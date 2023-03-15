Газета «Республика» на этой неделе комментирует выступление грузинской певицы Меги Гогитидзе во Владикавказе. Вместо заголовка – вопрос: «Не пора ли нам в Осетии перестать проявлять излишний либерализм?» Автор напоминает, что еще в одном из февральских номеров газеты говорилось о планах проведения этого концерта и его целесообразности.

Как видим, культура является проводником большой политики. И игнорировать этот факт – большая ошибка. Выступление Гогитидзе лишь часть общей программы

Издание подчеркивает, что ничего не имеет против певицы, которая подверглась не меньшей критике у себя на родине. «Здесь вопросы больше к принимающей стороне. Можно же было проследить и провести концерт хотя бы без демонстрации флага, который развевался на грузинских танках, идущих на штурм Цхинвала. А теперь представьте, если бы на таком же концерте распевали украинские песни и размахивали жовто-блакитным прапором. Наверное, это бы стало поводом для разбирательства на самом высоком правительственном уровне, а ресторан «Торне» бы точно посетил ревизор с последующей резолюцией – «закрыть на переучет»», – пишет «Республика». Автор приходит к мнению, что культура как инструмент влияния используется Грузией все чаще. «Как видим, культура является проводником большой политики. И игнорировать этот факт – большая ошибка. Выступление Гогитидзе лишь часть общей программы, которая пока работает», – пишет он.

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Мне просто хотелось бы знать, в каких именно еще областях и в каких параметрах, по мнению сведущих ведущих и вещающих о политике, ситуация обостряется в связи с текущими событиями

Беспокойство действиями Грузии вызывают и у блогера Алана Парастаева. Он комментирует акции протеста в Тбилиси и пишет о небывалом внимании к этим событиям блогеров и СМИ. «Понятно, что в Тбилиси грядет смена власти, но что в этом тревожит и российских, и югоосетинских политиков и аналитиков, журналистов и гражданских активистов?» Блогер считает, что Грузия не будет, да и неспособна оказывать большую помощь Украине, чем сейчас, и не будет открывать второй фронт. Непонятны ему и действия Южной Осетии, например, сообщение о телефонном разговоре министров иностранных дел Абхазии и Южной Осетии. «Какие именно «нежелательные последствия» из-за «напряженности в Грузии» обсуждали министры иностранных дел Южной Осетии и Абхазии – Ахсар Джиоев и Инал Ардзинба, по телефону? И если выявились нежелательные, то объясните, что было желаемым, то есть возможным добиться в рамках дипломатических отношений с Грузией при нынешней власти и станет невозможным из-за ее возможной смены? Неужели на ближайшей встрече в рамках Женевских дискуссий планировалось подписание Документа о неприменении силы и вот теперь все срывается?» – спрашивает Парастаев. «Я ничуть не пытаюсь нивелировать опасность, исходящую от Грузии. Более того, считаю, что она носит перманентный характер и не меняется от смен личностей и партий во власти. Не зря же официальный национальный слоган Грузии последние десяток лет звучит не иначе как «20% нашей территории оккупировано Россией». А мы вдруг удивляемся что оппозиционные демонстранты скандируют Цхинвали или Сухими. Мне просто хотелось бы знать, в каких именно еще областях и в каких параметрах, по мнению сведущих ведущих и вещающих о политике, ситуация обостряется в связи с текущими событиями», – пишет блогер.

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Газета «Южная Осетия» публикует сразу два материала, посвященных защите прав потребителей. Начальник управления надзора в области защиты прав потребителей Комитета Югосетпотребнадзора Жанна Санакоева призывает читателей отстаивать свои права и напоминает про соответствующий закон. В статье приводятся и контактные данные Югосетпотребнадзора, куда можно обратиться в случае необходимости. «К сожалению, граждане нашей республики не проявляют должной активности и инициативы в борьбе с нарушениями потребительских прав. Телефонных звонков поступает много, но заявлений в письменной форме подавать не желают», – пишет сотрудник ведомства. В другой статье автор газеты напоминает, что закон позволяет Комитету Югосетпотребнадзора проводить плановую проверку каждого торгового объекта только раз в год. При этом контролирующему органу необходимо за три дня до проверки уведомить владельца магазина или общепита о своем визите. Естественно, за это время недобросовестный предприниматель может привести объект в порядок, убрать с прилавков просроченные продукты. Однако на основании жалобы покупателя отдел по защите прав потребителей имеет право провести внеплановую проверку магазина или объекта общественного питания, напоминает газета.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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