Из-за отъезда в Польшу депутатов «Нацдвижения» на церемонию награждения Михаила Саакашвили премией «Прометей» парламентская оппозиция не смогла организовать внеочередное заседание для создания следственной комиссии по вопросу санкций против грузинских судей. В парламентском большинстве награждение экс-президента посчитали «аморальным» и не исключили, что награды для Саакашвили покупает его семья.

Полной истерикой и оркестрированной атакой назвал Леван Хабеишвили разгоревшийся вокруг него и его партии скандал. Накануне он и еще один депутат из «Нацдвижения» Ани Цитлидзе отправились в Польшу с официальным визитом, сообщил утром уже из Варшавы Хабеишвили:

«Я нахожусь с официальным визитом в Польше, где президент Саакашвили получит важнейшую награду. Эту награду вместе с ним получат высокопоставленные должностные лица из разных стран, и общество это увидит. К тому же это было со стороны поляков запланировано еще 2-3 недели назад. По этому поводу есть мое заявление в парламент о неоплачиваемой командировке, и мои коллеги легко могли бы найти эту информацию».

Леван Хабеишвили напомнил, что трагедия под Смоленском 13 лет назад, когда в авиакатастрофе погибли президент Лех Качиньский, его супруга и другие представители политической элиты Польши, произошла 10 апреля. Поэтому дату никак невозможно было перенести. Лидер «Нацдвижения» посоветовал коллегам «поправить стрелки и бороться против единственного врага страны, с Бидзиной Иванишвили», и пообещал, что, вернувшись в Тбилиси, обязательно поддержит инициативу парламентской оппозиции о создании временной следственной комиссии по установлению фактов коррупции в судебной системе, из-за которых недавно трое действующих и один бывший судьи попали под визовые санкции США.

Пенять на себя по призыву Хабеишвили и Цитлидзе их коллеги-оппозиционеры в парламенте не захотели, увидев в их отъезде что-то похожее на месть за то, что они не поддержали организованную «Нацдвижением» акцию протеста 9 апреля. Из-за этого лидер ЕНД Хабеишвили на митинге предложил очистить ряды оппозиции от самозванцев. А вчера поздно вечером пренебрежительно ответил представителям оппозиции, которые, узнав о его поездке, подвергли его критике. Усилив за счет скорости смысл известной поговорки, он сказал: «Собака лает, караван мчится».

Лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе, как и другие инициаторы созыва внеочередного заседания, действия лидеров «Нацдвижения» считает безответственным:

«Под письмом, которое мы направили президенту о созыве внеочередного заседания, стоят подписи обоих депутатов – Хабеишвили и Цитлидзе. Они знают, что после обращения у президента 48 часов для назначения заседания. Их подписями подтверждается, что они знали о предполагаемой дате этого заседания. Несмотря на это они покинули страну. Мне кажется вопрос создания следственной комиссии настолько важным, что считала бы правильным даже отмену данного визита. И есть депутаты, которые отменили ради этого зарубежные визиты».

Одним из тех, кто отменил зарубежную командировку, оказалась бывший лидер фракции «Нацдвижения», теперь беспартийный депутат Хатия Деканоидзе – чтобы обеспечить те необходимые 50 голосов оппозиционных депутатов для кворума, которые по регламенту необходимы для создания следственной комиссии на внеочередной сессии. Из-за отсутствия кворума оппозиция вынуждена была отозвать отправленное утром письмо президенту. Как все это выглядит, поясняет Хатия Деканоидзе:

«Мы только вечером узнали из разных источников об отъезде двух депутатов. В такой ситуации оппозиция не выглядит хорошо, больше скажу – все это было смехотворно. Нас и так мало в парламенте – оппозиционеров, и необходимо больше координации».

Конечно же, в «Грузинской мечте» изрядно посмеялись по этому поводу, в очередной раз подчеркнув всю несостоятельность оппозиции. Не забыли еще раз вспомнить характеристики, традиционно используемые властью в отношении оппозиции: «радикалы, выступавшие против интересов страны».

Оппозиция упустила шанс созвать внеочередное заседание в дни пасхальных каникул для создания комиссии. И хотя сегодня оппозиционные депутаты обещали, что на следующей неделе продолжат добиваться этого, мяч уже на стороне «Грузинской мечты». Со следующей недели возобновятся пленарные заседания, и теперь спикер парламента Шалва Папуашвили и «Грузинская мечта» будут решать, вносить ли данный вопрос в повестку дня. Четкой позиции в правящей силе по этому поводу пока нет.

Однако сполна насладиться очередным провалом оппозиции парламентское большинство не смогло. Ложкой дегтя стала одна из причин отъезда лидера «Нацдвижения» Хабеишвили в Варшаву – премия «Прометей» для Михаила Саакашвили, которая учреждена в честь погибшего польского президента Леха Качиньского. «За вклад в борьбу за свободу», – говорится на сайте Саакашвили в соцсети.

«Вручение какой-либо награды Саакашвили просто аморально», – заявил депутат «Грузинской мечты» Алуда Гудушаури.

В правящей партии еще не успели отойти от предыдущей награды, которой был удостоен заключенный экс-президент – в конце марта ему вручили премию имени Сьюра Линдебрекке, сооснователя консервативной партии Норвегии, и тоже за продвижение прав человека, политических и экономических свобод и демократических институтов.

Очередную зарубежную награду депутат из аффилированной с «Грузинской мечтой» «Силы народа» Эка Сепашвили посчитала странным и предположила: «Не исключено, что за эти награды семья третьего президента заплатила деньги».

Эке Сепашвили из Варшавы ответила мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания.

«Неужели этот человек не осознает, что такими заявлениями оскорбляет Польшу? Получается, что мы до этого купили Норвегию? Вот так ездим с мешком денег и покупаем всех... Они стараются всячески оскорбить и унизить моего сына. Наверное, они не осознают, что такими заявлениями они оскорбляют эти государства, а может, и намеренно это делают», – недоумевала Гиули Аласания, уповая на скорейшее решение Страсбургского суда, в который сегодня адвокаты направили иск об отказе грузинским судом Михаилу Саакашвили в отмене или же отсрочке заключения по состоянию здоровья.

Гиули Аласания завтра, 12 апреля, вместо сына получит награду. Эта премия, учрежденная правящей партией Польши «Право и справедливость», впервые была вручена в 2019 году нынешнему президенту Польши Анджею Дуда. Из зарубежных политиков награды удостоились бывший президент Литвы Валдас Адамкус (в 2020 г.), бывший секретарь США по энергетике Рик Перри. Традиционно награду вручает Анна Фотыга, бывший министр иностранных дел, а ныне депутат Европарламента от правящей партии Польши. Фотыга – беспощадный критик «Грузинской мечты» и выступает за освобождение Михаила Саакашвили из-за гуманных соображений, а правительство Польши неоднократно выражало готовность направить польских врачей для лечения Михаила Саакашвили или же принять у себя бывшего президента для реабилитации. Что вызывает нескрываемое раздражение, а порой и гнев у представителей «Грузинской мечты».

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