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Общество

«Надеюсь, новая власть не захочет продолжать позор предыдущей»

Тамара Меаракишвили

Гражданская активистка из Ленингора Тамара Меаракишвили продолжает настаивать на реабилитации. В течение пяти лет шли судебные разбирательства по поводу возбуждения против нее несколько уголовных дел. Ни одно из обвинений прокуратура так и не смогла доказать.

В июне 2021 года дело против Тамары Меаракишвили приняло неожиданный оборот. Уведомлением Ленингорской районной прокуратуры следователь А.В. Бязров сообщил ей, что уголовное дело № 961705, возбужденное против нее четыре года назад по статьям 324 (приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград) и ч.3 ст.327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного паспорта гражданина), подлежит прекращению в связи с истечением срока давности. Однако она не согласилась с такой постановкой вопроса. В марте 2022 года ей повторно поступило подобное предложение, уже в виде специального постановления, на которое гражданская активистка из Ленингора ответила встречным иском. Удовлетворить его сегодня на судебном заседании согласился сам прокурор Ленингорского района Алан Кулумбегов. Продолжает Тамара Меаракишвили:

«Сегодня был суд, который рассматривал иск против прокуратуры Ленингорского района, против постановления следователя моих уголовных дел Алана Бязрова, который хотел прекратить уголовные дела с такой формулировкой – по истечению срока давности. Он и год назад мне это предлагал, но я подписала документ, что отказываюсь от такой формулировки, потому что это нереабилитирующая формулировка. И они, слава богу, не могли без моей подписи, без моего согласия это прекратить. Они либо должны продолжить доказывать мою вину, которую не смогли доказать за пять лет, или прекратить из-за отсутствия состава преступления. Но они почему-то повторно это предложили, и это было не просто предложение, это было постановление, которое через 10 дней должно было вступить в силу. И сегодня суд сказал и, кроме суда, прокурор района сказал, что они согласны с моим иском, что без моей подписи не имели права прекратить дело. И суд удовлетворил иск».

Как события будут развиваться дальше, продолжила активистка, я не знаю, потому что за пять лет, исходя из резонанса и из-за того, что дело перешло в разряд политических, у стороны обвинения не было аргументов, они не приходили на суды, то есть сами для себя создали проблему:

«И каждый раз я думала, что они устанут, но каждый раз они, прокуратура, то предлагает что-то непонятное, и сейчас я поэтому не знаю, что будет. Если они думают о своей репутации, то они должны прекратить уголовные дела за отсутствием состава преступления. Это будет законное, справедливое и правильное решение. Не для меня, прежде всего, для них. Потому что… Ну, за пять лет ты ничего не доказал, в конце концов, президент завершил свой пятилетний срок, и я тоже должна его завершить. Продолжать его я не вижу смысла. Получается, что в пятый раз они должны передать дело в первую инстанцию?! Уже четыре раза все было возвращено туда из-за того, что я выигрывала все эти суды».

О том, почему все четыре раза дело опять возвращалось после выигрыша судов в прокуратуру, Тамаре Меаракишвили на пальцах, по ее словам, объяснил один из местных чиновников – «ты потом постоянно пишешь "я выиграла!"»

Самое важное для нее, говорит Тамара, – реабилитация:

«У меня есть право на реабилитацию, и я буду добиваться своей реабилитации. Знаете, речь ведь идет не только о моральном и материальном ущербе. Например, около трех материалов напечатали в государственной газете «Южная Осетия». Это были большие и грязные материалы, там даже не было авторства, они были анонимны. Я хочу, чтобы они дали опровержение, ведь эта грязь до сих пор висит. И я хочу, чтобы мое имя было реабилитировано и там. И чтобы тот, кто все это начал, хотя бы покраснел. Я имею в виду следователя. Бязров был исполнитель, а Гурциев был организатор. Вот в законе прямо написано, что незаконное задержание и проведение обыска, незаконное возбуждение уголовного дела – это шесть лет лишения свободы. Здесь никто не будет лишать их свободы, но я хочу, чтобы они не работали в надзирательном органе, чтобы они не чувствовали, что могут вести себя как хотят, и "кто сильнее, тот и прав"».

«Эхо Кавказа» задало Тамаре Меаракишвили вопрос: как, по ее прогнозам, на гражданских активистов и негосударственных журналистов будет реагировать уже новая власть во главе с Аланом Гаглоевым? Пока не знаю, ответила она, но в первые годы они должны показать и признать, что предыдущая власть незаконно преследовала нас, активистов, журналистов, людей, которые могли высказывать отличное от них мнение:

«Сейчас власть, а тогда еще оппозиция ходила на мои судебные процессы и поддерживала меня. И они видели, что правящая власть просто меня наказывает совсем не из-за клеветы, а использует меня как рычаг давления на остальных. И я надеюсь, что уже новая власть не захочет продолжать позор предыдущей».

Напомним, 8 июня 2017 года, через два месяца после прихода к власти Анатолия Бибилова – лидера партии «Единая Осетия», гражданскую активистку, которая шла по улице, затолкали в машину сотрудники югоосетинского КГБ и отпустили только через сутки. 16 августа 2017 года Меаракишвили без объяснения причин отвезли в прокуратуру после проведенного у нее дома обыска. После чего против нее было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о клевете на правящую партию.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии

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