятельность в непосредственной близости к Крымскому полуострову. При этом официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков утверждает, что никаких действий по отношению к американскому беспилотнику применено не было, а крушение произошло в результате потери управления при совершении резкого маневра:

«Утром 14 марта текущего года над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении государственной границы Российской Федерации. Полет БПЛА осуществлялся с выключенными транспондерами, с нарушением границ района временного использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО и доведенного до сведения всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами. С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9:30 по московскому времени БПЛА MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Хочу подчеркнуть: российские истребители бортовое вооружение не применяли, с БПЛА в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования».

Такой же версии придерживаются и российские дипломаты. Вызванный на ковер посол России в США Анатолий Антонов настаивает на вине именно американской стороны, которая своими действиями якобы пыталась спровоцировать российскую, чтобы потом выступить с публичными обвинениями:

«Я считаю, что это настоящая провокация. Это провоцировали нас к каким-то определенным действиям, после чего можно было бы винить Россию, российских военных в каком-либо непрофессионализме».

MQ-9 Reaper используются ВВС США для сбора разведданных, слежения, спасательных операций и высокоточных ударов по важным целям. Ранее БПЛА в числе прочего выполнял задания в Ираке, Афганистане и Сирии. Беспилотник может нести до восьми управляемых ракет и 16 ракет Hellfire и подниматься на высоту около 15 км. Стоимость одного MQ-9 Reaper составляет порядка 30 млн долларов.

Сейчас США принимают меры, чтобы затонувший беспилотник не попал в руки россиян. Об этом сообщили как в Белом доме, так и в Пентагоне. Власти Соединенных Штатов обещают обнародовать кадры с инцидентом. Вмешалась и Турция. Глава Минобороны этой страны Хулуси Акар пообещал сделать все возможное, чтобы происшествие не спровоцировало эскалацию и без того сложной ситуации.

При этом в Кремле дали понять: хоть инцидент с беспилотником явно не добавил позитива в российско-американские отношения, Москва готова к возобновлению переговорного процесса.

«Нам нечего добавить к заявлению Министерства обороны. Оно было достаточно исчерпывающим. В нем, собственно, описаны обстоятельства произошедшего инцидента. Что касается двусторонних отношений, ну, мы знаем, что они, наверное, находятся в своей низшей точке. В весьма плачевном состоянии. Но, разумеется, каждая из стран будет отстаивать свои интересы в диалоге. Но при этом Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога, не отказывается и сейчас», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Что касается самого происшествия, то вряд ли оно грозит эскалацией с прямым вовлечением Вашингтона в конфликт. Американский Институт изучения войны отмечает, что тактика запугивания не раз применялась Россией в отношении как американских, так и союзнических самолетов и судов. И ни разу это не спровоцировало конфликт. Так что вероятность военного ответа со стороны Вашингтона близка к нулю. Особенно на фоне высказываний президента США Джо Байдена о желании избежать прямого столкновения Америки с Россией.

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