Саакашвили в Польше наградили премией памяти Леха Качиньского

Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил в Польше престижную неправительственную премию Promethean, учрежденную в честь погибшего президента Польши Леха Качиньского.

«От имени жюри я хотела бы поблагодарить президента Саакашвили за его дружбу и верность идеалам. И я хотела бы пообещать ему, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить ему лечение в Польше или в другой стране. Мы продолжим оказывать давление на правительство Грузии, чтобы это произошло», – заявила на церемонии депутат Европарламента и экс-министр иностранных дел Анна Фотыга.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», награду для Саакашвили Фотыга передала в руки его матери Гиули Аласания и другу экс-президента, французскому писателю и журналисту Бернару Анри Леви.

«Имя Леха Качиньского имеет для нас большое значение, потому что мой сын и президент Качиньский были друзьями… Я надеюсь, что вся ваша работа позволит моему сыну выжить. Большое спасибо за все», – заявила Гиули Аласания

Свои поздравления лауреатам премии направил президент Польши Андрей Дуда.

Promethean Award, она же NAGRODA PROMETEJSKA IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO, была учреждена в 2019 году редакцией портала www.niezalezna.pl – крупнейшего консервативного интернет-издания в Польше. Награда вручается политикам, общественным деятелям и людям, чья дипломатическая и экономическая деятельность объединяет страны между Балтийским, Черным и Адриатическим морями.

Жюри возглавляет Ярослав Качиньский – президент организации «Право и справедливость», брат покойного Леха Качиньского. Первыми лауреатами премии в 2019 году стали президент Польши Анджей Дуда и бывший президент Литвы Валдас Адамкус.

Ранее Саакашвили был удостоен премии норвежских консерваторов имени Сьюрра Линдебрекке за продвижение демократии и прав человека, что вызвало недовольство властей Грузии.