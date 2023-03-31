Зурабишвили о «втором фронте»: Тбилиси и Москва «говорят на одном языке»

Мать находящейся в приюте 13-летней Маши Москалевой, отца которой приговорили к двум годам колонии по обвинению в дискредитации российской армии, заявила о желании забрать девочку к себе домой. По словам Ольги Ситчихиной, органы опеки и некие чиновники уже осмотрели дом в Тамбовской области, в котором она проживает со своим вторым мужем, и «одобрили условия жизни». Кроме того, Ситчихина утверждает, что Маша Москалева сама попросила забрать ее из приюта.

Известно, что ранее девочка отказывалась жить с матерью, однако, по словам Ситчихиной, виноват в этом отец, который якобы запрещал Маше и ей общаться. Женщина при этом пообещала «отбить» у дочери мысли о «политике», «антипропаганду и рисунки».

В четверг уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что общалась с Машей Москалевой и что она «тоскует по папе и хочет к нему». Однако, по словам Львовой-Беловой, отец Москалевой якобы «неоднократно нарушал закон, из-за чего ему и запретили общаться с дочерью» и «неоднократно привлекался к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Вместе с тем омбудсмен признала, что с матерью у Маши сложные отношения, и что Ольга Ситчихина «практически не участвовала в жизни» дочери. Комментируя ситуацию в целом, Львова-Белова заявила, что ее «специально раскачивают в целях антироссийской пропаганды, вовлекая ребенка как средство достижения своих целей». Кто именно этим занимается - уполномоченная не уточнила.

Весной прошлого года шестиклассница Маша Москалева нарисовала на уроке ИЗО женщину, которая стоит у флага Украины и загораживает ребенка от ракет, летящих со стороны России. Учительница рисования рассказала об этом директору школы, та обратилась в полицию. В квартире у Маши и ее отца, который воспитывал дочь в одиночку, прошел обыск. В соцсетях Алексея Москалева полиция нашла комментарии в поддержку Украины, а также карикатуры на президента России Владимира Путина. После этого на него сначала составили протокол по статье административного кодекса о дискредитации российской армии, оштрафовав на 32 тысячи рублей, а затем возбудили и уголовное дело по этому же обвинению. Москалева-старшего поместили под домашний арест, а его дочь отправили в реабилитационный центр для несовершеннолетних. В приюте у девочки отняли мобильный телефон, не позволяя общаться с отцом и не допуская к ней правозащитников и волонтеров.

12 марта комиссия по делам несовершеннолетних города Ефремов Тульской области подала в суд иск об ограничении Алексея Москалева в родительских правах. Такой же иск был подан против матери Маши, которая не жила с семьей.

28 марта Ефремовский районный суд приговорил Алексея Москалева к двум годам колонии общего режима. Подсудимый на заседании не присутствовал, поскольку за день до этого сбежал из-под домашнего ареста.

В среду СМИ опубликовали письмо Маши Москалевой, которое она написала из приюта. В нем она подчеркивает, что любит отца, называет его своим героем, призывает не сдаваться и выражает надежду на скорую встречу. Отдельно девочка указывает, что не хочет писать о своем здоровье и настроении, чтобы не расстраивать папу, который «сделал все правильно».

В тот же день Москалев был задержан в Минске сотрудниками МВД Беларуси.