В Абхазии стало вакантным место Уполномоченного по правам человека. Срок полномочий Асиды Шакрыл истек в конце марта этого года. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у местных жителей, как они оценивают деятельность бывшего омбудсмена и вообще в целом ситуацию с защитой прав человека в Абхазии.

– Истек срок полномочий Асиды Шакрыл на посту Уполномоченного по правам человека в Абхазии. Как вы оцениваете ее деятельность и вообще в целом ситуацию с защитой прав человека в Абхазии?

Рубен, житель города Сухума: Видно было, что Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл проделала большую работу. Каждый год она выступала в парламенте с итогами своей деятельности, говорила о нарушениях, которые она заметила, которые она выяснила. Но меня беспокоит тот факт, что, несмотря на все ее заявления, я не заметил, что наши власти – что законодательная, что исполнительная, что судебная – как-то отреагировали какими-то своими действиями на выявленные ею факты. Я уверен, что такой офис Уполномоченного по правам человека должен существовать и работать дальше. Надеюсь, что в дальнейшем они не только смогут находить и озвучивать проблемы, но смогут и влиять на ситуацию в обществе и ситуацию с правами человека в целом в нашей стране.

Аслан Аршба: К сожалению, у нас система персонализирована. То есть дела, допустим, в образовании зависят напрямую от того, кто сейчас является министром образования, дела в медицине зависят от того, кто является министром здравоохранения. То, что соблюдение прав человека, невмешательство государства в частную жизнь на относительно неплохом уровне относительно других сфер, – это прямая заслуга Асиды Шакрыл. В вопросах гражданских свобод Абхазия не впереди планеты всей, но мы крепкий середняк, и это не мои ощущения, а это анализ данных Freedom House. К сожалению, все это очень легко заруинить, потерять, потому что пункт первый – система остается персонализированной, но я надеюсь, что преемник Асиды Шакрыл на ее посту продолжит движение в правильном направлении, потому что вектор задан правильно, вектор на демократизацию и либерализацию. Просто самое главное – в ближайшие годы не утратить все то многое, что сделано за последние годы. Мы не впереди планеты всей, но то, что у нас есть, – это достаточно неплохо для государства с нашим статусом, статусом частично признанного государства. Мы, возможно, далеки от скандинавских, от центрально-европейских практик по защите прав человека, но мы точно так же далеки от теократических и монархических стран.

Ася Саносян: На мой взгляд, ситуация в сфере защиты прав человека в Абхазии мало чем отличается от ситуации в сфере любых других законов. У нас и правительством, и самим населением все это воспринимается скорее как рекомендации, которые можно игнорировать, если они нам неудобны. Но если мы будем сравнивать ситуацию, например, в соседней стране, кажется, что у нас не все так плачевно. Любой шаг в этом вопросе крайне важен. А при Асиде Георгиевне была проделана огромная работа, мы уже сейчас можем наблюдать ее результаты. В нашем обществе, на самом деле, важно не замалчивать проблемы, мы не раз могли это видеть, нужно говорить о них, и рано или поздно это начинает приносить свои плоды. Хочется надеяться, что преемник на посту омбудсмена сможет приумножить результаты и через следующие пять лет нам уже действительно будет чем гордиться и мы увидим положительные тенденции.

Анетта Бганба, руководитель центра психолого-педагогической поддержки «Логопед», преподаватель Абхазского государственного университета: Мне кажется, что эта тема недостаточно освещается, только когда мы видим какие-то спорные вопросы. Мне кажется, что если бы эта деятельность освещалась планомерно, системно и каждый гражданин Абхазии знал бы, тогда мы могли бы более тщательно оценить работу. Я не думаю, что работа плохая, но мне хотелось бы видеть это освещение работы системно, а не только когда какие-то споры.

– В целом как вы оцениваете вообще ситуацию с защитой прав человека в Абхазии?

Анетта Сергеевна Бганба: На мой взгляд, она очень субъективная. Проблема нашего общества в том, что у нас слишком много субъективизма. У нас очень много строится на личных отношениях, на эмоциональных отношениях, на привязанностях. Родственники – это, конечно, само собой разумеющееся, но теперь уже не родственники только, но и люди, которые просто тебе приятны или неприятны. Если бы мы отошли от этого субъективизма и, действительно, объективно бы оценивали, тогда бы не было никаких сложностей. Потому что слишком часто у нас любые вопросы в любой деятельности, на любых социальных площадках они очень субъективны. А это и есть защита прав человека.

Алексей: Я высоко оцениваю деятельность Асиды Шакрыл на посту омбудсмена в Абхазии. Она всегда была на виду, она всегда обращала внимание властей на проблемы, которые есть в области прав человека в Абхазии. Она ежегодно выступала с докладами в парламенте РА. У нее были ограниченные возможности, но, несмотря на это, она всегда обращала внимание властей на те или иные проблемы. Я помню, она недавно говорила о необходимости создания комиссии по электроэнергии. Каждый раз она поднимала нужные темы, и я считаю, что она очень высоко подняла планку, именно деятельность омбудсмена. И мне, с одной стороны, очень жаль, что она уходит. Надеюсь, что на смену ей придет достойная кандидатура. Радует тот факт, что работа в этом направлении усиливается. И несколько лет тому назад также была создана должность Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии. Конечно же, в стране проблем хватает в области прав человека, проблем много, и я считаю, что наши уполномоченные по правам проделывают хорошую работу.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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