Россия, Украина и Европа испытывают «пороховой голод». Более чем год активных боевых действий серьезно сократил запасы боеприпасов всех вовлеченных сторон, а перспективы наращивания оборонной промышленности по-прежнему остаются туманными, несмотря на заверения о выделении на это немалых средств.

Европа испытывает острую нехватку пороха, что может повлиять на сроки поставки боеприпасов Украине. Крупнейший после Второй мировой войны конфликт в Европе вскрыл проблемы с производственными мощностями оборонной промышленности Старого света, на которых сказались десятилетия недофинансирования. Согласно информации влиятельного британского издания The Financial Times, «главная проблема заключается в том, что европейская оборонная промышленность не в состоянии осуществлять крупномасштабное военное производство».

Председатель Ассоциации оборонной и охранной промышленности Чехии в интервью газете отмечает:

«Очень сложно увеличить производство артиллерийских боеприпасов, особенно тяжелых, крупнокалиберных, за короткое время. Новый артиллерийский завод – это очень просто, но как производить больше артиллерийских снарядов без сырья? Невозможно увеличить в короткие сроки производство нитроцеллюлозы, пороха, тротила. В Европе нет крупных производителей необходимого нам сырья. Для увеличения производства пороха нужно, наверное, года три».

К слову, один из крупнейших в Европе производителей взрывчатых веществ, чешский государственный концерн Explosia, отчитался, что его линия по производству пороха, используемого в 155-мм артиллерийских установках, и без того «работает на полную мощность», и возможность расширения не рассматривается аж до 2026 года. Что же касается дополнительного финансирования, то речь идет о долгосрочных проектах. Аналогичная ситуация и на других профильных предприятиях по всей Европе. Заводы настаивают, что работают со 100%-ной загрузкой.

При этом стоимость основных материалов, как отмечают опрошенные The Financial Times специалисты, «удвоилась, а в некоторых случаях утроилась». Цена одного обычного снаряда сегодня составляет около 850 евро.

В настоящее время порох в Европу поставляют всего несколько стран. И ЕС, стремясь увеличить производство как на существующих предприятиях, так и на новых, ведет переговоры с США и Австралией по поставкам необходимого сырья. В частности, речь идет о восстановлении закрытого в 2004 году завода по производству пороха в Румынии. Еврокомиссар Тьерри Бретон выразил уверенность, что ЕС сможет выполнить ранее взятое на себя обязательство поставить Украине один миллион снарядов в течение следующих 12 месяцев:

«Это сложная задача, но, используя существующие запасы, которые есть у государств-членов, которые можно было бы высвободить немедленно, и с увеличением производственных мощностей, да, я уверен, что мы сможем достичь этой амбициозной цели для Украины».

Евросоюз уже разрабатывает новую программу финансирования, которая позволит ЕС нарастить собственное оборонное производство и передать необходимое количество произведенной продукции Киеву. Стоимость программы составит от 300 до 500 миллионов евро. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на то, что достичь соответствующей договоренности об этом удастся в ближайшее время:

«Украина может продолжать рассчитывать на Европейский союз, и в связи с этим я рад сообщить, что министры обороны и иностранных дел вместе согласились на предложение срочно предоставить артиллерийские боеприпасы из имеющихся запасов и увеличить производственные мощности».

По словам Борреля, Украина сейчас находится в критической ситуации с боеприпасами и военной техникой, поэтому новые поставки должны произойти как можно скорее – в течение ближайших недель. Он раскритиковал медлительность европейских стран в решении вопросов о поставках Украине вооружений и посоветовал перейти от слов к делу. Боррель уверен: «Западу следует меньше аплодировать Зеленскому и давать ему больше снарядов».

«Мы находимся в ситуации, которая, к сожалению, отличается от той, в которой мы были в течение последних 60 лет, когда мы, европейцы, строили мир посредством экономической интеграции и общего процветания. Нравится нам это или нет, нам приходится сталкиваться с войной на наших границах и поддерживать воюющую страну. В последние 20 лет после окончания холодной войны мы снижали свой военный потенциал. Это факт. Мы уменьшили наши военные расходы в два раза. И по тем цифрам, которые у них есть, мы уменьшили производство боеприпасов в четыре раза. А теперь вдруг нам нужно его увеличить, потому что обстановка резко изменилась».

Как отмечает премьер-министр Эстонии Кая Каллас, Евросоюз планирует запустить процедуру, аналогичную той, которая позволила быстро получить вакцины во время пандемии COVID-19. То есть страны ЕС выделят финансовые средства, на которые будут скоординированно выдаваться крупные подряды для оборонной промышленности:

«Россия ежедневно расходует столько артиллерийских снарядов, сколько в Европе производится за один месяц. Российская военная промышленность сейчас работает в три смены. Евросоюз должен быстро нарастить собственное производство, без боеприпасов Украина не сможет выиграть войну».

Впрочем, генсек НАТО не столь оптимистичен. Йенс Столтенберг предоставил отчет, в котором из трех десятков стран-членов лишь семь увеличили расходы на оборону в целом и на усиление военной промышленности в частности:

«С 2014 года союзники увеличили расходы на оборону, и мы движемся в правильном направлении. Но не так быстро, как этого требует опасный мир, в котором мы живем. Поэтому, хотя я приветствую весь достигнутый прогресс, очевидно, что нам нужно делать больше, и нам нужно делать это быстрее. На нашем саммите в Вильнюсе в июле я ожидаю, что союзники согласуют более амбициозное новое обязательство по инвестициям в оборону. Мы больше не можем воспринимать нашу безопасность как нечто должное. Этот отчет показывает, что лишь семь союзников теперь тратят два процента своего ВВП на оборону».

«Пороховой голод» испытывает и Россия. Хотя публично в Москве на эту тему стараются не высказываться. Тем не менее слухи о нехватке снарядов у российской армии стали появляться еще в середине лета прошлого года, когда ВСУ при помощи установок HIMARS уничтожили несколько крупных артиллерийских складов в ЛНР и ДНР. На новый уровень эта проблема была поднята после того, как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин публично выступил с соответствующими жалобами. При этом в российских телеграм-каналах, специализирующихся на войне в Украине, этот вопрос освещается в несколько другом ключе: ЧВК снабжалась и снабжается намного лучше, чем многие подразделения Министерства обороны РФ, где уже несколько месяцев действуют определенные суточные лимиты на использование артиллерийских снарядов. То есть проблема «музыкантов» была не в том, что они перестали получать боеприпасы, а в том, что они стали их получать, как все остальные. А «общие нормы», как оказалось, не позволяют давать нужный Кремлю результат.

Сколько боеприпасов в месяц производит российская военная промышленность, на данный момент неизвестно, эта информация засекречена. При этом в начале 1990-х годов российские вооруженные силы получили в наследство от Советской армии около 15 млн тонн ракет и боеприпасов. К 2013 году на балансе Минобороны числилось 3,7 млн тонн боеприпасов. Причем треть из них была признана непригодными к использованию. Учитывая введенные против России санкции, ситуация с производством в последнее время вряд ли улучшилась.

При этом, как считают аналитики, на помощь Китая по части поставок вооружений и боеприпасов рассчитывать, видимо, не стоит – визит председателя КНР Си Цзиньпина показал, что Пекин является не столько союзником России, сколько деловым партнером, и сохраняет весьма сдержанную позицию по отношению к войне в Украине. И не будет в открытую снабжать Москву.

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