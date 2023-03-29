Оппозиционная партия «Форум народного единства Абхазии» требует отставки правительства во главе с президентом. Соответствующая резолюция была принята на съезде, прошедшем сегодня в Сухуме.

Выступая перед собравшимися, председатель политической партии «Форум народного единства Абхазии» (ФНЕА) Аслан Барциц отметил, что руководство страны четвертый год последовательно демонстрирует обществу отказ от курса на суверенитет и независимость и открыто лоббирует интересы иностранных инвесторов. При этом игнорируются факты нарушения закона, а такие чиновники, как Беслан Кубрава, допустившие грубые ошибки при подписании соглашения о передаче объектов пицундской госдачи в собственность России, подтвержденные прокуратурой, не несут никакой ответственности.

Он раскритиковал решение правительства о легализации майнинга, которое вместо прибыли принесло одни беды: потребление с 6 млн квт/часов в сутки увеличилось до 12 млн квт/часов, возник жесточайший кризис и дефицит в энергетике, а тарифы выросли на 300%. Аслан Барциц напомнил присутствующим, как руководители МВД в День Победы избивали в центре города ветеранов войны, как Служба государственной безопасности вместо борьбы с внешним врагом преследует и запугивает журналистов и людей, публично высказывающих свое мнение. Перечислил длинный ряд обещаний нынешних руководителей, которые они щедро раздавали избирателям, но ни одно не выполнили, придя к власти. По его мнению, все это привело к утрате доверия и легитимности власти.

Экс-президент Рауль Хаджимба поддержал молодых политиков и новые политические организации, которые пришли в оппозицию. Он уверен, что отношения с Российской Федерацией можно строить, не ущемляя интересы Абхазии. Рауль Хаджимба рассказал, что, будучи президентом, несколько раз встречался с Владимиром Путиным, но ни разу не слышал от него, что Абхазия должна войти в состав России, он открыто призывал использовать эффективно помощь России.

«Мы должны сохранить свою независимость, и, пока Россия нам помогает, надо укреплять государственность, незыблемыми остаются наши язык, статус и земля», – сказал Хаджимба.

Адгур Ардзинба, лидер Абхазского народного движения подчеркнул, что при президенте Рауле Хаджимба руководство страны «национальные интересы не уступило ни на один сантиметр».

Делегаты съезда вновь избрали председателем партии Аслана Барциц и утвердили состав высшего совета из 30 человек, сократив его наполовину.

Резолюцию съезда зачитал заместитель председателя ФНЕА Даур Аршба. Ее первые пункты касаются ситуации в энергетике:

«Считаем крайне непродуманным и необоснованным решение правительства о 300% повышении тарифов на потребление электроэнергии, предлагаем парламенту в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос об отмене антинародного решения о повышении тарифов. В связи с опасностью утраты контроля над стратегически значимыми объектами электроэнергетики оставить в силе принятый в 2019 году закон о внесении изменений в закон об электроэнергетике Республики Абхазия. Считать предлагаемые действующей властью поправки в закон попыткой вывести энергетику страны из-под государственного управления. Расценить принятие решения об отмене правительственного постановления о запрете добычи криптовалют как провокационное и приведшее к правовому беспределу в сфере энергетики и энергетическому кризису в целом».

Съезд ФНЕА считает намерение правительства Абхазии получить от Российской Федерации кредит в 1,5 млрд рублей для энергетики ошибочным шагом, способным загнать страну в очередную долговую яму по аналогии с железнодорожным кредитом.

Усилия правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией съезд назвал «несистемными и непродуманными» и возложил на руководство страны ответственность за гибель более тысячи человек.

В резолюции съезда есть также требования по отзыву законов, которые наносят ущерб суверенитету и безопасности, и призыв к правительству добровольно подать в отставку:

«Считаем необходимым президенту Абхазии отозвать из парламента проект соглашения о передаче в собственность Российской Федерации объектов пицундской госдачи. В связи с опасными для страны экологическими, демографическими, градостроительными и иными последствиями отозвать законопроект о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов. Расценить работу руководства страны по репатриации зарубежных соотечественников, укреплению связей с Северным Кавказом как неудовлетворительную. В связи с тем, что руководство страны не в состоянии кардинально изменить ситуацию, остановить процесс распродажи земель, привлекать к ответственности лиц, допустивших грубые просчеты и ошибки, съезд считает, что исполнительная власть во главе с президентом не способна дальше управлять страной, и предлагает добровольно уйти в отставку».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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