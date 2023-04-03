В парламенте Абхазии в комитете по государственно-правовой политике рассмотрели и рекомендовали к принятию в первом чтении проект закона «Об ответственном обращении с животными». Об этом законе и связанных с ним надеждами зоозащитников на цивилизованное решение проблемы бродячих собак рассказала Саида Отырба, руководитель благотворительного фонда «Багира».

– Саида, кто подготовил этот закон? Когда вы его передали в парламент?

После резонанса, который произошел в Гагре 16 марта из-за отстрела наших собак, мы еще раз обратились в парламент, и парламент принял наш проект

– Лия Агрба, она юрист и зоозащитник, и она занималась этим законом, который мы представили в парламент. На первом чтении его не принял финансовый отдел, они сказали, что недостаточно денег в бюджете. Но после резонанса, который произошел в Гагре 16 марта из-за отстрела наших собак, мы еще раз обратились в парламент, и парламент принял наш проект. Если он будет принят и узаконен не на бумаге, а на деле, то это действительно будет очень большой шаг вперед, и не только для зоозащиты, но и для нашего государства. Это будет цивилизованный путь, к которому мы шли долгие годы.

– Что есть важное в этом проекте?

– Статистика нам показала, что мы боремся не с бездомными собаками, а с хозяйскими. И основным будет требование стерилизовать всех хозяйских собак, если собака не несет племенную ценность, если это не порода, которая разводится и с нею ходят на выставки. Как правило, именно хозяева приносят и бросают в городах своих щенков. Второе, что мы очень просим, это штрафы за самовыгул, чтобы хозяйская собака была дома. Если на улице 20 бездомных собак, то еще 40 домашних собак там находятся. Они, как правило, не стерилизованы, и поэтому собираются в стаи, это очень большая проблема. И третий, самый важный момент: мы хотим, чтобы были доступные стерилизации, не все хозяева могут стерилизацию для своей собаки оплатить, потому что стерилизация у нас является роскошью и стоит пять-шесть тысяч рублей. Получается, что хозяину легче выкинуть своих щенков, чем заплатить такую сумму ветеринару. Вот эти три главных пункта, если мы по ним несколько лет проработаем, то бездомных собак у нас не будет.

– Кто-то из вас отслеживает движение этого законопроекта? Вас приглашают на слушания?

– Не всех одновременно, но приглашают. Наша коллега Карина Колпакчан живет в Сухуме, ей ближе, и она занимается этим вопросом. Но все мы на связи, у нас есть общие чаты, где мы занимаемся этим вопросом. Может быть, будут внесены какие-то поправки, что-то может быть будет немного изменено, но цель одна – чтобы бездомных собак стало меньше.

– Скажите, пожалуйста, вопрос приюта для животных как-то оговаривается в законе?

– Мы, конечно, хотим, чтобы был хотя бы один государственный приют, но пока это только в планах. Сейчас самое главное, чтобы был закон, потому что пока нет этого закона, наши руки, как говорится, связаны.

– У вас есть поддержка в парламенте? Есть депутаты, которые поддерживают этот закон и понимает его необходимость?

– Да, к счастью, есть. Я пофамильно всех не знаю, но вот Даут Хутаба (председатель профильного комитета) и Лаша Ашуба (спикер) нас однозначно поддерживают, есть и другие ребята, за что им большое спасибо!

– Может быть, вы мне расскажете ту историю, которая была у вас в Гагре, что там произошло?

Милиция занялась этим вопросом только после того, как мы написали заявление. Виновные не найдены, но дело было очень громким

– 16 марта мне скинули сообщение о раненых собаках, которые хаотично валялись по всей трассе на протяжении 8 км, начиная от Старой Гагры и заканчивая центральной частью Гагры. Я немедленно выехала в Гагру, вызвала участкового, связалась с администрацией, дело заведено. Конечно, пока никто не знает, кто это сделал, и вряд ли мы найдем виновных, потому что администрация говорит, что они не в курсе, милиция занялась этим вопросом только после того, как мы написали заявление. Виновные не найдены, но дело было очень громким, было много репортажей, международные журналисты перевели эту тему на разные языки, и сообщения были в Германии и в Англии, нас поддержали зоозащитники. Раньше собак тоже и травили, и стреляли, исподтишка это делают, но в данном случае дело получило большой резонанс, потому что были отстрелены привитые и стерилизованные собаки, у которых был код на ушке. Они все стоят у нас на учете, мы знаем, что они безопасные, они все были стерилизованы за счет добровольных пожертвований, это были не государственные деньги, а средства волонтеров и добрых людей. И самое обидное, что эти собаки были на броне, они должны были выехать в счастливую жизнь.

– Поясните, что это значит?

– Когда в приюте нет мест, мы после стерилизации некоторых собак выпускаем, но все их фотографии выставлены у нас на сайте на нашей странице, и две собаки должны были уехать домой. Мы просто ждали выезд машины.

– То есть были люди, которые хотели их взять, да?

– Да, но одна собака хозяйская умерла, две собаки, которых хотели взять, остались живы, но они были ранены, они пролежали в стационаре, и мы их все-таки отправили, слава богу, они теперь находятся в Москве.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях