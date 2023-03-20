Министра образования Михаила Чхенкели сменил сегодня Георгий Амилахвари. Многие критики «Грузинской мечты» посчитали этот факт предвестником репрессий, которые грозят молодым людям, участвовавшим в недавних протестах против законопроекта «об иноагентах». Смена министра совпала с уходом из парламента двух депутатов правящей силы, которые не проголосовали за принятие этого закона. Это дало повод оппонентам говорить о начале кадровой чистки в рядах правящей партии.

Михаил Чхенкели, уже бывший министр образования, оказывается, давно хотел вернуться к своей привычной деятельности – заниматься наукой. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, представляя нового министра образования – Георгия Амилахвари, 39-летнего молодого человека, доктора юридических наук, бывшего руководителя одного из частных тбилисских университетов и экс-руководителя парламентского комитета по образованию и науке:

«Он хорошо знает, как нужно разрешить пока существующие проблемы. Думаю, батони Георгий будет успешным министром. Нам нужны хорошие менеджеры». Таковым, если верить премьер-министру Гарибашвили, и является Амилахвари.

После ответных благодарностей Георгий Амилахвари, достав из кармана пиджака вчетверо сложенную бумагу, расправив и положив ее на трибуну, сказал:

«Конечно, многое было сделано нашей властью в сфере образования. Но остается ряд вызовов и проблем, которые требуют быстрого ответа и решения. Поэтому с сегодняшнего дня мы, лично я, начинаем активную коммуникацию со всеми людьми, вовлеченными в отрасли образования и науки, с детьми, с их родителями, с нашими заслуженными и достойными преподавателями, с администрациями школ, с нашими учеными, – для обсуждения тех проблем, которые у нас сегодня есть. В результате обратной связи мы примем быстрые и неотложные решения по этим проблемам. Мы хотим предложить наилучшее нашим детям в школах, начиная с инфраструктуры и заканчивая учебной программой и образовательными ресурсами».

Обещание предложить детям наилучшее и практически достучаться до всех, многих настораживает. После отзыва законопроекта «об иноагентах» премьер-министр Ираклий Гарибашвили, другие лидеры правящей силы пообещали, что объяснят народу, как его обманули, особенно молодежь, последователи «либерального фашизма». К делу глава правительства подключил даже «сатанистов».

А сегодня спикер парламента Шалва Папуашвили назвал протестующих студентов «1000-ларовыми», то есть проплаченными. Правящая сила настаивает, что молодежь подверглась шантажу со стороны преподавателей, сторонников «Нацдвижения». Все это очень развеселило 26-летнего Цотне Коберидзе, депутата от «Гирчи – больше свободы» в тбилисском сакребуло и активного участника тех протестных акций:

«Назначать новых министров не имеет смысла, потому что максимум через год эта власть сменится. Тем не менее таким образом власть показала, что она испугалась тех студентов, молодых людей, которые вышли протестовать. Видимо, их хотят сейчас наказать, но это смешно. Чем больше будут давить на университеты и молодежь, тем больше мы, молодежь, будем отвечать «Грузинской мечте».

Назначение нового министра образования из парламентской депутации правящей силы активно комментировали и в законодательном органе. Там вакантным оказался мандат не только для Амилахвари, но и еще двух депутатов партии власти – Ираклия Ковзанадзе и Владимира Чачибая. Последние двое не проголосовали за принятие закона «об иноагентах» в первом чтении. Все эти дни, ссылаясь на источники, грузинские СМИ писали, что депутаты, не проголосовавшие за законопроект, а таких было шесть, испытывают давление со стороны лидеров партии – их вынуждают отказаться от депутатских мандатов.

«Это не связано с этим вопросом», – опровергнул сегодня предположения критиков спикер парламента Шалва Папуашвили, уверяя журналистов, что, к примеру, Ираклий Ковзанадзе давно хотел уйти из политической жизни и вернуться туда, откуда пришел в парламент, – в Нацбанк. Стало известно, что другой отказавшийся от мандата депутат Чачибая, бывший глава Генштаба Вооруженных сил, вернется в Минобороны.

Бывшего министра образования Чхенкели наказали за протест студентов, убеждены оппоненты власти. А несогласных депутатов – за то, что не остались в парламенте беспартийными депутатами и не оставили парламентскому большинству мандаты по квоте пропорциональных списков, убеждены оппозиционные депутаты, среди которых и Георгий Вашадзе, лидер «Стратегии Агмашенебели»:

«Находящаяся на грани распада «Грузинская мечта» думает, что, сменив министра образования, сможет разговаривать с молодежью или представителями сферы образования с позиции силы. И таким образом что-то исправит. Господин Амилахвари до депутатства правящей силы был сторонником «Нацдвижения». А теперь думает, что, заполучив портфель министра, получит больше персональных бенефитов. Каждый человек, который будет выполнять задание российского режима, к сожалению, всю жизнь будет носить тяжелое клеймо».

О смене Чхенкели говорили давно, делится своей информацией конституционалист, ассоциированный профессор Университета Ильи Коте Чокорая. Поэтому он не считает новое назначение связанным с текущими политическими событиями. Тем более что в системе образования действительно множество проблем.

«Но в целом то, что будут сделаны шаги в сторону репрессий, – это ясно: кто-то кого-то очерняет, пытаются дискредитировать студентов, молодежь. Но я не думаю и не хочу поверить, что новый министр образования сделает шаги в этом направлении. У власти нет ресурсов для подавления воли молодых, поэтому не думаю, что новый министр будет усиливать это направление. Хотя ничего исключать нельзя», – говорит Коте Чокорая.

Но многие грузинские наблюдатели убеждены, что новый министр образования Георгий Амилахвари попытается держать молодежь в ежовых рукавицах.

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