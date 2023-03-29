«Единое национальное движение» возвращается к парламентской деятельности. На этом фоне зреет новая интрига: по словам некоторых оппозиционеров, под патронажем Бидзины Иванишвили из части ЕНД с участием некоторых его лидеров планируется сформировать новую партию.

Фракция «Нацдвижения» будет участвовать в парламентских заседаниях и дискуссиях. Об этом журналистам заявил председатель политсовета партии Леван Бежашвили.

«Единое нацдвижение» уже участвовало в парламентской деятельности, особенно по вопросам, связанным с событиями 7-8 марта, а также когда при обсуждении вопроса интерпелляции, вопросов государственной и национальной важности Грузии, будь то выполнение 12 пунктов и других наказов народа. Фракция будет принимать участие во всех парламентских дискуссиях и заседаниях», – подтвердил Бежашвили.

В правящей партии без особого энтузиазма восприняли известие о возвращении оппонентов в законодательный орган. По словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, «Нацдвижение» находится на смертном одре, поэтому вопрос его участия в чем-либо ничего не меняет.

«На самом деле, осталось рассмотреть две рекомендации (из 12 рекомендаций ЕС), соответствующие законопроекты уже приняты. И сделано это без «Национального движения». Я не знаю, какова ценность их участия на последнем этапе, хотя для нас не имеет принципиального значения, будут ли они на улице или в парламенте. У них нет ресурса ни на то, ни на другое. Поэтому они, естественно, не имеют никакой ценности для нашей парламентской жизни», – сказал Ираклий Кобахидзе.

Между тем некоторые депутаты парламента говорят о новом политическом проекте олигарха Бидзины Иванишвили, который якобы выделил внушительные финансы на создание новой партии с участием тройки бывших лидеров ЕНД: Ника Гилаури, который был премьер-министром Грузии в 2009-2012 годах в период правления «Национального движения», Ника Мелия, председательствовавший в партии в 2020-2023 годах, и Хатия Деканоидзе, которая была председателем фракции в парламенте с 2020 года, но недавно покинула партию.

Информацию об этом в эфире телекомпании «Формула» распространила депутат от оппозиции Тако Чарквиани:

«Если вам подарят 240 миллионов, то легко заставят вас создать партию. Ника Гилаури создает партию по указанию Бидзины Иванишвили, и Никанор Мелия становится членом этой партии... [Хатия] Деканоидзе участвует в этой истории... Я точно не знаю, но ее согласие, я думаю, уже получено!»

Также, по словам Чарквиани, Иванишвили ведет переговоры и с другими политиками от оппозиции, окончательное решение будет обнародовано в ближайшие дни. Упомянутые ею политики через соцсети опровергли участие в новом альянсе.

«Тиражирование слухов по методам КГБ – только так можно именовать людей, которые решаются воспроизвести такую позорную клевету. Будущее у страны настанет только тогда, когда закончится неформальное управление и безликие марионеточные политики канут в лету», – написал в соцсетях Ника Мелия.

«Сплетни и бред Чарквиани не заслуживают от меня серьезного ответа», – написала Хатия Деканоидзе в Facebook.

За последние 10 лет я не делал заявлений политического содержания, написал следом Ника Гилаури в соцсетях:

«Не собирался реагировать, но, чтобы никто не сказал, что «молчание – это хотя бы отчасти знак согласия», пишу: абсолютно все сделанные в эфире заявления обо мне – полная ложь, кроме, пожалуй, одного – я действительно был премьер-министром Грузии».

Впрочем, судя по заявлению главы политсовета «Нацдвижения» Левана Бежашвили, точно так же не все, сказанное Гилаури, является правдой. «Гилаури является управляющим крупнейшего банка (Bank of Georgia) Грузии, естественно, у него есть финансовые интересы в экономике страны, а также вес, поэтому это его забота – заниматься или нет политической деятельностью. Его имя называлось в связи с «Национальным движением» в 2020 году, когда обсуждался вопрос о его включении в качестве кандидата в избирательный список, но этот вопрос был снят, когда кандидатура Михаила Саакашвили была выдвинута на пост премьер-министра, я могу только сказать, что это данность, что Гилаури был с «Единым национальным движением» в последние годы», – сказал Бежашвили.

Подозрения некоторых оппозиционеров разделяет лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе. Он высказал убеждение, что Иванишвили действительно занят формированием новой политической силы:

«Девальвированная «Грузинская мечта» сродни КПСС перед развалом СССР, у нее нет ничего общего с европейской интеграцией, и, конечно же, олигарх Иванишвили ищет спасательный круг, чтобы оградить себя от западных санкций. Разумеется, такие попытки будут и впредь, что касается персоналий, я не располагаю информацией об их участии в этом проекте, просто надо быть готовым к любому сценарию».

На фоне дрязг и разборок главная оппозиционная сила готовится к масштабной митинговой кампании, которая завершится у стен парламента 9 апреля. До тех пор члены «Нацдвижения» проводят подготовительную работу в регионах с целью мобилизации сторонников.

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