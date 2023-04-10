Продолжение скандала с утечками секретных документов из недр американской разведки и Министерства обороны. Новая порция слитых в сеть отчетов выставляет США в неприглядном свете по отношению к собственным союзникам. Вашингтон пытается установить подлинность опубликованных документов, но не отрицает подлинности как минимум части из них. Тем временем Украина, очевидно, вынуждена срочно вносить коррективы в планы своего наступления. Большая часть документов посвящена именно войне и отражает картину, не слишком радостную для Киева.

Провал разведки – так в американских СМИ характеризуют скандал с массовой утечкой секретных документов спецслужб и Пентагона. Газета The Washington Post отмечает, что оказавшиеся в открытом доступе документы раскрывают подробности деятельности практически всего американского разведсообщества, от ЦРУ до Национального управления военно-космической разведки – самой секретной спецслужбы Вашингтона, в чьем ведении находятся спутники-шпионы.

Первые негативные последствия «провала» – Украине пришлось изменить часть своих военных планов. Такие данные стали известны американскому телеканалу CNN от неназванного источника, близкого к президенту Зеленскому. Но официально Киев продолжает настаивать: это прежде всего выгодно Москве и носит явно дезинформирующий характер:

«Цель «сливов» секретных данных очевидна: отвлечь внимание, посеять сомнения и взаимные подозрения, посеять раздор. Это обычная игра российских спецслужб. Брать открытые брифинги, добавлять фейковую информацию или отдельные фрагменты перехватов и публиковать их в социальных сетях, легализуя «слив», – написал в своем Twitter советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Впрочем, в Пентагоне не исключают, что утекшие в сеть документы могут быть подлинными. Ведомство все еще пытается оценить, как это может повлиять на национальную безопасность США и безопасность союзников. Пресс-секретарь американского Минобороны Сабрина Сингх была вынуждена реагировать на многочисленные запросы прессы:

«Министерство обороны продолжает изучать и проверять подлинность сфотографированных документов, которые распространяются в социальных сетях и, по всей видимости, содержат секретные и особо секретные сведения. Была организована межведомственная работа, направленная на оценку воздействия, которое эти сфотографированные документы могут оказать на национальную безопасность США, а также на наших союзников и партнеров».

Американские аналитики отмечают, что если за утечками стоят российские спецслужбы, то это, пожалуй, первый серьезный успех Москвы на этом направлении с начала войны. В Кремле не скрывают удовольствия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Вашингтон полностью контролирует действия киевских властей, по сути, самостоятельно управляя ходом конфликта:

«Эти утечки достаточно интересны. Их все изучают, анализируют, широко обсуждают. Но то, что Соединенные Штаты за главами различных государств, особенно в европейских столицах, давно уже начали слежку, это неоднократно всплывало, вызывало различные скандальные ситуации. Это все легко вспомнить. Поэтому этого нельзя исключать».

При этом Песков отрицает причастность России к появлению американских секретных документов в открытом доступе:

«Мы знаем, что это склонность во всем, всегда и везде винить Россию. И списывать все на Россию. Но это сейчас такое общее заболевание, поэтому здесь нечего комментировать».

Десятки документов, некоторые под грифом «совершенно секретно», дают подробную картину войны в Украине. Начиная от сильных и слабых сторон участников конфликта и заканчивая соотношением сил в долгожданном весеннем наступлении Украины. По сути, это крупнейшая утечка секретной информации о войне с момента российского вторжения. В частности, в документах подробно описывается подготовка и снаряжение новых бригад, которые Украина готовит к наступлению, и перечислены все танки, бронемашины и орудия, переданные Украине западными союзниками.

Содержится в утекших в сеть документах и анализ сокращающихся возможностей ПВО Украины, которой после российских массированных ракетных атак приходится распылять силы и прикрывать и инфраструктуру, и гражданское население, и войска на фронте:

«Украинская система ПВО, предназначенная для защиты войск на линии фронта, где сосредоточена большая часть российской авиации, будет сильно сокращена к 23 мая, что приведет к перегрузке сети ПВО в глубине украинской территории. Если это произойдет, говорят официальные лица, Москва может решить, что ее истребителям и бомбардировщикам наконец-то безопасно вступать в бой и напрямую угрожать исходу войны на земле. Высокопоставленные чиновники Пентагона говорят, что такой шаг станет серьезной проблемой для Украины, особенно если российские истребители и бомбардировщики получат больше свободы действий для атаки позиций украинских войск и важных артиллерийских целей на земле», – пишет The New York Times.

Тем не менее одним из самых неприятных для США моментов стал блок документов, связанных с Израилем, по сути, доказывающий, что Вашингтон вмешивается во внутреннюю политику даже своих ближайших стратегических союзников:

«Согласно просочившимся документам, приписываемым отчету Центральной разведки от 1 марта, лидеры Моссада «призывали должностных лиц Моссада и граждан Израиля к протесту против предложенных новым израильским правительством судебных реформ, включая несколько явных призывов к действиям, осуждающим правительство Израиля. За протестом стояли враждебные элементы внутри разведывательного сообщества Израиля и Государственного департамента США. Государственный департамент отрицает свою причастность», – говорится в другой публикации The New York Times о том, как Вашингтон координировал свои действия с израильскими спецслужбами.

В Израиле, впрочем, предпочли не раздувать скандал. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху дал понять: Моссад верен государству Израиль и его интересам. А что касается внутренних разногласий в израильском обществе, то Нетаньяху заверяет: граждане Израиля сами разберутся со своей внутренней политикой и это никак не повлияет на политику внешнюю:

«В последние дни я ясно дал понять, что наши враги не введут нас в заблуждение: внутренние дебаты в Израиле не помешают нам действовать против них, где бы и когда бы это ни было необходимо. Мы все без исключения едины в этом».

А вот еще один стратегический союзник США – Южная Корея явно оскорбилась тем, что Вашингтон не только приглядывает за ее лидерами, но и оказывает давление на руководство страны в столь щепетильном вопросе, как поставки оружия Украине. Законодатели требуют проведения тщательного расследования.

«Мы очень сожалеем о том, что высшее разведывательное управление США незаконно шпионило за такими союзниками, как наша страна. Мы настоятельно требуем тщательного расследования и призываем не допускать подобных инцидентов», – заявил депутат южнокорейского парламента Ким Бен Чжу.

Впрочем, аналитики считают, что в Сеуле вряд ли пойдут на обострение отношений с США – американская поддержка жизненно необходима Южной Корее и демарш направлен скорее на внутреннюю аудиторию. Но это может затормозить вопрос поставок оружия Украине из этой страны. Особенно неприятно это на фоне определенного прорыва украинской и американской дипломатии на этом направлении – в начале марта стало известно, что Сеул одобрил передачу Украине Польшей самоходных гаубиц Krab, в которых используются компоненты корейского производства. Это было первым подтверждением, что Сеул официально согласовал поставки вооружения с южнокорейскими компонентами Украине. И утечка, по мнению аналитиков, может если не свести на нет успехи, то, вполне вероятно, отсрочить прогресс на этом направлении. В Сеуле уже поспешили заявить, что политика Южной Кореи по отказу от поставок смертоносной помощи странам, находящимся в состоянии войны, остается неизменной.

При этом весеннее наступление для властей Украины может стать возможностью изменить ход войны и создать условия для дальнейших мирных переговоров. Так что утечки, несмотря на то, что в Киеве по-прежнему называют их «фотошопом», – довольно чувствительный удар, явно отдаляющий день икс.

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