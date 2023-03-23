В последнее время в Абхазии и Южной Осетии заговорили о возможности открытия второго фронта со стороны Грузии, и понятно, что имеется в виду не вторжение в Сочи и Туапсе, а попытка возвращения потерянных территорий.

Могу сказать, что эти страхи – напрасны. Сейчас такое развитие событий невозможно, и тому есть несколько причин. Первая – это действующая в стране власть, которая методично, все 10 лет занимается уничтожением остатков боевого духа.

«Грузинская мечта» – это раковая опухоль, которая разрушает организм изнутри, лишает общество малейших признаков пассионарности, без которой невозможно какое-либо общенациональное усилие – в том числе и война, требующая большого количества идейно мотивированных людей.

Единственной целью Бидзины Иванишвили является сохранение власти и денег, и ради этого выстроена целая уродливая система, у которой есть одна главная задача: идейно мотивированные люди – опасны для власти, ибо ими сложно манипулировать, значит, от них надо всеми силами избавляться.

Сегодня в Грузии нет армии. Боевой дух намеренно уничтожается, всех идейно мотивированных офицеров из армии изгнали. Идейные сейчас воюют в Украине

В общем, так или иначе, за 10 лет ему удалось сформировать в Грузии абсолютно пофигистичное, разобщенное и лишенное каких-либо идеалов общество. Хочу сообщить абхазам и осетинам – сегодня в Грузии нет армии. Нет, конечно, есть какое-то количество людей в форме, но армии – нет. Боевой дух намеренно уничтожается, всех идейно мотивированных офицеров из армии изгнали и сделали ставку на лояльных, но бесполезных временщиков. Идейные сейчас воюют в Украине.

Открою вам маленький секрет: пропаганда «Грузинской мечты» так основательно разложила общество, что, если завтра абхазы захотят взять Кутаиси, а осетины Казбеги, – оказать сопротивление будет некому… Кстати, неплохая идея, да? Советую попробовать – пойдете победным маршем. И потом нам придется торговаться не за Гали и Очамчире, а за Абашу и Зугдиди.

«Грузинская мечта» интересуется только властью и деньгами, всякие там абхазии-цхинвали для них лишняя головная боль – возиться с ними, слушать их капризы, строить армию, воспитывать офицеров, которые того и глядишь завтра против нее оружие повернут… Кому нужны эти неприятности?

Если представить себе, что завтра Россия нападет на Грузию, – вот как вы думаете, чем будет заниматься кооператив Бореньки Иванишвили? Готовиться отражать наступления, мобилизовывать армию, собирать оружие? Ага, сейчас, разбежались… У них будет совсем другая задача: оккупант будет стоять у ворот столицы, а они будут целыми днями вещать по ТВ, что во всем виновата оппозиция, вот если бы она вела себя прилично – ничего бы не было…

В общем, пока у власти нынешний кооператив посредственностей, абхазам и осетинам опасаться нечего.

Пока Россия на плаву и пока у нее продолжается агрессивная имперская внешняя политика, не будет ничего

Но есть и объективный фактор: пока Россия на плаву и пока у нее продолжается агрессивная имперская внешняя политика, не будет ничего. Все прекрасно понимают: по идее, сейчас, в условиях, когда все боеспособные российские части бьются насмерть в Украине, войти в Абхазию и Южную Осетию – раз плюнуть.

Однако все понимают: война в Украине когда-то закончится, и, скорее всего, поражением России. Но, судя по всему, это поражение не будет разгромом. Российская армия сохранится в более или менее боевом состоянии и будет выведена. Как в таком случае отреагирует Россия на вероломное, по ее мнению, поведение Грузии? Практически на 100% можно быть уверенным, что по дороге домой они заедут навестить нас.

Украина – это 42 млн населения, 600 000 кв.км., граница с Евросоюзом, масштабная помощь от западных союзников. Грузия – 3,7 млн населения, 70 000 кв.км. территории, отсутствие границ с Европой. Учитывая все эти обстоятельства, рассчитывать на «Хаймарсы» нам не приходится – все ограничится дежурными заявлениями об обеспокоенности и возмущении.

Грузия не потянет войну с Россией – тем, кто сейчас поспешит назвать меня пораженцем, напомню: еще в период Михаила Саакашвили была написана военная доктрина страны. Ну то есть мы создаем армию – зачем, с какой целью, кто наш потенциальный противник и т.д.? И знаете, какова была цель армии? Вот никогда не поверите. Целью вооруженных сил Грузии было в случае нападения со стороны России продержаться две недели.

Уж если огненно-пассионарный Миша понимал, что с Россией нам не справиться, чего ожидать от трусливых коллаборантов, окопавшихся во власти в Грузии?

Так и было написано черным по белому – не выиграть, не победить, не разгромить, не изгнать, а продержаться две недели. За эти две недели должны были подтянуться западные союзники, обеспокоенность-озабоченность-возмущение и прочие бла-бла, и остановить российское наступление. Уж если огненно-пассионарный Миша понимал, что с Россией нам не справиться, чего ожидать от трусливых коллаборантов, окопавшихся во власти в Грузии?

В общем, на сегодняшний день эта проблема закрыта, и никаких сюрпризов не будет даже в случае смены власти. А вот если Россия в Украине все же будет разгромлена и начнется смута, – тогда возможны все варианты.

Нет, конечно, если сохранится нынешняя власть, то ничего не будет даже в случае если Россия уйдет под воду. Любая нестабильность на отторгнутых территориях – это выход из зоны комфорта для «ГМ». Впрочем, если с Россией что-то произойдет, нет сомнений, что Боренька пойдет вслед за ней и Грузию возглавят совсем другие люди.

Прямо сейчас могу сказать абхазам и осетинам: ни у кого, включая оппозицию, в Грузии нет никакого желания воевать с ними, и новая власть будет оттягивать такое развитие событий до крайнего момента – вести переговоры, предлагать выгодные условия, привлекать международных посредников.

Идея войны в Абхазии и Южной Осетии, даже в случае нейтралитета России, сегодня в Грузии непопулярна, в том числе, и среди противников действующей власти, однако пацифизм имеет свои пределы. Абхазы и осетины, оставшись без российской крыши, должны будут понять: игрушки закончились и их судьба зависит от их договороспособности…

В случае нейтралитета со стороны России, никто не будет вечно смотреть на ваши капризы и уверения, что победите Грузию голыми руками

И Тбилиси, и Сухуми, и Цхинвали должны будут в условиях новой реальности идти на уступки друг другу – это единственный способ сохранить мир.

Но, дорогие мои абхазы и осетины, уверяю вас: в случае нейтралитета со стороны России, никто не будет вечно смотреть на ваши капризы и уверения, что победите Грузию голыми руками.

Так что договариваться придется в любом случае.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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