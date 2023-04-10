В соцсетях обсуждают «беседу» Бибилова с российскими мобилизованными

В социальных сетях обсуждают общение на повышенных тонах экс-президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с российскими мобилизованными. Бывший югоосетинский лидер потребовал от них отправиться на фронт, обозвав трусами за отказ выполнять приказ.

Бибилов, в частности, рассказал мобилизованным, что был югоосетинским президентом, а ранее закончил Рязанское воздушно-десантное училище и служил в 76-й дивизии. При этом за 56 секунд он 11 раз использовал слово «бл***».

На комментарий одного из мобилизованных о том, что недавно у него под Бахмутом погиб брат и его родители не перенесут новости о том, что его отправляют туда же, Бибилов ответил, что «все делается индивидуально».

«Бибилов отчитывает мужиков из Твери. У них отобрали документы в Ростове и вывезли на полигон под Луганском. Мобилизованные отказались переходить под командование 3-го армейского корпуса. Тогда «мотивировать» солдат приехал сам экс-президент», – сказано в описании ролика, выложенного 8 апреля телеграм-каналом «МОБИЛИЗАЦИЯ / Новости / Что делать?».

Осетинский журналист Руслан Тотров считает, что «этот деятель просто не может остаться на полях Украины». Как пишет он в телеграм-канале «Площадь Свободы», Бибилов должен быть возвращен в Южную Осетию, «чтобы стать фигурантом как минимум одного уголовного дела — о государственной измене»

«И я сейчас даже не о попытке мотодесантного президента «слить» страну в состав России, а о километрах территории Государства Алания в районе Цнелиса, которые господин Бибилов хотел отписать Грузии», – пишет он.

Сам Анатолий Бибилов опубликованную в соцсетях «беседу» пока не комментировал.