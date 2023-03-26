В Южной Осетии после дискуссии, продолжавшихся несколько лет, заканчивают строительство базальтового завода. Экоактивисты, которые все эти годы задавали власти вопросы о стандартах безопасности, говорят об ответственности чиновников, принимающих подобные решения в республике.

После появления информации о завершении строительства базальтового завода представителям Зеленой Алании удалось побывать на его территории. По словам сотрудников, будущее производство совершенно безвредно, обеспечит работой как минимум 50 человек и может заработать уже через два месяца. По словам руководителя экологической организации Залины Габаевой, экологам пока не удалось встретиться с директором проекта, бизнесменом Романом Джиоевым, хотя предварительная договоренность существует.

Cстроительство базальтового завода на территории Южной Осетии было заложено в программу содействия социально экономическому развитию республики, которая финансируется Российской Федерацией, еще в 2018 году. Если верить вывешенному паспорту объекта «Ир-Базальт», оно должно было завершиться еще в 4 квартале 2018 года.

Базальтовое производство на окраине города Цхинвал, привлекло внимание местных «зеленых», которые в последние годы обращались в разные природоохранные ведомства и парламент. С момента появления новости о строительстве завода югоосетинские чиновники неоднократно публично заявляли о безвредности объекта для окружающей среды и населения.

К примеру, в сентябре 2020 года в ходе прямого эфира на местном телевидении тогдашний президент Анатолий Бибилов заявил следующее: «Я знаю, что эту тему муссируют, но еще раз хочу подчеркнуть, что никакой опасности базальтовое волокно для населения республики не представляет».

Большое интервью дал пару лет назад и бизнесмен Роман Джиоев, который взялся за реализацию этого проекта. В конце декабря 2018 года на пресс-конференции для журналистов он заверил, что «экспертиза была очень объемная, исследовался каждый аспект деятельности завода. Самое важное – это положительные заключения, которые показывают, что завод безопасен для экологии».

В марте 2021 года вопрос строительства базальтового завода над городом продолжал будоражить общество. Представителей «Зеленой Алании» тогда пригласили на заседание парламентского комитета, где присутствовали и чиновники природоохранных ведомств. Выяснилось, к примеру, что в Югосетпотребнадзор действительно был представлен пакет документов, в котором не оказалось проекта санитарно-защитной зоны, но, по словам главы Комитета Марины Кочиевой, прилагалось положительное экологическое заключение. Сошлись на том, вспоминает лидер «Зеленой Алании» Залина Габаева, что степень опасности производства для населения и окружающей среды соответствующие структуры будут определять уже после запуска завода, и если окажется, что вредные выбросы все же существуют, то, как сказала Марина Кочиева, «никто молчать и закрывать на это глаза не будет».

Залина Габаева говорит, что в этой истории ее удивила не позиция бизнесменов, а чиновников, отвечающих за безопасность жителей республики:

«Было заседание парламента, на которое нас пригласили по поводу базальтового завода. Что привело к этому? Мы собрали информацию со всех комитетов, написали везде письма, и выяснилось, что никто из комитетов не причастен к разрешительной документации. То есть комитеты в нашей стране не выдавали разрешения на такое производство. На заседании в парламенте это бурно обсуждалось, приводили такие доводы, что экологическая экспертиза проведена на территории России государственной организацией, что также может быть подвергнуто сомнению, так как там две организации упоминаются – одна государственная, вторая – нет. Мы не нашли достоверного ответа на этот вопрос, я не могу ответить. Мне кажется, этим все же должно заниматься государство. Но государственные чиновники ответили так: вот когда запустят завод, мы будем замерять уровень шума, уровень пыли, и только тогда уже будем узнавать, насколько он вреден. То есть не запустить завод сейчас уже не получается, как я поняла. Что поражает меня лично, это то, что чиновники оказались настолько инертны в этой ситуации, что они не заинтересовались потенциально опасным производством. Потому что завтра я могу подать инвестпроект, к примеру, на ядерный реактор на территории Южной Осетии. Это здорово, тепло и это выгодно, рентабельно, и комитет экономики примет его, просто потому что думают они как экономисты. И в этой ситуации при такой инертности чиновников никто не проверит потенциальный или реальный вред этого производства, или скажут, что будут проверять потом, когда вред уже будет очевидным. На сегодняшний день в этот завод вложено огромное количество денег. Мы все понимаем, что завод заработает, сумма огромная, перед Россией отчитываться надо. Но каким образом, если он будет вредным (жители Челябинска и не только жалуются на эти заводы, на базальтовые заводы- и из-за шума, и из-за базальтовой пыли) и это определится позже, чиновники начнут реагировать? И будут ли реагировать в целом? Потому что если им положили документацию на стол, а мне не хочется никого обижать, но оказалось, что прочитали, по крайней мере экологическую часть этого проекта только я и сотрудники Югосетпотребнадзора, которых особо не послушали».

По информации общественной организации, Югосетпотребнадзор запросил дополнительную информацию у бизнесменов: завод заявлен как предприятие 4-го класса опасности, где должна быть обозначена одна санитарная зона безопасности. У сотрудников ведомства есть опасения, что часть производственного процесса предполагают второй или даже первый класс опасности. А это уже другая санитарная зона. Но ответа они до сих пор не получили. Продолжает Залина Габаева:

«Честно говоря, мне бы хотелось еще раз подчеркнуть, что на самом деле, бизнесмен делает свой бизнес, он старается создать какое-то выгодное производство и получить из этого прибыль. И на самом деле создаются рабочие места, какие-то деньги начинают двигаться в республике. Но государство нам дано для того, чтобы нас защищать, и вот такая инертность чиновников удивляет. Может быть завод полезен, может быть, он витамины будет выпускать в воздух, но мы хотим быть в этом уверенными, мы хотим, чтобы чиновники сказали: «Да, я беру на себя всю ответственность за безопасность этого производства, дорогие жители Южной Осетии, вам ничего не угрожает!» А завод находится даже нельзя сказать, что за чертой города, он практически находится на окраине города».

И это на фоне того, говорит Габаева, что республика ставит целью обустроить в Южной Осетии экологический, туристический рай.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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