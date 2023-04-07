В Сухуми надеются на международное признание абхазских паспортов

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили написал письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором призывает Вашингтон пересмотреть решение о санкциях в отношении четырех судей.

О том, что Госдеп США применил санкционный механизм впервые в истории грузино-американских отношений, стало известно накануне. США ввели санкции против трех действующих и одного бывшего грузинского судьи. Михаил Чинчаладзе, Леван Мурусидзе, Ираклий Шенгелия и Валериан Церцвадзе названы в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена лицами, «подрывавшими верховенство закона и веру общества в судебную систему Грузии». Визовые ограничение для четверых грузинских судей введены «в связи с их причастностью к крупномасштабной коррупции», напоминает агентство «Новости-Грузия».

Глава МИД Грузии пишет, что если Вашингтон не пересмотрит решение о санкциях, то государство Грузия и грузинский народ воспримут это «как давление на независимый суд суверенного государства и грубое вмешательство в его деятельность», что нанесет ущерб давним дружественным отношениям между Грузией и США.

Дарчиашвили называет санкции «совершенно непонятными и неприемлемыми» и говорит, что решение «было обнародовано без предъявления каких-либо доказательств». Глава МИД выражает надежду, что Госдеп либо представит доказательства, либо пересмотрит решение.

Дарчиашвили также рассказывает о «тяжелейшем наследии», которое встретило «Грузинскую мечту», когда она пришла к власти в 2012 году, и о том, как нынешнее правительство улучшило ситуацию в судебной системе. При этом министр указывает, что никаких санкций в отношении высокопоставленных чиновников предыдущего правительства не применялось:

«Следует отметить, что в период прежней власти главные создатели и архитекторы судебной уголовной системы — Михеил Саакашвили и Зураб Адеишвили не подвергались санкциям ни одной страны, и более того, к сожалению, пользовались конкретными гарантиями неприкосновенности или пользуются до сих пор», — пишет Дарчиашвили.

По его словам, во времена Саакашвили «суд был превращен в подразделение прокуратуры и еще одно звено репрессивной машины авторитарного режима, а уровень вынесения обвинительных приговоров превышал 99 процентов».

«В условиях репрессивной судебной системы количество заключенных достигало 25 тысяч в тюрьмах, где внедрялась систематическая практика пыток и бесчеловечного обращения с заключенными. В результате смертность заключенных была беспрецедентно высокой», – говорится в письме.

Дарчиашили заявляет, что после смены правительства ситуация улучшилась, что «является результатом соответствующей политической воли и четырех волн фундаментальной судебной реформы», проведенных правительством «Грузинской мечты».

«Правительство неоднократно обращалось к критикам нынешней судебной системы Грузии с просьбой представить конкретные судебные дела, которые, по их мнению, были решены несправедливо. Однако критики до сих пор не представили ни одного такого случая», — указано в послании.

В письме также говорится, что «грузинский суд воспринимается населением и международными исследованиями как один из самых передовых». При этом министр ссылается на результаты опроса IPSOS FRANCE (Оценка судебных реформ в Грузии), согласно которому 55% населения считают суд справедливым.