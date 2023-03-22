Недавнее скандирование грузинскими протестующими «Сухуми!» и «Цхинвали!» на митинге в Тбилиси привлекло внимание многих. В обществе с новой силой разгорелась дискуссия о том, как эти процессы могут повлиять на Абхазию. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Сухума, следили ли они за событиями в Тбилиси и что о них думают.

Юрий Зарандия: Да, конечно, я следил за ситуацией в Грузии, так же, наверное, как и многие. В основном по телевидению, по радио и в прессе. Конечно, обеспокоенность была, но я, в любом случае, надеялся и надеюсь на то, что большие уроки грузинское общество и государство получило за последние тридцать с лишним лет. Эти уроки преподнесла и история, и действительность. Эта история, я думаю, научила грузинское общество извлечь уроки из всего произошедшего в грузинском государстве. Учитывая то, что сейчас идут мировые процессы, соответственно, это отражается и на более мелких государствах. Но у Грузии еще есть возможность, чтобы свой корабль, который называется сегодня еще «Грузия», не потерпел крушение и не назывался «Титаником». Если по пути конфронтации пойдет грузинское государство, если народ Грузии пойдет по этому пути, то будущее у государства Грузия навряд ли будет таким безоблачным. В любом случае, я надеюсь, что в Грузии возобладают позитивные силы и общество извлечет те уроки, которые были. Я надеюсь, что народ Грузии умнее.

Мазонна Багратовна Цвижба, адвокат Палаты адвокатов РА: У меня никакого опасения не было. Действительно, у моих знакомых, друзей возникали опасения, я им говорила: «Не бойтесь, это просто пустые слова. Это то же самое, что мы слышали». Никакого нет опасения. Тем более, мы тогда их встретили, были аналогичные митинги перед Отечественной войной народа Абхазии 1992-1993 гг. У нас ничего не было – ни армии, ни техники. Сегодня, слава богу, они это тоже понимают, мы вооружены. Если мы их голыми руками выгнали, тем более сегодня это нам ничего не стоит. Но политически они, конечно, проиграют. Они это тоже понимают.

Мате Цквитария, председатель молодежной организации «IQan»: Да, конечно, я следил, но я скажу, что я следил не только последние месяц-два, когда была напряженная ситуация. Я думаю, что напряженная ситуация не только последние месяцы, она все послевоенное время. И для тех, кто говорит, что угрозы только сейчас появились, угрозы не уходили. И события, которые были и в 2008 году, и события, которые происходят сейчас, говорят нам о том, что никогда не нужно расслабляться и всегда нужно быть готовым. Я думаю, что сейчас такой максимальный пик, ближайший месяц, который был, он спал, но это не значит, что нужно расслабляться. Всегда нужно быть готовым к любому исходу. И нужно понимать: то, какие политические события происходят внутри Грузии, имеет большое значение, какие будут взаимоотношения с Абхазией.

Тенгиз Агрба: Мне кажется, что никакие силы в Грузии сегодня не начнут войну, у меня такое ощущение. А так то, что у нас непримиримые позиции, мы и без этих криков знали. Любые, какие бы силы не пришли, они будут говорить, что Абхазия – это часть Грузии. Нет у меня таких опасений, что они начнут войну. Они учебники перепишут или же изменят все, но война у нас все равно не закончилась.

Денис Соломко: Да, следил, но не опасался абсолютно, не потому, что не ожидаю чего-то, что может перейти из этих митингов в адрес Абхазии. Наоборот, для меня ничего неожиданного нет. Грузия для нас, к сожалению, крайне токсичное, недружественное государство, агрессивное, я бы так сказал, по отношению к Абхазии. Поэтому от них, от Грузии, надо ждать всегда, пока не будет заключен мирный договор и гарантии о невозобновлении войны, любых агрессивных действий. Любой, кто считает, что мы можем заигрывать с ними, мириться и выстраивать какие-то мирные взаимоотношения, я думаю, что это глубокая ошибка. Считаю целесообразным вести подготовку к защите нашей родины всеми имеющимися средствами. Но еще, что самое главное, что те, кто кричит, стоя на проспекте Руставели о том, что они хотят прийти в Сухум, они точно сюда не пойдут. И гибнуть за эти идеи они не будут. Гибнуть будут другие тысячи и тысячи грузин, которые, подчиняясь приказам своего руководства, решат пойти на такую военную авантюру.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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