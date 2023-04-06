Верховный суд Южной Осетии признал незаконным увольнение прокурора Ленингорского района Алана Кулумбегова из-за его служебного несоответствия. Пока он оспаривал в суде законность своего увольнения, коллеги возбудили против него уголовное дело по обвинению в краже холодильника. «Эхо Кавказа» попыталось выяснить причины прокурорских войн и их стратегические задачи.

Верховный суд Южной Осетии отменил как незаконные два приказа генерального прокурора – о проведении служебного расследования в отношении прокурора Ленингорского района Алана Кулумбегова и о его увольнении по результатам расследования в связи со служебным несоответствием.

Еще до кассационной инстанции Цхинвальский городской суд признал незаконным увольнение со службы Алана Кулумбегова. Суд первой инстанции указал на нарушения закона «О прокуратуре» и инструкции о порядке проведения служебного расследования в прокуратуре, не позволяющие признать дисциплинарное взыскание законным.

В частности, основанием для служебной проверки является рапорт должностного лица, в нашем случае – начальника отдела Генпрокуратуры по надзору за расследованием преступлений Алана Плиева. И уже после его рассмотрения генпрокурор принимает решение о служебном расследовании и издает приказ. В деле Кулумбегова такого рапорта не было.

Еще одно нарушение закона, на которое указал суд, – расследование проводилось, когда проверяемое лицо пребывало в больничном отпуске. Генпрокуратура обжаловала решение Цхинвальского горсуда, но Верховный суд подтвердил выводы коллег первой инстанции. Приказ о служебном несоответствии был подписан и.о. генпрокурора Сергеем Битиевым 31 августа 2022 года, после этого Алан Кулумбегов был отстранен от должности.

По выводам следствия, со стороны Кулумбегова не было надлежащего надзора за делом Тамары Меаракишвили. В переводе с прокурорского на русский – он его не расследовал надлежащим образом.

«После того, как дело Меаракишвили было возвращено из Ленингорского райсуда в Ленингорскую прокуратуру, проводились следственные действия. Я тогда говорил генпрокурору Магомеду Багаеву, что дело Тамары надо закрыть, потому что я там не вижу состава преступления. Давид Гурциев возбудил против нее дело незаконно. Гурциев, зная свою безнаказанность, творит что хочет.

– И что на это ответил генпрокурор?

– Он это дело продлевал. Свыше шести месяцев прокурор района или города не имеет права продлевать предварительное расследование, поэтому его продлевал Багаев.

– Почему все-таки решили не закрывать дело, тем более что, как говорила судья Фатима Парастаева, в нем нечего было рассматривать - там не было указано ни места, ни времени, ни даже события преступления. Расследование было нулевое.

– Генпрокурор не мог на это решиться. Видимо, начальство боялось, что Тамара может подать иск на реабилитацию. Поэтому дело продлевали под предлогом того, что якобы районный прокурор не осуществляет ненадлежащим образом надзор за этим делом. Имелось в виду, что дело продлевается из месяца в месяц, а никаких следственных действий не производится. Но если нет события преступления, что вы хотите от меня?

– Получается странная штука: нынешний генпрокурор закрыл дело Тамары как необоснованное, признав таким образом, что расследовать там было нечего. И в то же время он выносит вам несоответствие за то, что вы это дело не расследовали должным образом?

– Да, и я обжаловал приказ о несоответствии в суде. За восемь месяцев в отношении меня проводили восемь служебных расследований и в придачу под конец еще и уголовное дело возбудили».

Уголовное дело возбудили 23 марта уже после того, как стало ясно, что служебное несоответствие суд не признает. Теперь Алан Кулумбегов обвиняется в присвоении старого холодильника, находящегося на балансе районной прокуратуры.

В 2019 году, вступая в должность, Кулумбегов расписался за него как материально ответственный. Позже он перенес его из офиса в служебную квартиру. Жилье в долгосрочной аренде районной прокуратуры, то есть юридически холодильник не покидал территорию ведомства, поэтому даже формального повода для замечания не было. Но дело все же возбудили по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата с использованием служебного положения»). Говорит Алан Кулумбегов:

«Какую корысть я мог преследовать с этим старым холодильником? Они нашли состав преступления, даже не спросив меня, где этот холодильник находится. Не взяв объяснения ни в районной, ни в Генеральной прокуратуре, возбудили уголовное дело. Они установили, что я присвоил. А, может, я растратил? Откуда они знают? Может, я перевез его в кабинет генерального прокурора и он сейчас там находится? Почему они меня не спросили? Помощник прокурора возбудил уголовное дело, а и.о. прокурора района Гурциев дал свое согласие. Это нарушение закона. Если инкриминируется деяние с использованием служебного положения, то согласие на возбуждение дела должен был дать первый заместитель генерального прокурора, в данном случае Цхурбаев. А уголовное дело должно вести Следственное управление Генеральной прокуратуры. На их незаконные действия я подал жалобу в суд».

Теперь к вопросу – зачем? Если человека преследуют на протяжении восьми месяцев, выживают с должности, значит, в этом есть какой-то смысл. По мнению гражданской активистки Тамары Меаракишвили, в этой истории ничего личного против Кулумбегова – просто нужно было освободить кресло прокурора района под своего парня – Давида Гурциева.

Его карьерный рост в Ленингоре пресекся в феврале 2018 года после убийства Арчила Татунашвили. Главного обвиняемого в преступлении помощника прокурора района Давида Гурциева срочно перевели в Цхинвал, чтобы на время, пока не уляжется скандал, он затерялся в кабинетах Генпрокуратуры. Но после победы на выборах Алана Гаглоева Гурциев засобирался в обратный путь, причем с повышением – на пост прокурора района.

Первые разговоры о скором возвращение Гурциева начались в августе прошлого года вскоре после назначения нового начальства района. По словам Тамары Меаракишвили, на один из пикников районных активистов пригласили из Цхинвала Давида Гурциева. Депутат Заза Дрияев презентовал его как будущего прокурора района. Действующего прокурора, вполне понятно, на мероприятие не позвали.

Примерно тогда же начались служебные проверки в отношении Кулумбегова. Примечательно, что именно Гурциев установил, что Кулумбегов ненадлежащим образом расследовал его дело-пустышку против Тамары. Говорит Тамара Меаракишвили:

«Это уже ни для кого не секрет, депутат Заза Дрияев и замглавы района Резо Девидзе хотят убрать действующего главу Иллариона Гагиева и подмять под себя район. Заза давно мечтает о должности районного начальника. Конечно, для осуществления планов им нужен такой человек, как Гурциев. Как профессионал он нулевой – все его расследования рассыпались в суде, он не выдержал ни одной служебной проверки, но тем не менее его держат в прокуратуре именно для таких грязных занятий – кого-то подвинуть, выжить с работы, напугать, обложить налогом…

– Выходит, Кулумбегов в этих планах лишний?

– Наверное, поэтому и убрали Кулумбегова, чтобы на его место поставить Гурциева. Как я выяснила, Девидзе и Дрияев настойчиво и долго рекомендовали президенту, чтобы он назначил Гурциева прокурором района. Давид Гурциев сейчас проводит проверку в районной администрации. Это работа по плану – найти какие-то основания для дискредитации Гагиева. Цена вопроса – сотни миллионов бюджетных рублей, которые проходят через район. Мне понятно желание наших деятелей взять под свой контроль эти деньги. Но я не понимаю, что движет президентом Гаглоевым, когда он соглашается на назначение таких людей, как Гурциев. Он что, теперь в команде Гаглоева? Там теперь собираются такие люди?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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