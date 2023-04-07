Грузинская оппозиция отреагировала на объявление санкций против представителей судебного корпуса, предложив создать комиссию по расследованию нарушений в судебной системе. В связи с этим они призвали президента созвать внеочередное заседание для голосования по этому вопросу. Несмотря на то, что президент, по сути, разделила озабоченность оппозиции, власть эту инициативу отвергает.

Грузинская оппозиция намерена максимально использовать введенные санкции против высокопоставленных представителей судейского корпуса Грузии в политической борьбе.

Напомним, вчерашнее решение Госдепа США в отношении трех действующих судей и одного судьи в отставке вызвало нескрываемое раздражение парламентского большинства и удовлетворение оппозиции. В оппозиции немедленно предложили попавшим под санкции судьям добровольно подать в отставку, а парламенту – создать наделенную высокими полномочиями следственную комиссию по расследованию нарушений в судейской системе Грузии.

Саломе Самадашвили, политический секретарь партии «Лело», говорит, что отставка попавших под санкции судей важна для будущего страны:

«Грузинская мечта» была обязана выступить с заявлением о том, что скомпрометировавшие себя судьи должны подать в отставку, а прокуратура - приступить к расследованию. В ходе следствия, я думаю, могут появиться дополнительные возможности для сбора доказательств. Надеюсь, что комиссия будет создана. Но также хочу подчеркнуть, что отставка этих судей сегодня крайне важна для будущего нашей страны».

Тина Бокучава, член парламентской фракции «Единое национальное движение», надеется, что президент Саломе Зурабишвили признает важность вопроса и призовет к открытому заседанию:

«В парламентской республике депутаты имеют полномочия для создания такой следственной комиссии. В связи с важностью этого вопроса мы посчитали необходимым созвать внеочередное заседание и надеемся, что президент Зурабишвили, признав важность вопроса, созовет внеочередное заседание. Конечно, у «Грузинской мечты» есть возможность провалить инициативу, но это еще раз подтвердит то, о чем мы говорим, – вместо сотрудничества они хотят конфронтации с американскими партнерами».

После встречи посла США в Грузии Келли Дегнан с председателем парламента Шалвой Папуашвили журналисты спросили ее, не помешают ли санкции европейскому будущему Грузии? По словам Дегнан, «решение правительства США является позитивным шагом, поскольку появилась возможность ответить на обвинения в коррупции в судебной системе».

«Это – возможность показать, что власть привержена борьбе с коррупцией и созданию действительно непредвзятой и независимой судебной системы. На прошлом Саммите демократии в Вашингтоне Грузия обязалась бороться с коррупцией, поощрять и защищать независимую судебную систему и верховенство закона, поскольку они имеют решающее значение для здоровой демократии. Поэтому мы надеемся, что Грузия воспользуется этой возможностью, чтобы отреагировать и предпринять важные шаги для создания независимой и беспристрастной судебной системы», – сказала Келли Дегнан.

В свою очередь, как отметил на брифинге Шалва Папуашвили, на встрече с послом он выразил разочарование в связи с тем, что санкции были применены к судьям без представления доказательств. «Партнеры так себя не ведут», – резюмировал председатель парламента.

«Принимая во внимание то партнерство, которое Грузия демонстрирует в отношении США, разумеется, такой шаг не является партнерским. Речь идет о том, чтобы навесить на наших представителей судейского корпуса ярлык коррумпированности без доказательств. Делается лишь ссылка на какие-то публичные источники, и какой именно это источник, никто не в силах понять. Я выразил свое разочарование по этому поводу. Это плохое решение в неподходящее время», – сказал Папуашвили.

Кроме того, спикер парламента отверг идею создания следственной комиссии – исходя из того, что американская сторона не представила заслуживающих внимания доказательств.

Гораздо более жестко по этому вопросу высказался генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе. По его словам, американские партнеры обязаны предъявить дополнительные свидетельства, чтобы не портить отношений с Грузией.

«Решение (Госдепа США), которое мы услышали, категорически неприемлемо, потому что не были представлены никакие факты или доказательства. Я очень надеюсь, что будет пояснено, на основании чего было принято такое решение, что послужило причиной. Иначе это решение будет воспринято как давление на независимый суд суверенного государства. Я думаю, что это нанесет ущерб отношениям, которые существуют между нашей страной и Америкой», – сказал Каха Каладзе.

Ближе к вечеру со специальным заявлением выступила президент страны Саломе Зурабишвили. Она отметила плодотворность встречи с американским послом, выразив сожаление, что по имиджу Грузии нанесен серьезный удар. Далее она призвала власти предпринять безотлагательные шаги по реформированию судебной системы, как одному из основных условий получения статуса кандидата в ЕС:

«Грузинский народ прекрасно осведомлен о (негативном) вкладе этих господ в создание порочной судебной системы. Также известно, что можно было сделать и не было сделано за прошедший период. Нельзя ставить судьбу страны в зависимость от поступков этой четверки. Необходимы скорейшие меры по реформированию судебной системы, будь то создание независимой следственной комиссии или обновление персонального состава Высшего совета юстиции. Чем быстрее будут предприняты действенные шаги в этом направлении, тем быстрее будут восстановлены имидж и доверие к нашей стране».

Однако, по словам политолога Гии Нодия, не стоит ожидать, что, поняв в чем дело, система займется самоочищением.

«Санкции против судей – это серьезный политический сигнал со стороны американского руководства. Но за этим сигналом автоматически не последуют изменения. В грузинском правосудии ничего не изменилось, остались те же судьи и те же их покровители. Они немного озлобились, только и всего. Но этот сигнал также адресован обществу. Какой политический результат будет иметь этот сигнал и будет ли он вообще иметь последствия, в первую очередь зависит от нас», – написал эксперт на своей страничке в соцсетях.

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