«20% территории Грузии оккупированы ядерной державой номер один» – Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уверен, что экс-президент страны Михаил Саакашвили вернулся на родину, чтобы подготовить почву для войны и открытия «второго фронта» против России.

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года, вторжение в Украину российский президент Владимир Путин начал 24 февраля 2022 года.

«По его (Саакашвили – ред.) наивным расчетам, должна была быть революция, кровопролитие, свержение правительства насильственным путем, срыв выборов. Этот период как раз совпадает с тем периодом, когда уже начались разговоры, и у нас была информация от наших партнеров о том, что в ноябре или декабре (2021 года – ред.) должна была начаться война в Украине, которая была отложена на несколько месяцев из-за т.н. коммуникации между Россией и Западом. Я не случайно упомянул этот период, он совпадает с приездом Саакашвили, с намерением свергнуть власть, организовать переворот и революцию. Если связать это с заявленной через несколько месяцев украинским правительством целью, их действиями, то становится ясно, что их задачей было открытие второго фронта в Грузии. Я думаю, ни у одного разумного человека не возникнет сомнений и вопросов в том, что цель приезда Саакашвили была в том, чтобы подготовить почву для начала войны в Грузии. Конечно, этот план провалился, внутренние и внешние враги нашей страны проиграли», – заявил Гарибашвили, выступая в парламенте.

Ранее власти Грузии уже заявляли, что возвращение Саакашвили в Грузию было связано с планами открыть против России «второй фронт».