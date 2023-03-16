Бывший премьер-министр Грузии времен «Нацдвижения» Вано Мерабишвили сегодня анонсировал новый этап борьбы с «Грузинской мечтой». Однако его заявления имели диаметрально противоположный эффект – от него отмежевались даже в родной партии.

После бурных событий 7-10 марта практически весь оппозиционный спектр Грузии находится в поиске дальнейших продолжений. Часть оппозиционных сил предлагает сотрудничество с властью для реализации 12 рекомендаций ЕС, без выполнения которых немыслимо получение статуса кандидата. Другие призывают к внеочередным выборам.

В числе последних – Вано Мерабишвили, и, пожалуй, его заявления стали самыми запоминающимся и выпадающими из общей повестки дня. Своими предложениями бывший премьер, как и на прошедшей неделе, поделился со страниц украинских СМИ. В этот раз один из основателей «Нацдвижения» анонсировал новые уличные акции и раскритиковал прежнее руководство партии.

«В Грузии только одна большая оппозиционная сила – это «Нацдвижение», партия Михаила Саакашвили, ее рейтинг в два раза больше, чем голоса остальных партий вместе взятых. В этой партии прошли досрочные выборы руководства, потому что прежнее руководство нашей партии, мягко говоря, действовало очень пассивно, практически не реагировало ни на войну в Украине, ни на что. В Грузии происходит много акций, партия восстанавливается, потому что на протяжении многих лет лидеры «Единого национального движения» старались не только не протестовать, но иногда даже стремились, чтобы стихийные протесты не развивались. Сейчас все изменилось, и я надеюсь, что в ближайшие месяцы вы увидите более реальный процесс, в том числе и на улице», – подытожил Вано Мерабишвили.

Реакция оппозиции на заявления Мерабишвили была весьма острой. По словам одного из лидеров «Гирчи» Сандро Раквиашвили, Мерабишвили дискредитирует действия оппозиции.

«Общеизвестно, что Вано Мерабишвили был активно вовлечен в партийную деятельность «Нацдвижения», в том числе и в региональных выборах. Я не думаю, что с такой репутацией можно одолеть «Грузинскую мечту». У «Национального движения» очень большие проблемы, и я думаю, что Мерабишвили усугубляет эти проблемы своими заявлениями. Не понимаю, чего он добивается, мне неясна его конечная цель», – сказал Александр Раквиашвили.

Зато эти цели, похоже, предельно ясны политическому руководству партии «За Грузию». По мнению Беки Лилуашвили, депутата парламента, члена политсовета партии, Мерабишвили выступает в роли спасательного круга власти.

«Каждый раз, когда имидж «Грузинской мечты» максимально снижается в глазах общества и она испытывает серьезный электоральный спад и деградацию, Мерабишвили выступает как спасательный круг и переворачивает все с ног на голову. Нет, дело не в том, отбыл ли свой срок Вано Мерабишвили и ему все прощается. Вано Мерабишвили – позавчерашний день этой страны, и я думаю, что у него нет политических ресурсов», – подытожил Бека Лилуашвили.

Показательна реакция правящей партии, в которой заявления Мерабишвили сочли раскрытием новых агрессивных планов всей оппозиции. По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, этим планам не суждено сбыться.

«По сути, они остались теми же насильниками, какими и были при власти, с той лишь разницей, что у них нет рычагов, и они не смогут реализовать свои преступные идеи. Но как только они получат один грамм власти, они дадут волю своим планам и восстановят систему ГУЛАГа, которая была у них в Грузии. Политическое лицемерие партии насильника – говорить о демократии или правах человека или пытаться отождествить себя с трагическим днем 9 апреля. Они в очередной показали, как можно обесценить все своим присутствием. На все это последует простая реакция общества, уже много раз сказавшего «Национальному движению», что не пойдет за радикалами», – сказал Шалва Папуашвили.

Позднее от заявлений бывшего функционера в довольно резкой тональности поспешили отмежеваться даже в самом «Нацдвижении». Руководство партии опубликовало текст заявления, в котором говорится, что принятие решений в «Нацдвижении» не является прерогативой Мерабишвили.

«Вано Мерабишвили является одним из основателей и преданных поклонников «Нацдвижения», но он не состоит в партийном руководстве, не занимает никаких партийных должностей, не формулирует партийные позиции и не участвует в повседневной партийной деятельности. Чрезмерные, искусственные и спекулятивные рассуждения вокруг мнений отдельных лиц воспринимаются ЕНД как попытка дискредитации главной оппозиционной силы и попытки увести дискуссию от главной темы. Следует также отметить, что каждый человек имеет свободу выражения своего мнения. Сам Вано Мерабишвили отмечает, что высказанные им мнения – это его субъективное мнение, и он выражает свои личные позиции».

По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, в противостоянии с властью многое сейчас зависит от правильной стратегии оппозиционных партий. Возникает вопрос – насколько можно рассчитывать на оппозицию, которая постоянно принимает неправильные решения?

«Я хочу прояснить одну вещь: троянские кони есть не только в правительстве, но и в оппозиции. Молодежный протест последних дней очень хорошо продемонстрировал, как можно заставить весь политический спектр принимать единственно правильные решения. Что касается Мерабишвили, вряд ли он изменился, он тот, каким был прежде. Его заявления льют воду на мельницу правительства, и если он говорит, что правительство работает на Россию, получается, что и он выполняет ту же самую работу. Думаю, это уже настолько очевидно, что ему придется отойти в сторону. Сегодня задача общества состоит в том, чтобы объективно оценивать действительность. Именно это является ключевым наказом наших западных партнеров», – заявил эксперт.

Подписывайтесь на нас в соцсетях