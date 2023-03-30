Агрессивная риторика и неготовность к компромиссам может, по мнению многих наблюдателей, стать преградой для Грузии на пути к статусу кандидата в ЕС. Сегодня в связи с этим прозвучало много заявлений и предложений о том, как изменить ситуацию. Но и они звучат в атмосфере продолжающегося противостояния.

Наша основная цель – полноценное и достойное вступление в европейскую семью, заявил сегодня лидер парламентской фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.

«План оппозиции – сорвать получение статуса кандидата, у нас противоположная цель – достойное, полноценное членство в ЕС с выполнением всех рекомендаций, и мы сделаем это. И, если в отношении Грузии несправедливое политическое решение будет вынесено повторно, грузинское общество увидит, из-за кого это произошло», – заявил он, подчеркивая негативную роль оппозиции.

«Агрессивная риторика оппозиции способствует углублению поляризации», – вторил ему председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

«Инициаторами поляризации всегда являются представители радикальной оппозиции, что очень плохо и печально. Мы настроены очень пессимистично – радикальная оппозиция никогда не отличалась конструктивной вовлеченностью в парламентские процессы, и мы не надеемся на это в будущем», – заявил журналистам председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, комментируя прекращение политического бойкота со стороны фракции «Национальное движение».

В свою очередь в «Нацдвижении» полагают, что именно агрессивная риторика партии власти все более отдаляет Грузию от заветной цели:

«Заявления лидеров «Грузинской мечты» подчеркивают, что их режим держится на насилии – они всеми способами и неприемлемыми методами пытаются оказать политическую поддержку своим», – заявил председатель политсовета партии Леван Бежашвили.

Вместе с тем политик не исключил активного включения в парламентскую работу и даже выдвижения кандидата от партии на место вице-спикера, которое оказалось вакантным после ухода Левана Иоселиани на пост омбудсмена.

В свою очередь, как считает лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе, власти под видом исполнения рекомендаций ЕС не оставили намерений любыми способами протолкнуть проваленный законопроект «Об иноагентах». По мнению политика, модернизированный властью «Закон о деолигархизации» от начала и до конца будет использоваться против оппонентов:

«Этот закон предназначен для борьбы с владельцами СМИ, для использования против членов политических партий, и ни в коем случае он не служит реальной цели этой статьи о деолигархизации, которая заключается в том, чтобы освободить эту страну от влияния Бидзины и подобных ему людей. Поэтому заявляю, что так же, как российский закон «Об иноагентах» должен был нанести удар по гражданскому сектору, так и «Закон о деолигархизации» нужен для ударов по оппонентам, СМИ и всему тому, что находится вне финансового контроля власти. Поэтому здесь у оппозиции и граждан должно быть точно такое же единство, какое было у нас в отношении проваленного российского закона», – сказал Вашадзе.

Политолог и старший научный сотрудник Центра Ильи Чавчавадзе Гия Джапаридзе считает, что власти сознательно нагнетают страсти – их цель не стремление в Европу, их цель – Москва:

«Истина состоит в том, что выполнение 12 рекомендаций не входит в планы власти. Одно время мне казалось, что они готовы получить статус в обмен на сохранение авторитарного режима. Убедившись в невозможности задуманного, они дали резкий крен в сторону России. Их логика на поверхности, никакая конспирология не нужна – одно проталкивание российского аналога «об иноагентах» с головой выдает их помыслы. Так что думаю, они будут говорить одно, но на деле сделают все, чтобы сорвать получение статуса».

Что касается вопроса поляризации, то, по мнению политолога, это закономерный процесс, так как цели окончательно прояснились – оппозиция хочет в ЕС, «Грузинская мечта» же желает сохранить статус-кво, чтобы и далее сближаться с Россией:

«Когда у нас есть общая цель, но разные цели ее достижения, можно говорить о поляризации, но у нас не тот случай – нет общей цели, поэтому можно говорить о концептуальном противостоянии с большими элементами риска. Принятие пророссийского законопроекта продемонстрировало всю слабость оппозиции и в то же время показало всю мощь общества, стихийный протест общества, который вынудил власть отозвать документ. Поэтому у меня есть надежда, что благодаря этому упорству и самоотверженности ЕС предоставит нам статус с новыми условиями, выполнять которые придется не «Грузинской мечте», а другим людям. Время для этого есть – главное захотеть».

Завтра состоится ежегодный отчет президента перед парламентом. Учитывая недавние громкие заявления Саломе Зурабишвили, где она прямо назвала Бидзину Иванишвили олигархом, оппозиция надеется обрести в ее лице нового союзника.

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