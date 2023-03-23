А у нас министр новый, а у вас?

У нас, в нашей благословенной Грузии поменялся министр образования и науки. Вместо выбывшего из игры… т.е. из министерского кресла, Михаила Чхенкели в игру вступил Георгий Амилахвари.

Михаил Чхенкели дважды вступал на пост министра образования. Он был министром с 30 марта до 14 июля в 2017 году, и потом с 13 ноября 2019 года по сегодняшний день. Вернее, сегодня, 23 марта, он уже не министр. Кстати, в его первое вступление в должность министра его ведомство управляло не только образованием и наукой, но и культурой и спортом. В марте же 2021 года очень высокие товарищи, наконец, одумались, поняли, что руководить таким монстром не под силу никаким великим умам, и министерство разделили пополам – культура и спорт ушли отдельно, а образование и наука остались под руководством Чхенкели.

И теперь его, как говорится, ушли. Ушли на неплохую позицию – он стал председателем совета международных советников Кутаисского международного университета. Также он собирается вернуться к академической деятельности, то есть заниматься своим прямым делом – математикой. Мне трудно дать оценку его деятельности на посту министра, так как эту оценку должны дать профессионалы – педагоги, воспитатели, люди науки и т.д. Они должны сказать, что Чхенкели сделал хорошо, а что плохо. Но, к сожалению, уже стало доброй традицией, когда освобождают с высокой должности человека, он так уходит, что не отчитывается о проделанной работе, не кается, не рвет на груди рубаху и не отвечает перед законом, если, конечно, есть ему за что отвечать. Сдается мне, что Чхенкели, занимаясь руководством образования и наукой, был не совсем на должной высоте, и поэтому его и попросили уйти. И он ушел.

С приходом к власти «Грузинской мечты» на посту министра образования за десять лет сменилось пять человек. А если считать второе пришествие Чхенкели, то получается шесть.

Шесть министров за десять лет – это много. Это даже очень много. В среднем получается, что каждый министр на посту просидел год и шесть месяцев. Это, я говорю, в среднем. Что можно сделать за год и шесть месяцев в такой весьма и весьма проблематичной отрасли, как образование? Не знаю.

Я давно говорю, что в образование надо вкладывать инвестиции, не жалея средств. Чем больше вложат, тем больше потом вернут обратно. Это банальность, которую я не устаю повторять. А повторяю я потому, что, как говорится, капля камень точит, и может до кого-то из толстосумов это дойдет и он(а) пересмотрит свое отношение к воспитанию подрастающего поколения.

Был такой человек, Каха Бендукидзе. С конца 1980-х до середины 2004 года занимался предпринимательской деятельностью в России, в частности, был генеральным директором холдинга «Объединенные машиностроительные заводы». В 2004 году по приглашению президента Грузии Михаила Саакашвили занял должность министра экономики в грузинском правительстве, с 2004 по 2008 год был госминистром Грузии по координации экономических реформ, и принципом его деятельности стало «Грузия должна продать все, кроме совести», весьма, кстати, спорный принцип, но сейчас не про это. С 2008 по 2009 год он возглавлял канцелярию правительства Грузии.

Очень он был смышленым человеком, и, будучи по образованию биологом, являлся профессором кафедры институциональной экономики Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ, Москва). Придерживался либертарианских экономических и политических взглядов.

Мое к нему отношение было довольно непростым, скорее негативным, чем позитивным. Хотя сейчас о негативе говорить не буду, так как он девять лет тому назад покинул наш мир. Будучи министром экономики, он, мягко говоря, не совсем мне понятным путем повел экономическую политику страны, что неудивительно; ведь по своим убеждениям, как я уже сказал, он был либертарианцем, которое, как показала мировая практика, ни к чему созидательному не приводит. Может, в краткосрочной перспективе либертарианская экономика и дает положительный эффект, но в долгосрочной стратегии – к сожалению, нет.

Но ладно, не буду говорить о плохом, а наоборот – скажу, что мне в нем понравилось. Вернее, что я считаю хорошим делом, которое он оставил после себя. Он на базе бывшего сельхозинститута создал два вуза – Свободный университет и Аграрный университет, которые на сегодняшний день считаются одними из самых удачных учебных заведений в нашей стране.

Вот за это я ему могу простить весь негатив, который он в свое время принес грузинской экономике.

Еще в 2009 году он наконец понял, что с правительством Саакашвили лучше не связываться, и ушел с государственной должности. И после этого он начал вкладывать средства в образование через Фонд знаний – некоммерческую благотворительную организацию. По данным 2014 года, Фонд знаний вложил в образование 50 миллионов долларов.

Каха Бендукидзе был умным человеком; он понимал, что дети – это наше будущее, потому и не жалел на них деньги. Кстати, те самые деньги, которые он заработал не где-нибудь, а в России.

Но какая разница, где заработаны деньги? Главное, чтобы они было заработаны не криминальным путем. Лично мне все равно, Бендукидзе заработал свои миллионы в России, в Венесуэле или в Нигере. Для меня главное, где он их потратил. И на что. А потратил он в Грузии и на благое дело – на образование.

Мне теперь даже все равно, хотел ли он обогатиться за счет своих университетов или его на старости лет начала привлекать душеспасительная филантропия, но факт остается фактом – для меня сегодня Бендукидзе ассоциируется не с его экономическими экспериментами в Грузии, а именно двумя университетами, которые он основал.

В нашей стране есть много небедных людей. Было бы хорошо, если бы они как-то способствовали развитию и совершенствованию образования и науки. В свое время в Тбилиси был хороший институт физики, который финансировался из Москвы – я говорю про советские времена. Теперь институт физики находится в не очень здоровом состоянии, по известным причинам. Физика – очень дорогая наука, и ей требуется много денег. А где такие деньги взять в нашей небогатой стране? Только у богатых людей.

И вот плавно я наконец подхожу к главной мысли сегодняшнего моего эссе.

Давно пора издать закон о благотворительности. Об этом я тоже говорю не первый год. Еще будучи чиновником в Минкульте Грузии добрых 20 лет тому назад, я, изучив на практике закон о благотворительности в США, предлагал нашему руководству начать работать в этом направлении. Суть закона состоит в том, что богатый человек, потративший энную сумму на благотворительность, освобождается от определенного процента уплаты налогов.

Все весьма просто. Но прошли года, а закон и ныне там. Может быть, мы пока слишком бедны, чтобы узаконивать такие законы?

Не знаю.

Знаю лишь то, что потом может быть поздно. И когда страна наша разбогатеет, то очень может быть, что образованием будет уже некому заниматься. Хотя вряд ли страна разбогатеет, если уже сегодня у нее не будет хорошего образования. А министров сколько не меняй, делу это не поможет, если не поменять подход к системе образования.

Впрочем, поживем-увидим, что новый министр образования и науки сотворит. А сотворить ему надо очень и очень много.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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