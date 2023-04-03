9 апреля в Тбилиси пройдет акция оппозиции в защиту европейского будущего Грузии. В этот же день страна отмечает День национального единства и памяти погибших за родину. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей столицы, намерены ли они принять участие в акции и что для них значит этот день?

– Вы примете участие в акции 9 апреля?

Анна: 9 апреля – это день борьбы за независимость Грузии. В этот день вся страна объединилась, чтобы заявить, что грузинский народ желает свободы и независимости. Это очень большой день для нашей страны – это праздник и одновременно день скорби. Конечно, я приму участие в акции, я приду к зданию парламента, чтобы почтить память погибших во время разгона мирного митинга. Кроме того, я присоединяюсь к требованиям граждан, борющихся сегодня за демократию и европейское будущее государства. Так мы и должны отмечать этот день.

Тенгиз: Я не собираюсь идти на акцию. 9 апреля – это трагический день для всего народа. Мы должны уважать память людей, которые погибли за единство Грузии. Я думаю, что любое мероприятие с требованием отставки правительства или освобождения кого-то из заключения просто отвлечет внимание людей на эти события, а это неправильно. 9 апреля – это день скорби, и мы не должны об этом забывать. Нельзя перенести эти акции на другой день? Я даже не знаю, что мне требовать.

Марина: Это очень большой день для меня, как и для любого грузина, наверное. В этот день произошло много хорошего, народ показал, что он готов бороться за свое будущее, за свою независимость. Но, конечно, все это проходило на фоне ужасных событий, которые мы до сих пор не можем забыть. Я не планирую идти на акцию, честно говоря, даже не знаю, что собирается требовать оппозиция. Но это не значит, что мне не важна эта дата. Я очень надеюсь, что в нашей стране будет налаживаться ситуация.

Николоз: Да, я пойду на акцию. Но на традиционную, не ту, которую организует оппозиция. Я почту память погибших в этот день. Кроме того, я очень уважаю президента Звиада Гамсахурдия, который тогда и объявил о восстановлении независимости Грузии. Для нашей страны это был один из самых великих дней, и для меня он очень многое значит.

Диана: Не пойду. Не знаю… я аполитичный человек и потому воздержусь. И вообще, честно говоря, я не согласна с ними (оппозицией). Я не считаю правильным проводить акции в такой форме.

Георгий: 9 апреля – очень важный для современной истории Грузии день. Я всегда прихожу к парламенту и зажигаю свечи, однако я не знаю, насколько правильно политизировать эту дату. В 89-м был антисоветский протест, который подавила российская армия. Сегодня мы вновь стоим перед вызовом, однако «советизации» нашей страны теперь желают представители нашего правительства. Я не знаю, может быть, пойду на акцию, а может, и нет, пока не определился.

Каха: Нет, не пойду. Просто здоровье не позволяет. Но я считаю, что, как и много лет назад, это день протеста.

Жительница Тбилиси: Да, обязательно пойду. Это день великой трагедии для нашего народа, много людей погибло за независимость страны. Тогда нам удалось добиться желаемого, потому что мы были едины. Сегодня страна также переживает не лучшие времена. Наши власти вновь пытаются вернуть в государство российскую власть, и мы не должны им позволить этого. Мы давно избрали свой путь и не будем сходить с него. Потому я приду на акцию, да, да, да.

Тамаз: Я не пойду на акцию 9 апреля. Я вообще не понимаю, почему представители «Национального движения» проводят митинг в этот день и на том месте, куда люди будут приходить, чтобы почтить память погибших. Я не считаю, что в этот день там должны звучать крики политиков. Мы спокойно должны вспомнить события 1989 года. Это элементарное уважение к важным для Грузии датам и людям, отдавшим свою жизнь за единство страны, мы не должны кричать в этот день.

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