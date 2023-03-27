Специалисты инициативной группы «Хара Хакалак» («Наш город») на пресс-конференции в Сухуме рассказали журналистам о проблемах строительства в центре города и возможностях противодействия хаотичной и точечной застройке, которая разрушает исторический облик города.

В инициативную группу «Хара Хакалак» («Наш город») входят архитекторы, инженеры-строители и художники, которые пытаются противопоставить хаотичной застройке центра Сухума свое видение возможностей сохранения его культурной и архитектурной самобытности.

У города отсутствует генеральный план развития. В Абхазии нет градостроительного кодекса, а главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова не подозревает о том, что существует закон, ограничивающий высотность зданий.

Нестор Лакоба не был архитектором, но был ответственным руководителем

Художник Мадина Бигуаа подчеркнула, что «Хара Хакалак» не политическая группа и не представляет ничьи интересы, никем не финансируется, ее участников объединяет только проблема сохранения культурной и архитектурной среды Сухума. Она рассказала историю, которая произошла в 1933 году и которую ей поведала научный сотрудник Абхазского государственного музея Диана Ахба:

«Мне показалось, что это такая важная и знаковая история, и неслучайно она как бы выплыла сейчас. В этом году началась работа над проектом знаменитой гостиницы «Абхазия», которая расположена на сухумской набережной. Очень известный советский архитектор Щуко представил свое видение Нестору Аполлоновичу Лакоба. Нестор Аполлонович посчитал нужным понять, как этот объект будет вписан в ландшафт города, в ландшафт набережной. Они отъехали на катере на какое-то расстояние, и так был определен объем будущей гостиницы. Щуко сделал эскизный набросок прямо на катере, и стало понятно, как впишется этот архитектурный объем в архитектурный ансамбль исторической набережной и в ландшафтный ансамбль, который представляет собой наша набережная».

По мнению Мадины Бигуаа, такой подход демонстрирует ответственное отношение к городу и его сложившемуся облику. У Нестора Лакоба не было архитектурного образования, но была ответственность руководителя.

Застройку нужно регулировать

Комфорт и гармония – признаки цивилизованного города, но реализовать их может только политика руководства города, которая должна ограничивать неуемные аппетиты владельцев, стремящихся к извлечению максимальной прибыли.

Примером застройки, вызывающей возмущение не только архитекторов, но и обычных горожан, является строящийся сейчас в центре сухумской набережной по адресу улица Когония, 11, апарт-отель, который вырос уже на восемь этажей и продолжает расти, несмотря на то, что Генеральная прокуратура объявила, что проводит проверку законности его строительства.

Юрист Дана Куджба считает, что есть законы, которые могут регулировать городскую застройку, но они не соблюдаются. Это решение Сухумского городского собрания 2009 года, запрещающее строительство выше 16 метров в центре города от улицы Титова до реки Баслы и от набережной до железнодорожного полотна. В законе об историко-культурном наследии есть нормы, предполагающие наличие охранных зон у памятников архитектуры. Тот район набережной, в котором строится апарт-отель, густо застроен памятниками архитектуры, но ни у одного из них нет охранной зоны.

Отсутствие градостроительной концепции приводит к хаосу

Инна Барчан, инженер-урбанист, считает, что надо развивать город комплексно, а не точечно, как это происходит сейчас, иметь горизонт планирования на 10-20 лет, представлять модель, к которой можно стремиться:

«Чем опасно такое хаотичное застраивание нашего города, которое мы наблюдаем сегодня, не только высотными зданиями, но и малоэтажными зданиями? Отсутствие градостроительной концепции приводит к такому хаосу в градостроительном секторе. Мы можем лишиться архитектурной и ландшафтной целостности нашего города. У нашего города тоже есть своя аутентичность, своя архитектурная типология, которую надо обязательно сохранить. Именно так города отличаются друг от друга. Стихийное застраивание может привести к функциональному дисбалансу, то есть мы не понимаем, где будет наибольшая концентрация жилого сектора, рекреационные зоны, где будут у нас оставаться общественные пространства, зеленые парковые зоны».

