Последним предупреждением Вашингтона считают оппоненты правящей «Грузинской мечты» высказывания представителя госдепа США Неда Прайса. На традиционном брифинге он призвал грузинские власти продемонстрировать приверженность демократическим реформам, отметив, что некоторые их действия создают препятствия евроатлантическим устремлениям грузинского народа.

«Мы считаем, что некоторые действия, некоторые риторические высказывания работали против интересов грузинского народа», – сказал представитель Госдепа США Нед Прайс в ответ на вопрос: «Подрывает ли политические интересы США нынешняя ситуация в Грузии?» Это был заключительный вопрос грузинского корреспондента ТВ «Формулы» в Вашингтоне, которому предшествовали вопросы о том, в курсе ли в Госдепе, что Украина ввела санкции против четверых родственников Бидзины Иванишвили, и беспокоит ли США «очевидный дрейф Грузии в сторону российской орбиты?» с учетом антизападной риторики и выпадов против послов США и ЕС.

Нед Прайс напомнил, что Госдеп ранее выражал свою обеспокоенность по поводу антизападной риторики и ряда действий правительства. А последующие его слова в Тбилиси многие восприняли как последнее предупреждение Вашингтона:

«Действия правительства, в том числе задержка или откат важных демократических реформ, привели к неудачам. Они создали препятствия для явных, непреодолимых стремлений народа Грузии к членству в ЕС и к более широкому евроатлантическому устремлению. Мы обеспокоены тем, что эти действия также углубили поляризацию внутри грузинского общества, а не объединили страну вокруг основных вопросов евроатлантической интеграции. Произошла определенная поляризация, которая не идет на пользу стране. Это не способствует более широким политическим устремлениям Грузии».

При этом пресс-спикер Госдепа Нед Прайс вновь заявил, что американские власти будут и впредь помогать грузинскому народу и его правительству в достижении евроатлантических целей. Но в Вашингтоне ждут решительных шагов от грузинских властей, следует из призыва Неда Прайса:

«Мы призываем Грузию продемонстрировать свою приверженность интеграции в ЕС путем проведения реформ, необходимых для продвижения по этому пути».

В «Грузинской мечте» негативную оценку Вашингтона связали с деятельностью оппозиции и НПО. Это они предоставляют партнерам ложную информацию, считают в правящей партии. Депутат Алуда Гудушаури вспомнил излюбленное изречение премьер-министра Ираклия Гарибашвили о том, что с Грузией поступили несправедливо, предоставив статус кандидата на членство в ЕС Киеву и Кишиневу, а Тбилиси нет:

«С точки зрения реформ Грузия, по сравнению с Украиной и Молдовой, доминирует, лидирует по всем показателям. Поэтому считаю, что разговоры об откате от реформ, о действиях против интересов народа наносят вред ситуации. Считаю, что грузинское общество хорошо видит, кто несет политическую ответственность и кто выражает волю народа».

А в поляризации, о которой говорил Нед Прайс, в «Грузинской мечте» винят оппозицию и обещают, что все, кроме этого пункта 12 европейских рекомендаций по получению статуса кандидата, власти выполнят.

Прислушаться к рекомендациям западных партнеров, осуществлять реформы, а не создавать видимость процесса, призвали сегодня власти более десяти профильных НПО. Особенно это касается реформы судебной системы, а также укомплектования Высшего совета юстиции, который власти не собираются освобождать от лиц, олицетворяющих клановость в системе правосудия.

В оппозиции, в свою очередь, призвали «Грузинскую мечту» отказаться от антизападной риторики и от неприемлемой критики в адрес западных партнеров. Тем более, писать им открытые письма, как это сделал спикер парламента Шалва Папуашвили. Он обратился к председателю ПАСЕ Тини Коксу, осудив резолюцию, в которой содержится просьба об освобождении Михаила Саакашвили. Примечательно, что выразить свое недовольство уже украинскому коллеге – Руслану Стефанчуку по этому поводу, равно как и по поводу введения санкций против окружения Бидзины Иванишвили, глава парламента Папуашвили собирается на полях Крымского форума в поддержку Украины в Загребе.

Учитывая это, лидер фракции «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе не уверена, что «Грузинская мечта» примет во внимание новые замечания из Вашингтона:

«Прямо указывают, что власть проводит антизападную кампанию. И в ее рамках – антиукраинскую кампанию, противостоят украинским властям. Мы знаем, что «Грузинская мечта» не проголосовала за резолюцию ПАСЕ в поддержку Украины. В ней говорится, что Россия, Путин представляют террористический режим. В Вашингтоне заметили, что власть не желает выполнять 12 рекомендаций по сближению с ЕС».

Желательно, чтобы такая критика звучала чаще и громче, считает политический аналитик Института грузинской политики Нино Самхарадзе:

«Важно обратить особенное внимание на следующее: для грузинской власти на данном этапе сохранение власти настолько приоритетно, что все труднее становится с ней работать оппозиции, гражданскому сектору. И все больше одобряется властями жесткая риторика в адрес западных партнеров, идет какое-то отчуждение от процесса».

Грузия для получения статуса кандидата до конца года должна выполнить 12 рекомендаций ЕС.

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