Мне безумно повезло в жизни. Одна из причин моего везения – город, в котором я живу. Мне нравится провинциальность моего города у моря, маленькие домики, овеянные ненавязчивыми историями и личными воспоминаниями, набережная с неторопливо прогуливающимися прохожими, скверы и парки, зеленые тротуары и несуетливая манера жизни столицы. И как бы мне ни было хорошо в других городах, они все равно не выдерживают конкуренции с моим Сухумом.

Но в последние годы я вдруг стала замечать, что теряю свой город, который прогибается перед ненасытностью богатых и безнравственностью чиновников. Тротуарная плитка вытесняет деревья, исчезают «домики со знаком породы», которые в исторической части города совсем по-цветаевски заменяют на грузные уродливые здания. Вот на этом мы сейчас и остановимся.

Пару недель назад жители Сухума обнаружили в исторической части набережной Махаджиров очередной многоэтажный объект, который, ломая пространство, навис над милыми вековыми постройками. Всем понятно, что это мечта нашего президента Аслана Бжания – очередной апарт-отель. Волна возмущения выплеснулась в соцсети, активисты опять вспомнили, что у столицы нет градостроительного кодекса и плана градостроительства, который бы ограничил застройщиков, что архитектурный совет при администрации Сухума не имеет никаких полномочий, что у бедного главного архитектора отсутствуют рычаги давления на алчных застройщиков и так далее, и тому подобное. Пока «хлопали крыльями», выяснилось, что в 2009 году депутаты городского собрания наложили мораторий на высотное строительство в исторической части столицы, а главный архитектор города совсем не бедный, потому как сын главного архитектора имеет непосредственное отношение к строительству данного объекта и многих других планируемых построек. Так сказать, семейный подряд: мама разрешает, сын воплощает – дело поставлено на поток.

Общественность в растерянности и ищет законные пути решения проблем, которые им создают власти города и страны. Сегодня сообщество профессиональных архитекторов обратилось к журналистам. Говорили о том, что город подошел к критической черте, что надо принять законы, которые ограничат произвол чиновников, что город должен развиваться гармонично и комплексно и так далее. Вспомнили даже Нестора Лакоба, первого руководителя советской Абхазии, который прежде чем дать разрешение на строительство гостиницы Абхазия (она станет визитной карточкой Сухума), вместе с архитектором с моря изучал, как впишется строение в набережную, в ландшафт столицы, как будет смотреться с моря.

Наша действительность такова, что в стране многое и сегодня, как много лет назад, зависит от личности главы государства, от его интеллекта, от любви к стране. Сегодня, когда во главе государства совсем не Нестор Лакоба, есть смысл добавить – «к сожалению», потому что не всегда так везет. И нынешний президент Аслан Бжания на своем примере доказывает, что такая традиция очень опасна для государства. К примеру, захотел Аслан Бжания разрешить деятельность по добыче криптовалюты и, вопреки жесточайшему дефициту электричества, в стране расплодились криптофермы, которые уничтожили энергетику. Теперь у президента Бжания новый пунктик – он захотел жить как в Сочи и Адлере, чтобы вся прибрежная полоса была в апарт-отелях (кстати, в Сочи и Адлере отказываются от них). И вот уже «инвесторы», не дожидаясь закона, начали застраивать береговую полосу. Все доводы специалистов о нагрузках на инженерные коммуникации, транспортной скученности, дефиците электроэнергии, экологии, чувствительной прибрежной зоне, сейсмоактивности и уж тем более архитектурном облике города не берутся в расчет.

Ненасытность наших чиновников не перебьешь никакими аргументами, разговорами об интересах общества и государства – у них только личные интересы. В тиши своих кабинетов они делят-курочат нашу страну и словно наследство, доставшееся им от папы, продают землю и объекты, оставшиеся от Советского Союза.

Интересно, что станет последней каплей в терпении нашего народа, который так растерялся от происходящего, что демонстрирует необычные для себя чудеса послушания и упорно ищет законные пути выхода из замкнутого круга? Говорят, что против лома нет приема? Не все знают, что есть продолжение – кроме как другого лома.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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