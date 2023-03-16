Строительство в центре Сухума высотных зданий становится все более активным. По мнению главного архитектора города Светланы Шаменковой, не существует законов, ограничивающих этажность зданий. Но такой документ нашелся, о нем сообщили общественности молодые архитекторы из группы «Хара Хакалакь», они считают, что многоэтажные здания, не вписывающиеся в городскую среду, разрушают его культурную атмосферу.

Проблему сохранения аутентичной среды Сухума в очередной раз подняли молодые архитекторы, представители группы «Хара Хакалакь». Они привлекли внимание общественности к проблеме высотных зданий в историческом центре города в связи со строительством апартаментов, втиснутых в небольшое пространство между памятниками истории и архитектуры на набережной, прямо за бывшей гостиницей «Россия», ныне это один из красивейших жилых домов.

Формирование исторической части набережной началось с конца XIX века, пишут они на своей странице в социальной сети Facebook. Она органично вписана в ландшафт, и здесь создана «редкой красоты композиция из моря, гор и деликатного талантливого труда архитекторов». А «новая архитектура ведет к разрушению этой гармонии, уничтожает уникальность и привлекательность исторической набережной».

Главным фактором разрушения среды архитекторы называют высотное строительство в центральной части прибрежной зоны, которое затрудняет инсоляцию и естественную вентиляцию города, увеличивает плотность застройки участков без подъездных дорог, без возможностей для парковки. Они напоминают и о том, что Абхазия находится в зоне высокой сейсмической активности, и чем выше здание в прибрежной зоне, тем больше риск его обрушения при землетрясениях.

В ситуации, когда у города нет ни Генерального плана развития, ни Градостроительного кодекса, необходимо, считают они, ограничить высотное строительство в 500-метровой зоне от моря.

На днях этот вопрос подняли депутаты Сухумского городского собрания. На своем заседании они обсуждали его с главным архитектором, начальником отдела градостроительного регулирования и архитектуры администрации г. Сухума Светланой Шаменковой. Она уверенно заявила, что нет никаких законов или нормативно-правовых актов, ограничивающих этажность зданий в центре города:

«Если у меня нигде не прописано, что вы не имеете права на своем собственном участке построить здание в три этажа, я не имею права вам ограничить строительство до двух этажей. Это должно быть прописано…»

Оказалось, что главный архитектор города Светлана Шаменкова не имеет представления о том, что нормативный акт, ограничивающий высотность зданий, существует. Об этом документе рассказала юрист Дана Куджба:

«В 2009 году Сухумское городское собрание приняло, я считаю, очень важное решение о предельной высотности многоэтажных зданий. Данным решением устанавливается, что в пределах от реки Баслы до улицы Титова и границы до железнодорожного полотна высотность новых зданий не может превышать 16 метров.

– Сколько это этажей?

– Смотря какую вы делаете высоту потолков в своем объекте, наверное, 4-5 этажей получается, если в среднем этаж три метра. Хочу сказать, что данное решение принято в соответствии с законом Республики Абхазия об управлении в административно-территориальных единицах. Решение органов местного самоуправления является обязательным к исполнению органами местного управления, то есть администраций городов и районов. Еще очень важно подчеркнуть, что решения органов местного самоуправления могут быть отменены только по распоряжению президента или по вердикту суда, но при условии, что решение, которое подлежит отмене, противоречит действующему законодательству. Решение Сухумского городского собрания от 12 ноября действующее, никем не отменялось, никем не оспаривалось. Из чего следует, что при даче разрешений, при проектировании и каких-либо иных манипуляциях с недвижимыми объектами должны ссылаться на данное распоряжение. Несмотря на то, что у нас отсутствует Градостроительный кодекс, отсутствуют какие-то дополнительные нормы, да, всего этого нет, но у нас есть великолепное решение об этажности».

Здание на набережной, о котором идет речь, уже достигло семи этажей, возводится восьмой, и сколько их еще будет, не известно.

Председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Осия подтвердил, что решение существует и должно исполняться, если его нарушают, разбираться должны прокуратура и суд:

«На заседании, когда отчитывалась Светлана Владимировна (Шаменкова), нами был поднят документ 2009 года и вынесен на заседание, его никто не отменял, это действующий документ.

– Но она говорила, что нет никакого закона, который ограничивает этажность и высотность зданий, вы как-то можете это прокомментировать?

– Я это прокомментировать, к сожалению, не могу, но то, что она не была в курсе данного решения, было высказано ею на собрании, что она первый раз видит это решение.

– Какова позиция городского собрания, что вы будете делать дальше?

– По любому решению, независимо от того, каким созывом оно было создано, мы придерживаемся всех наших решений, которые не были отозваны и не были отменены.

– В связи с тем, что вы сказали, какова должна быть судьба этого здания? Что делать с этой проблемой?

– Органы исполнительной власти в этом плане должны проработать всю законодательную базу, и они должны принимать решение. Мы, со своей стороны, акцентировали внимание на каких-то вещах, но это все равно их решение. Есть судебная власть, которая также может запреты делать исполнительной власти, мы к этому не имеем отношения и не можем влиять.

– То есть городское собрание не влияет на городские органы управления, правильно я вас поняла?

– Не совсем, это более сложный вопрос, но принимают решение, исходя из нормативно-правовых документов, которые существуют, органы исполнительной власти. Если нарушаются законодательные и нормативно-правовые акты, то на это должны непосредственно обращать внимание прокуратура и судебная власть. Мы юридически влиять на это не можем».

Мы обратились в Генеральную прокуратуру с вопросом о законности строительства здания на набережной вопреки существующему решению об ограничении этажности. Помощник генерального прокурора по связям со СМИ Рада Сангулия ответила, что необходимо ознакомиться с документами, после чего обещала проинформировать.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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