Инна Барчан напомнила, что для застройки в центре города существуют свои природные условия и ограничения. Это – сложность рельефа, неоднородность и неустойчивость грунтов, сейсмические риски, которые оцениваются в 9 баллов по десятибалльной шкале. С учетом всего сказанного, все проекты, осуществляемые в центре города, должны выноситься на обсуждение экспертного сообщества.

Городские коммуникации и карта зональности

Астамур Маан, инженер-строитель, говорил о том, что все городские коммуникации и дорожная инфраструктура центра Сухума были заложены давно, они не рассчитаны на многоэтажную застройку и на большое число автотранспортных средств. При хаотичной застройке проблемы с парковками, вывозом мусора, канализацией, энергоснабжением только обостряются, необходимо соблюдать зональность, которая позволит распределить нагрузку. По словам Астамура Маан, многие из недавно построенных домов в непосредственной близости от набережной «просели» из-за того, что строители не учли особенности грунтов при закладке фундамента.

Архитектор Асмат Чкотуа уверена, что градостроительный кодекс и градостроительный совет необходимы, чтобы ограничить требования заказчика:

«Для проектирующего архитектора существование градостроительного кодекса – это еще и подспорье и защита, когда заказчик приходит к архитектору и просит спроектировать что-то, что, по мнению архитектора, не впишется или не очень соответствует эстетике города. Но он не может отказать заказчику, потому что нет законов, которые бы оградили и остановили заказчика, у которого есть свои экономические задачи, есть свое видение архитектурного образа того, что он строит. Хотелось бы отметить, что архитектору нужен и градостроительный совет. Когда проектируются объекты, которые имеют огромную значимость для города, они должны обсуждаться на общественных слушаниях и выноситься на обсуждение в компетентный орган. Сейчас градостроительный совет не обладает такими полномочиями, чтобы он мог разрешить или запретить какой-то объект к строительству. Мы бы хотели, чтобы у градсовета был более понятный, более обширный спектр задач и компетенций, чтобы мы могли с помощью градостроительного совета контролировать качество архитектуры, которая будет строиться в Сухуме».

По ее словам, в парламенте будет обсуждаться закон об апартаментах, и к этому надо быть готовыми. Строительство возможно, но оно должно учитывать охранные зоны находящихся поблизости памятников архитектуры, перспективные виды улиц, высоту и панорамный вид со стороны моря, который тоже должен быть под охраной. Если сейчас все эти моменты упустить, то в будущем их уже не исправить.

Представители «Хара Хакалак» предлагают утвердить карту зональности как временную меру при отсутствии генплана города и градостроительного кодекса. Она включает три зоны – зону регулирования высотности, где разрешено строительство зданий до 25 метров; зону повышенного регулирования исторического центра, где разрешено строительство новых зданий высотой до 16 метров и только по согласованию с градостроительным советом и госуправлением по охране историко-культурного наследия, и парковые зоны, где вообще запрещено капитальное строительство.

Градостроительный совет без прав и полномочий

Архитектор Кама Кация является членом градостроительного совета при администрации Сухума. Она говорит, что его решения не являются обязательными и не все проекты проходят через него. Так, о проекте апарт-отеля по улице Когония она даже не знала, он не выносился на обсуждение. Главный архитектор города Светлана Шаменкова советуется только по отдельным проектам, вызывающим у нее сомнения. Никакого серьезного статуса, по словам Камы Кация, у градостроительного совета нет. Сплошь и рядом нарушается требование вывешивать рядом со строящимися объектами, особенно в исторической части города, их паспорта, в которых должно быть указано, кто застройщик, как будет выглядеть объект, сколько у него этажей, какие сроки сдачи в эксплуатацию. В центре города немало безобразных бетонных каркасов, которые стоят годами без движения, этот вопрос тоже никто не регулирует.

Работа градостроительного совета, пояснила Кама Кация, строится так: незадолго до заседания их знакомят с повесткой, есть немного времени, чтобы ознакомиться с материалами, а во время встречи задать вопросы или что-то подсказать главному архитектору. Но к решению о строительстве того или иного объекта совет никакого отношения не имеет. Они дают заключение, а решения принимаются без их участия. Были попытки договориться хотя бы о том, чтобы все проекты проходили через совет, но они не увенчались успехом.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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