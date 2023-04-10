Избиение экс-депутата абхазского парламента Тенгиза Агрба. Реакции

7 апреля в Сухуми произошел инцидент, в ходе которого был избит экс-депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия Тенгиз Агрба.

По информации СМИ, пострадавший был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

Почти сразу появилось сообщение, что в нападении на экс-депутата принимала участие охрана абхазского президента Аслана Бжания, его сын Максим Бжания, а также племянник, заместитель директора Новоафонской пещеры Инал Квициния.

«Нападавшие угрожали огнестрельным оружием», – говорилось в сообщении телеграм-канала RESPUBLICA.

В соцсетях предположили, что инцидент был связан с фейсбук-постом Тенгиза Агрба. Экс-депутат прокомментировал повреждение бензопилой «духовного символа Абхазии» – липы в селе Лыхны, а также распространенное в сети видео с участием Аслана Бжания и российской модели. Агрба назвал Бжания «позорником».

Общественные организации и оппозиционные партии подтвердили, что нападение на Тенгиза Агрба было связано с его постом в соцсети.

«Несмотря на оскорбительный характер опубликованного Тенгизом Агрба поста, мы, нижеподписавшиеся, полностью разделяем мнение Тенгиза Агрба и, как и он, возмущены унижающим страну, этнос и все наши завоевания, поведением главы государства», – говорилось в заявлении общественных организаций «Аиааира», «Ахьяца», «Аидгылара», «Асаркьал», Комитета по защите суверенитета Республики Абхазия и экспертного фонда «Аамта».

В организации «Аруаа» напомнили об избиении ветеранов 30 сентября 2021 года и отставке министра внутренних дел, заявив, что те события «не стали уроком для власти».

«Они так и не поняли, что карать и миловать должен суд, больше ни у кого нет таких полномочий. Но если кто-то считает, что надо поступать по старым неписаным обычаям, то и это имеет свою формулу, но к этому не могут иметь отношение люди в форме», – сказано в заявлении.

В «Аруаа» призвали Генпрокуратуру дать оценку действиям сотрудников Государственной службы охраны и другим участникам нападения, а также немедленно «приступить к расследованию данного преступления».

Ряд организаций требует от Аслана Бжания «тщательного расследования и публичной оценки инцидента с участием его сына, близких родственников и сотрудников личной охраны».

«Считаем молчание главы государства, гаранта Конституции в этой ситуации неприемлемым и недопустимым», – говорится в заявлении партий «Апсны» и «Форума народного единства Абхазии», общественных организаций «Аруаа», «Единство», Абхазское народное движение, Союз ветеранов и молодёжи.

Официальные ведомства инцидент пока не комментировали.