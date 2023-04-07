​Попытка Москвы сорвать украинское контрнаступление или реальные данные о готовящейся операции? Киеву приходится реагировать на информацию об утечке в сеть якобы секретных документов США и НАТО о долгожданном наступлении ВСУ. Вашингтон заявляет, что уже начал внутреннее расследование. В России заметно нервничают.

Долгожданное весеннее украинское наступление начнется не раньше, чем будут выполнены все необходимые условия для гарантии его успеха. Так в Киеве отреагировали на появление в сети копий якобы секретных документов Пентагона и НАТО о подготовке наступательных действий со стороны ВСУ. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал утечку «фотошопом» и «псевдосливом», перечислив условия, лишь при выполнении которых будет отдан соответствующий приказ:

«Москва слишком сильно хочет сорвать украинское контрнаступление. Но русские увидят реальные планы на поле боя. Скоро. Первая составляющая – продолжение накопления оружия и техники для контрнаступления. Вторая – интенсивная тренировка украинских военных и слаживание для участия в этой операции. Третья – продолжение планирования Генштабом будущего контрнаступления с учетом всех возможных факторов. Четвертая – информационная составляющая, влияющая на психологическое состояние российской армии. Контрнаступление начнется, когда все сойдется в один паззл».

Этот паззл пытается сложить президент Украины Владимир Зеленский. Его выступление в ходе визита в Польшу было предельно четким: Украине сегодня нужно оружие, и, если Запад заинтересован в ее победе, он должен это оружие предоставить:

«Когда битва требует артиллерии, ее стоит предоставлять. Когда победа требует танков, их грохот должен зазвучать на передовой. Когда независимость требует воздуха, не надо обращать внимание, как отреагируют в России на самолеты у нас. Не стоит гадать, какое число будет выглядеть безопаснее рядом с буквой F: 16 или какое-то другое. Стоит действовать так же, как ваше лидерство проявило себя в танковой коалиции. Верю, что проявится и в авиационной коалиции».

Об «утечке секретных планов» украинского наступления написало влиятельное американское издание The New York Times со ссылкой на анонимные источники в администрации Джо Байдена. В опубликованных в открытом доступе документах не говорится о дате и месте грядущего наступления. Однако в них содержится информация о том, сколько бригад Украина планирует подготовить к наступлению и какое количество техники они получат. В них также есть такие технические сведения, как ежедневный расход боеприпасов к реактивным системам HIMARS. При этом издание не исключает, что документы могли быть «подвергнуты изменениям».

Об этом, в частности, говорит тот факт, что на одном из слайдов российские потери убитыми оцениваются в 16-17 тысяч, а украинские – 71,5 тысяч, пишет газета. То есть оценка российских потерь выглядит крайне заниженной. А это, в свою очередь, может указывать на попытку дезинформации в интересах России. Примечательно, что подобные копии документов появлялись преимущественно на пророссийских телеграм-каналах.

Пентагон уже начал внутреннее расследование. Несмотря на то, что документы не содержат данных о конкретных планах боевых действий, по мнению аналитиков, они могут предоставить весьма ценную информацию российским военным. Что же касается непосредственно украинского наступления, то госсекретарь Энтони Блинкен лишь отметил, что оно начнется в ближайшие недели:

«Контрнаступление Украины начнется в ближайшие недели. При этом, пока продолжается российская агрессия, страны Запада будут сохранять беспрецедентное давление посредством санкций и экспортного контроля».

На заявление Блинкена тут же последовала реакция. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что степень вовлеченности США и НАТО в конфликт на Украине значительно растет. Но тут же подчеркнул, что это не окажет влияния на результаты т.н. специальной военной операции. Но в России, видимо, все же всерьез опасаются, что ВСУ повторят успех Харьковской и Херсонской операций. Один из главных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев призвал не ждать контрнаступления и нанести удар тактическим ядерным оружием. То есть, по сути, призвал Москву развязать ядерную войну:

«Они ставят целью уничтожение нашей страны. Зачем мы ждем контрнаступления? Использовать тактическое ядерное оружие, нанести удары по местам дислокации и расположения центров принятия решений Украины. В чем проблема? Ах, нельзя применять ядерное оружие? Зачем его разрабатывали? Да что вы, для сдерживания. Ну что, сдержали?! Обстреливают наши районы, наши города, наши села, убивают наших жителей. Помогло вам ядерное оружие?»

Опасения Соловьева относительно возможностей российской армии сдержать масштабное наступление ВСУ косвенно подтверждает и основатель ЧВК «Вагнер» – одного из самых боеспособных российских подразделений. Несмотря на то, что Евгений Пригожин в очередной раз отчитался об успехах своих подопечных в битве за Бахмут, бизнесмен тем не менее дал понять: у России нет сил развить успех, в случае если этот населенный пункт будет взят:

«Нужно сказать четко, что противник никуда не уходит, у них организована оборона внутри города – сначала по железной дороге, затем в районе многоэтажек западного квартала города. А затем, когда они уйдут из города, когда мы полностью выдавим всех до последнего, безусловно, они займут оборону в районе Часова Яра и подступов к Бахмуту. Поэтому ни о каком (российском) наступлении пока, я считаю, речи не идет».

Но и в Киеве, похоже, пока не готовы к тому, чтобы отдать приказ о масштабном наступлении на российские позиции. У Украины пока явно не хватает сил, чтобы гарантированно прорвать российскую оборону на каком-либо стратегически важном участке фронта. И если в документах, утекших в сеть, действительно содержалась важная информация, то дата предполагаемого наступления, очевидно, сдвинется, так как украинскому Генштабу и западным союзникам придется вносить в планы соответствующие коррективы.

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