Уходящая неделя мало отличалась от всех остальных. И вода в водохранилище скоро начнет переливаться через край, и свою квоту выработанной электроэнергии Абхазия не выбрала, и высоковольтная линия «Ачгуара» отремонтирована как минимум два раза, а проблемы со светом продолжаются – от полного отсутствия до скачков напряжения. Самый курортный город Абхазии Гагра десять дней жил без воды. В очередной раз там что-то ремонтировали, но порадоваться благам цивилизации в виде воды из крана не получилось. Не прошло и суток, как воды опять не стало. Начальник Гагрского водоканала Фома Агрба объяснил отсутствие воды низким напряжением в сети. «Ночью взорвался кабель, который идет к мотору. К счастью, мотор не пострадал благодаря автоматической защите. В общей сложности нужно заменить 60 метров кабеля. Сегодня попробуем найти подходящий и заменить», – уточнил он.

Проблемы с подачей воды и в селах района – горят насосы. Чиновники объясняют проблему низким напряжением в сети. Еще один «побочный эффект» некачественной электроэнергии, которая подается потребителям, – участившиеся пожары в домах и квартирах.

Похоже, что деньги, выделяемые из бюджета на энергетику, уходят в песок. Так, пользователи социальных сетей публикуют заржавевшие, с облезлой краской опоры ЛЭП ВЛ «Ачгуара», на бесконечный ремонт которой за последнее время было выделено более 100 млн рублей и о завершении работ на которой руководство страны рапортует уже как минимум во второй раз. При этом подчеркивается, что краски для окрашивания металлических опор было приобретено на сумму шесть с половиной миллионов рублей. «Какую еще информацию по ремонту на ВЛ «Ачгуара» ожидает Генеральная прокуратура?» – спрашивают пользователи сети у блюстителей закона. Прокуратура не реагирует не только на вопросы обычных граждан, но и на требование оппозиции о проведении расследования по фактам коррупции при ремонте высоковольтной линии.

29 марта завершилось формирование нового состава Общественной палаты, которая не обладает никакими полномочиями, но является площадкой для диалога различных общественно-политических сил. Похоже, что в новом составе вести диалог будет не с кем – в состав ОП не попала ни одна оппозиционная партия или даже общественно-политическое движение. Здесь, как и в органах власти, нашлось место только для сторонников президента и премьера. К сожалению, механизм формирования Общественной палаты, заложенный при ее создании, не отличается демократичностью, и ничего удивительного, что при нынешнем руководстве Общественная палата сформирована в подавляющем большинстве из сторонников Аслана Бжания. В Общественной палате даже оказался советник президента по экономическим вопросам Батал Айба, кандидатуру которого на должность председателя Контрольной палаты депутаты парламента прокатили ранее на заседании сессии.

Эксперты считают, что нынешний президент накаляет общественно-политическую ситуацию, создавая искусственное неравенство партий, и что отсутствие оппозиции в парламенте, а теперь еще и в Общественной палате может стать фактором, который «выведет оппозицию на улицу».

Между тем оппозиционная партия «Форум народного единства Абхазии» провела в Сухуме свой съезд. На съезде была единогласно принята резолюция с предложением к президенту Аслану Бжания добровольно уйти в отставку в связи с тем, что «исполнительная власть во главе с президентом не способна управлять страной». Предложение было встречено аплодисментами. Воздержавшихся и проголосовавших против не было.

Однако никакой реакции на требование о добровольной отставке не последовало – президент Аслан Бжания продолжал заниматься своими обычными делами: пристраивать на должности своих сторонников, лоббировать интересы иностранных «инвесторов» и демонстрировать свое гостеприимство.

В парламенте Абхазии прошла «тайная вечеря», на которой, если верить информационным сообщениям, президент и депутаты обсуждали очередное межгосударственное соглашение. На сей раз наш президент хочет избавиться от аэропорта. Подробности встречи неизвестны, текст соглашения держится в тайне, журналистов на заседание не пригласили. Впрочем, осталось непонятно, был ли на этом заседании парламентского комитета Аслан Бжания или официальные источники что-то напутали – на фотографиях, в большом количестве выложенных на сайте парламента, есть министры и другие чиновники, некоторые депутаты парламента, но президента нет и в помине.

А вот что известно достоверно благодаря видео, которое выложила пресс-служба президента: на этой неделе Аслан Бжания вместе с послом России в Абхазии поехал на российско-абхазскую границу, чтобы лично встретить гостей из Башкирии – главу российского региона Радия Хабирова и премьер-министра Башкортостана Андрея Назарова. Здесь же, на границе, и хозяева, и гости «сообразили на четверых», подняв стаканы за встречу, «преломили» хачапур, обменялись объятиями и исчезли из информационного поля. Общественность гадает, какую часть Абхазии будет торговать глава государства, и отмечает, что Андрей Назаров находится в списке самых богатых чиновников России.

Тем временем в Абхазии начался платный отстрел волков и шакалов, который благословило правительство республики. В первый день охотники Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов сдали 174 головы шакалов и пять волков. Охотники получают по 2500 рублей за каждого убитого шакала и по 5000 рублей за убитого волка. Экологи безмолвствуют.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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