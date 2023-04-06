Власти Грузии называют возмутительным и неприемлемым решение Госдепартамента США о введении санкций в отношении нескольких грузинских судей, обвиненных в злоупотреблении служебным положением. Это решение нанесет ущерб многолетним дружественным двусторонним отношениям Грузии и США, предупреждают в правящей партии, а в оппозиции тем временем предрекают крах «Грузинской мечты».

«Эти лица злоупотребляли своим положением в качестве председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии, подрывая верховенство закона и доверие общества к судебной системе Грузии», – говорится в сообщении посольства США о санкциях в отношении трех высокопоставленных действующих судей и одного судьи в отставке. Визовые ограничения, введенные Госдепом США против Валериана Церцвадзе, Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе и Ираклия Шенгелия, коснутся и их ближайших родственников.

На новость откликнулся министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. В письме, направленном госсекретарю США Энтони Блинкену, он назвал решение непонятным и неприемлемым, а также выразил надежду, что «Госдепартамент представит соответствующие доказательства или пересмотрит его. В ином случае со стороны грузинского государства и грузинского народа это будет восприниматься как давление на независимый суд суверенного государства и грубое вмешательство в его деятельность, что нанесет ущерб многолетним дружественным двусторонним отношениям Грузии и США». Эту риторику продолжил и депутат от правящей партии Анри Оханашвили:

«Все это должно быть разъяснено. У нас, естественно, будет разговор с нашими партнерами и друзьями. Общение в такой форме никому не пойдет на пользу, когда кто-то с одной из ветвей власти говорит на языке санкций. Мы сделаем все для того, чтобы разъяснить, на основании какой информации было принято это решение и кто ее им предоставил. Все это должно быть ясно и прозрачно для нашего общества».

Не все представители правящей партии и ее сателлиты были столь сдержаны, за сутки многие из них успели назвать решение Вашингтона оскорблением, цинизмом, очередной попыткой украинизировать страну. А депутат от «Силы народа» Гурам Мачарашвили вовсе посчитал, что США тем самым доказали, что не считают Грузию состоявшимся государством:

«Что еще должны сказать США и посол, чтобы показать, что они стремятся к контролю? Общество уже не сомневается ни в чем, они (власти США) говорят прямо. Все это потому, что мы не назначаем в Высший совет юстиции тех, кого они и неправительственный сектор, которому они доверяют, нам навязывают, потому что не назначаем тех судей, о которых они нам говорят: «вы попадете под санкции, поскольку суд не принимает тех решений, которые угодны нам». Раньше хоть формально говорили, что Грузия – суверенное государство, которое они уважают, сейчас же практически слово «суверенитет» не употребляют. Говорят лишь: «Мы – демократия! То, что мы скажем, – это правда, и то, как мы посмотрим на процессы, – это будет демократично».

В оппозиции призывают смотреть на все трезво – на этот шаг Вашингтон вынудили сами власти Грузии, сохранив и усилив судебный клан, говорит лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе:

«Первое – корабль «Грузинской мечты» тонет. Второе – эти четверо судей лишь начало. Это был сигнал и всем остальным судьям, всем исполнителям поручений из России о том, что список может и расшириться. И я прямо говорю: не садитесь на этот тонущий корабль. В «Грузинской мечте» сейчас задумаются о новых репрессиях, однако все зависит от судей – продолжат они исполнять задания или нет».

Это серьезный удар по репутации правящей партии, считает депутат от «Лело» Анна Нацвлишвили:

«Это важнейшее международное решение, которое поддерживает граждан Грузии и их право на справедливое, а не в клановое государство. Это также сигнал «Грузинской мечте», которая сделала все для того, чтобы клан и система несправедливости, полученные в наследство от прежних властей, были усилены и стали постоянными в лице клановых судей. Это крах политики «Грузинской мечты», что еще раз подтверждает, что команда такого типа не должна руководить государством, что все реформы, которые проводила эта партия, обманывая население в том, что суд защитит интересы народа, привели к санкциям».

Своим решением США показали, насколько серьезно относятся к проблеме и что готовы и в будущем прибегать к ограничительным мерам, сказал «Голосу Америки» бывший советник госсекретаря США Дэниел Фрид:

«Это не только шаг, предпринятый против коррупции в Грузии, но и предупреждение, что США возмущены государственным управлением и ситуацией с верховенством закона в стране и готовы предпринять дополнительные шаги. Правительство Грузии показывает свою слабость и страх перед Россией и в то же время отстраняется от своего самого сильного друга – США. Трудно понять, как это отвечает интересам Грузии».

Между тем, вновь прибегая к «лучшей защите», председатель «Грузинской мечты» в эфире телекомпании «Имеди» рассказал о неких телефонных разговорах:

«У нас и другие темы есть, я просто не хочу сегодня об этом говорить, может, в будущем наступит для этого время, но есть и другие темы, в том числе, что они требовали от нас во время телефонных разговоров и т.д. Все это существует».

В оппозиции называют заявления Кобахидзе очередным политическим бредом и предлагают ему опубликовать записи упомянутых разговоров, что, по их мнению, станет окончательным приговором «Грузинской мечте». Что касается четырех судей, оппоненты властей планируют в ближайшее время провести переговоры с президентом Грузии по вопросу создания следственной комиссии, которая изучит факты злоупотребления служебным положением.

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