На брифинге в Сухуме представители общественного движения «Абхазская национальная конференция» выразили крайнюю обеспокоенность действиями власти, игнорирующей, по их словам, мнение общества и принимающей решения, несущие угрозу суверенитету и национальной безопасности. Они призвали граждан принять участие в научно-практической конференции, на которой будут сформулированы и обозначены «красные линии», игнорировать и пересекать которые не сможет ни одна власть.

Общественное движение «Абхазская национальная конференция» было создано в 2020 году. Планировалось, что оно возьмет на себя разработку идеологии самодостаточного, независимого абхазского государства.

Власть превратили в бизнес

Участники «Абхазской национальной конференции» считают, что ситуация в стране резко ухудшилась в результате действий власти, которая игнорирует мнение общества. Об этом сказал историк Гурам Гумба:

«Негативные и разрушительные процессы, которые возникли десятилетия назад, сегодня приобретают угрожающий характер для нашего государства. И они ускоряются. Нынешняя власть не то что не предпринимает попыток решения этих проблем, но предпринимает такие действия, которые трудно рационально объяснить. Эти действия направлены против национальных интересов. Вызывает недоумение то, что власть пытается принять решения, противоречащие коренным интересам нашего народа, которые ставят под угрозу будущее нашего народа, которые вызывают резко отрицательную реакцию общества, но мы видим, что общественное мнение перестало влиять на власть. Власть игнорирует общественное мнение, что вообще никогда не было характерно для Абхазии даже в советский период. Это говорит о том, что мы перестаем быть обществом и превращаемся в население, в электорат».

По мнению Гумба, если эти процессы не остановить, в Абхазии или установится диктатура, или начнется хаос:

«Если мы не сможем остановить эти процессы, у нас два пути: установление диктатуры и полицейского режима, установление насильственной власти, подавляющей волю народа, а я должен сказать, что существующая государственная система ведет к этому; второй путь – это хаос и анархия. Оба пути для нас неприемлемы. Они недопустимы. Установление диктатуры, такой насильственной и полицейской власти при нашем менталитете, при поголовном вооружении абхазского народа – это просто утопия. Но она может иметь тягчайшие последствия для нашего народа и прежде всего для самой власти. Оба эти пути мы не можем допустить, но мы также не можем допустить, чтобы этот кризис вышел на улицу. Мы уже несколько раз проходили это, мы не можем постоянно испытывать прочность нашей головы, постоянно наступая на одни и те же грабли!»

Он считает, что для полноценного развития абхазского государства необходимо национальное согласие. Его невозможно достичь, меняя «одних хороших людей» на «других хороших людей» во власти, как это пытаются делать в Абхазии в последние годы. Согласие должно сложиться на базе общих идей, ценностей и целей. Проблема в их отсутствии.

Обществу надо решить две задачи: определить, какая государственная система нужна и как формировать власть, чтобы туда приходили не случайные люди, а мыслящие общенациональными категориями.

«Мы не можем сегодня отдать власть на откуп карьеристам, людям с холопской душой, которые превратили ее в бизнес. Мы не можем допустить, чтобы люди приходили во власть, чтобы решать свои личные интересы. В Абхазии, как и в любой стране, есть безвольные люди, которые во главу угла ставят принцип самосохранения, а не честь, достоинство и тем более свободу и независимость своей страны. Они всегда были, но они всегда знали свое место и публично стеснялись об этом говорить. Но сегодня мы видим, что эти люди не только начали говорить об этом публично, они свое бессилие и безволие пытаются навязать всему обществу!» – подвел итог историк.

«Сейчас вздумали торговать землей! Поймите, это не выйдет»

Историк-кавказовед Руслан Гожба уверен, что во власть пришли «халифы на час»:

«К сожалению, со всех сторон несет невежеством, особенно с верхов. Я в них не вижу ни европейцев, ни кавказцев, ни просто людей. Они – халифы на час. Есть понятие хорошее в философии абхазского языка и народа: «Нет того, кто знает все». Это раз. Второе – то, чего не хватает людям: самосознание и теплота, любовь сердца. У нас карма идет через сердце, сознание мешает, так считает наша древняя философия. В этом отношении, господи, прости меня, у нас два телевидения, я не вижу их работу, не вижу, чтобы они работали на национальное самосознание. Чем сильнее будет себя чувствовать абхазский народ, тем лучше всем остальным будет здесь жить. Второе, за землю воюют, есть абхазская поговорка: «Вся абхазская земля пропитана кровью, и абхазская земля плачет, когда кровь абхаза проливается». Я это слышал очень много раз. Сейчас вздумали торговать землей! Поймите, это не выйдет. Поймите, вы идете против Господа Бога, не против народа. Очнитесь, господа, и откройте глаза!»

Экс-министр по налогам и сборам Даур Курмазия говорил о том, что за двадцать лет общество разделилось по политическому признаку. Сформировались две большие и устойчивые группы – это власть и оппозиция, периодически они сменяют друг друга. В обществе не видно и не слышно борьбы идей. Курмазия согласен с тем, что надо объединить народ и сформировать единство на основе общих идей и ценностей. Такой площадкой, по его мнению, должна стать «Абхазская национальная конференция», которая не является политической организацией и не борется за власть, а стремится к созданию идеологии, на основе которой можно будет реализовывать государственные программы.

«Красные линии» для правительства

По словам экс-главы госкомпании «Черноморэнерго» Аслана Басария, чтобы нивелировать угрозу национальной безопасности, источником которой является действующая власть, необходимо очертить для нее «красные линии»:

«Первичен всегда человек, потом – идея, потом – ресурсы. Соответственно, когда мы говорим о строительстве государства или о принятии тех или иных решений, до сих пор у нас не сформулированы постулаты и «красные линии», за которые нельзя кому-то шагать. Когда мы говорим «кому-то», мы имеем в виду очередную власть. Когда не сформулированы эти идеологические постулаты, любая власть имеет возможность их нарушать. Сегодня активизация данной площадки, конечно же, связана с тем, что появились вопросы, которые не просто вызывают обеспокоенность, а несут угрозу национальной безопасности. И для того, чтобы нивелировать эту угрозу, нам всем нужно, как это делали всегда наши предки, в этом отношении поработать. Если мы сами не будем кузнецами своего счастья, никто нам не поможет. Поэтому я тоже, со своей стороны, призываю включиться в данную работу. Эта площадка не имеет прямого политического окраса, не ставит перед собой цель бороться за власть, а ставит перед собой цель сформулировать постулаты, которых должна придерживаться любая власть, которая придет в тот или иной исторический период и будет нести ответственность перед народом».

Аслан Басария обозначил такие «красные линии». Это вопросы продажи недвижимости иностранным гражданам, отчуждения земли и передачи ее в собственность другому государству, как это намерено сделать правительство с госдачей в Пицунде; вопросы приватизации энергетики и всех объектов инфраструктуры – железной дороги, морских портов, вокзалов и аэропорта.

Для решения названных задач «Абхазская национальная конференция» анонсировала выступление на всех возможных площадках и проведение научно-практической конференции.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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