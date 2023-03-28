Правоохранительные органы разыскивают лиц, причастных к отстрелу собак в Гагре 17 марта. Напомним, что и в Гагре, и в Сухуме городские власти запретили отстрел бродячих животных. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Абхазии, как, на их взгляд, следует наказывать за подобные деяния.

– Отстрел бездомных животных запрещен в Сухуме, Гагре, но, несмотря на это, недавно был такой случай в Гагре. Как вы думаете, как следует наказывать за подобные деяния, то есть за самовольный отстрел собак?

Асида Адлейба, житель г. Гагры: В Гагре был ужасный случай, который всех нас очень всполошил. Проблема бездомных животных в Абхазии очень серьезная. Действительно, люди боятся, потому что собаки собираются в стаи. Почему мы сегодня против отстрела собак, потому что это не решение проблемы. Единственно правильное решение проблемы – это стерилизация всех бездомных собак, потому что, если говорить об отстреле, сегодня отстреляли, к примеру, скажем, двадцать собак, завтра в близлежащих селах ощенятся три собаки. Щенят от этих собак обязательно привезут и оставят в городе, три собаки за один день могут принести нам больше, чем отстреляли. Мы понимаем, что это бесполезная трата государственных средств на безрезультатное в итоге действие.

– Как следует наказывать за подобные деяния, то есть самовольный отстрел собак?

Асида Адлейба: Безусловно, должно быть определенное наказание, я не могу говорить, насколько жестоким оно должно быть. Наверное, это должны решить эксперты. Однозначно, должно быть наказание, потому что, во-первых, это нарушение тех указов, которые у нас есть сегодня, в первую очередь они нарушили закон. А дальше должны быть штрафы. Даже за то, что граждане выбрасывают собак на улицу, – за это тоже должно быть предусмотрено определенное наказание.

Стелла Бигуаа: Наказание здесь только одно – это, безусловно, штраф. Но помимо системы штрафов необходимо заниматься просветительской работой, потому что в обществе должны понимать, что бездомные собаки – это результат деятельности человека, точнее, его недеятельности. Пока у нас не будет реализации по программе льготной стерилизации, ситуация не изменится. А случай в Гагре, конечно, совершенно вопиющий.

Асида: Все наши штрафы, за исключением нарушений ПДД, мизерные, на самом деле. Я сильно сомневаюсь, что этот штраф приведет к тому, что человек задумается. Если мы говорим о том, чтобы пристыдить человека, его фото или видео на всеобщее обозрение выложить, – это тоже не решает вопрос. Нужно думать не о том, чтобы наказать ради наказания, а ради того, чтобы это не повторялось. Опять-таки я как обычный человек не могу предположить, как именно это можно сделать, потому что все эти годы люди позволяют себе такое отношение к животным! А что, те люди, которые оставляют щенков в пакете, в мусорный бак скидывают, – разве они не преступление совершают? Те, кто выбрасывает их в реку или в море, – они тоже совершают преступление. Все-таки надо работать над тем, чтобы мы понимали, мы несли ответственность за то, что происходит вокруг нас.

Сария Пилия: Парламентом Республики Абхазия просто необходимо ввести закон о запрете отстрела животных. Как мы все знаем, в Гагре имел место случай, он никого не оставил равнодушными. Было много возмущений. Например, в Нидерландах в 2015 году даже был принят закон о правах животных, согласно которому за плохое обращение с животными грозит тюрьма на три года и штраф в размере 17 тысяч евро. У нас, я считаю, нужно ввести хотя бы административное наказание за плохое отношение к животным и принять закон о запрете отстрела животных. Я бы хотела добавить, было бы хорошо, на мой взгляд, если бы государством была бы принята специальная государственная программа по стерилизации животных, которая привела бы к снижению их популяции.

Самсон Демерджиба: Данная инициатива, я думаю, носит частный характер. И, конечно же, подобные вещи нельзя допускать, подобные вещи нужно пресекать. Этим должны заниматься правоохранительные органы. По этому случаю уже ведется дело правоохранительными органами. Собака – друг человека, и, конечно, подобное действие уголовно наказуемое. Я думаю, что соответствующие штрафы должны быть, административные, если это один раз имело место. А там уже, если носит постоянный характер, тогда уже уголовно-наказуемое должно быть. Конечно, я считаю, что уголовно-наказуемое должно быть.

Девушка: Я считаю, что за жестокое отношение к животным нужно применять уголовную ответственность в виде тюремного заключения до года.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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