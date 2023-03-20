Призыв героя Абхазии Вианора Ашба принять участие в акции протеста против действий власти, угрожающих, по его мнению, суверенитету страны, поддержали другие лидеры оппозиции. Таким образом, появилась еще одна площадка, на которой они обсуждают и координируют свои действия.

В социальных сетях появились публикации о работе «штаба по подготовке акции протеста против фактического террора и геноцида народа Абхазии и его государственности со стороны действующей власти». Весьма радикальное название для деятельности оппозиции, обычно сдержанной и аккуратной в определениях.

Лидеры оппозиции и представители трех оппозиционных организаций: Комитета по защите суверенитета Абхазии – Леван Микаа, общественного движения «Ахьаца» – Ахра Бжания и общественной организации «Аидгылара» – Эшсоу Какалия рассказали о задачах и деятельности штаба и заявили, что распространенного в соцсетях названия он не носит. Скорее, это площадка для обсуждения и координации действий. Она появилась после того, как лидер общественного союза ветеранов, герой Абхазии Вианор Ашба обратился к гражданам и политическим организациям с призывом принять участие в акции протеста против действий власти, которые, по его мнению, наносят ущерб суверенитету страны. Через несколько дней к нему в офис пришли сотрудники отдела дознания МВД и проводили допрос.

Призыв Вианора Ашба поддержали почти все лидеры оппозиции, и его офис стал местом встречи и координации их действий. О создании штаба рассказал представитель «Аидгылара» Эшсоу Какалия:

«Сам Вианор Григорьевич назвал это «Штабом», определил адрес, пригласил туда всех неравнодушных граждан. Это не первое наше общее заседание, на котором мы принимаем решение о том, в каких формах мы будем отстаивать свои позиции по различным вопросам, разрешение которых нам кажется абсолютно важным. Это вопрос Пицунды, вопрос апартаментов, вопрос энергетики, паспортизации – там список длинный. Все это время мы делали заявления, проводили круглые столы, доносили наше мнение через СМИ. Есть организации, в том числе и наша «Аидгылара», которые считают, что пришло время заканчивать разговоры и переходить к более решительным действиям. Есть организации, которые считают, что этот путь не пройден до конца, но с тем, что нужно противодействовать власти, согласны все, кто там находится. Я так понимаю, что ваш вопрос возник по поводу публикации, где наше заседание объявлено штабом с соответствующим названием. Мы не ставили перед собой вопроса определить какое-либо название нашим заседаниям. Может, наступит тот день, когда мы примем решение, что надо как-то определиться и какое-то название дать, блоком назвать или союзом назвать».

Лидер Комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа также считает очень важными и определяющими будущие вопросы, которые озвучил в своем обращении Вианор Ашба:

«Вианор изложил все краеугольные проблемы Абхазии, в которых мы видим опасность. Это опять же вопросы нашего суверенитета, вопросы нашей энергетической безопасности, экономической безопасности, вопросы, связанные с нашей демографической ситуацией, закон об апартаментах, который фактически призван изменить демографическую ситуацию… Мы, естественно, по всем этим проблемам начали консультироваться и с Вианором, и с рядом организаций, которые там присутствуют. И нам кажется, что в этих вопросах, которые касаются нашего будущего, нужно координировать действия и взаимодействовать со всеми общественными организациями и политическими партиями».

По вопросу проведения акции протеста, сказал Леван Микаа, пока не выработана единая позиция. Есть разные взгляды на то, в какой форме и в какие сроки ее проводить. Главная проблема, по его словам, в том, что власть не слышит ни общество, ни оппозицию:

«Мы всегда против громких названий, которые не отражают суть процесса. Мы хотим выработать общую платформу, общие идеи. Мы не прокуроры, и мы можем дать только политическую оценку, но не правовую. Для нас самое главное – не терять связь с обществом, поэтому мы открыты, разные точки зрения важны, чтобы взаимодействовать с обществом. Мы видим, что власть не слышит общество, не слышит гражданское общество, не слышит нас, поэтому у нас совершенно другие цели и задачи – наоборот, взаимодействовать и слышать друг друга».

Соучредитель общественного движения «Ахьаца» Ахра Бжания считает, что каждый гражданин в соответствии с Конституцией имеет право и обязан выражать свою озабоченность, если видит угрозу суверенитету государства:

«Мы, безусловно, поддерживаем Вианора Ашба и его заявление, потому что Вианор – гражданин республики, и как каждый гражданин не просто может, он обязан выражать свою озабоченность по поводу каких-то рисков, которые существуют в государстве. У нас свободная страна, у нас демократическое государство, мы завоевали право граждан делать подобные заявления. И второе: мои друзья, организация, которую я представляю, безусловно, считают, что тем проектам, которые сегодня лоббируются на различных уровнях руководством страны, надо противостоять различными способами – обращениями через средства массовой информации, через влияние на депутатский корпус, через другие инструменты. Вплоть до призывов к акциям протеста, акциям неповиновения и так далее, потому что для каждого из нас гораздо важнее тот статус, которым мы сегодня обладаем, по сравнению с теми желаниями, которые хочет продвигать сегодняшнее правительство. Если я вижу, что эти желания, эти проекты несут угрозу моему государству, я буду протестовать. И в этом нет ничего противозаконного, это наше конституционное право».

Ахра Бжания подчеркнул, что заседания в штабе Вианора Ашба – это не единственное место встреч оппозиции:

«Я не совсем понял термин «штаб» в интерпретации некоторых журналистов. Эти темы мы обсуждаем не только на площадке у Вианора. Я могу вам назвать три или четыре места, где мы собираемся, обсуждаем, планируем наши действия и противодействия на разных уровнях. Так что эта деятельность носит достаточно широкий характер. Если правительство будет с упорством, достойным лучшего применения, продвигать такие законопроекты, как соглашение по Пицунде, как проект по изменению законодательства в сфере энергетики с целью ее приватизации и сдачи под контроль иностранным компаниям, вопрос приобретения жилья иностранцами под видом закона об апартаментах, под прикрытием этого закона… Все эти вопросы представляют для нас существенные и долгосрочные риски, которым мы, безусловно, будем противостоять».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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