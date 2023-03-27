Представители грузинской власти сегодня осудили присуждение Михаилу Саакашвили премии в Норвегии. Премьер Ираклий Гарибашвили сравнил Саакашвили с Андерсом Брейвиком, осужденным за теракты в Норвегии, в которых погибли 77 человек. Между тем представители клиники «Вивамеди» в очередной раз предложили перевести Саакашвили в другую клинику. В «Нацдвижении» считают, что власти целенаправленно убивают бывшего президента.

Сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили прокомментировал присуждение Михаилу Саакашвили премии имени Сьюра Линдебрекке – сооснователя консервативной партии Норвегии. Находящийся в заключении третий президент Грузии был удостоен ее, как сказано, за продвижение прав человека, политических и экономических свобод и демократических институтов.

Ираклий Гарибашвили заявил, что присуждение премии Михаилу Саакашвили – насмешка над грузинским народом.

«Всемирно известный бывший авторитарный, почти диктаторский правитель, создатель репрессивной, кровавой системы удостоен премии в области прав человека. Это издевательство над нашим народом. Это примерно то же самое, – наверное, вы помните, что в Норвегии Брейвик убил много людей, – это примерно то же самое, если бы какая-либо страна дала Брейвику эту награду. Саакашвили убил сотни молодых людей. Михаила Саакашвили судили за участие в убийстве Гиргвлиани – это одно. Его режим был кровавым режимом», – заявил Ираклий Гарибашвили.

Позицию премьера всецело разделила министр культуры Тея Цулукиани. Награждение преступника премией голубя мира» – так охарактеризовала она награждение.

«Мы часто наблюдаем и слышим, как говорят «белое» о черном – это проблема мирового характера. Доказать правду стало очень трудно. Похоже, это характерная черта эпохи, в которую мы, все мы, живем. На мой взгляд, это нашло отражение в том, что преступник, садист, нарушитель прав человека, о деятельности которого Страсбургский суд вынес и выносит решения, Европейский суд говорит, что при Саакашвили, при его поддержке и участии совершались системные преступления, – и его одна из норвежских партий награждает за то, что было известно. Это просто позорно», – заявила министр.

По всей видимости, Цулукиани неслучайно упомянула Страсбургский суд. Сегодня родственники и адвокаты экс-президента заявили, что обратятся с жалобой именно в Страсбург – чтобы прекратить издевательства над заключенным.

«Мы направим жалобу в Страсбургский суд – не иск, детали согласовываются. Сегодня мы с родственниками обсудим стратегию дальнейших действий для защиты его прав, с привлечением экспертов местного и мирового масштаба», – заявил адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе.

Здоровье экс-президента вновь внушает опасения. Мать Саакашвили Гиули Аласания считает, что его отравили, и вновь настаивает на его переводе на лечение за границу:

«Состояние ухудшилось, он не может принимать пищу, потому что внутренние органы поражены ядами из-за отравления. Он не получает (необходимых калорий), не может получить, потому что отравлен. Я принесла яйца, салат, гречку, все, но не знаю, что он оттуда будет есть. Слышали ли вы от какого-нибудь врача «Вивамеди», что человек отравлен? Вот тут и начинаются проблемы. Они не хотят признавать, что человек был отравлен. Мы обратимся в международные инстанции, чтобы ходатайствовать о госпитализации за рубежом. Иск готов».

Лечащие врачи Саакашвили считают, что их пациент симулирует и занимается членовредительством, так как принимает четверть калорий, необходимых для улучшения его состояния. Как известно, недавно представители «Вивамеди» предложили перевести его в другую клинику, но не за рубеж, а в Грузии – чтобы отвлечь от клиники репутационные риски. Говорит Софо Мебуке – эндокринолог:

«Пациент потребляет продукты, которые приносят члены семьи. Я ничего не могу сказать о переводе Михаила Саакашвили из клиники, это не входит в мою компетенцию. 16 марта лично я предложила ему провести консилиум с участием 4-5 профессоров, но получила категорический отказ. Несмотря на все наши попытки, мы не смогли улучшить его положение в плане питания, поэтому считаю, что аналогичное амбулаторное лечение он может получить в любой другой клинике – с этим я согласна. По моей специализации у него нет нарушений в эндокринологическом профиле, у него абсолютно все гормоны в порядке».

Награждение Михаила Саакашвили раздосадовало только Москву и ее сателлитов в Грузии – считают в оппозиционном «Нацдвижении». Лидер партии Леван Хабеишвили сегодня посвятил брифинг этому событию.

«Министр Цулукиани, решения которой способствуют разрушению монастырей Гелати и Джвари, и отличительной способностью которой является хамство и бесчеловечное отношение к своим сотрудникам, а также бывший на побегушках у Бидзины Иванишвили Гарибашвили, который отметился разборками с детьми по поводу комментариев в адрес сына Иванишвили, не имеют ни морального, ни политического права в негативном контексте оценивать награды президента Саакашвили. Мы все хорошо видим, как они обиделись и как они разозлились, так же, как и в Кремле. Все остальные считают награду президенту Саакашвили адекватной. Президент Саакашвили получил много наград, и я уверен, что он получит еще много», – заявил Леван Хабеишвили.

Напомним, Михаил Саакашвили, которому тбилисский городской суд присудил шесть лет за разные преступления, проходит лечение в клинике «Вивамеди» с мая прошлого года. Власти неоднократно заявляли, что Саакашвили приехал в Грузию из Украины, чтобы устроить революцию и погрузить страну в смуту и войны.

Ближе к вечеру со специальным письменным заявлением выступила посол Норвегии в Грузии. «Меня удивляет сравнение с террористом Брейвиком, что я считаю крайне неуместным», – заявила Хелен Санд Андерсен, отвечая на вопрос «Мтавари архи». В письменном ответе говорится, что награда, которую получил третий президент Грузии, ежегодно вручается Норвежской консервативной партией и не отражает позицию норвежского правительства.

В конце дня Михаил Саакашвили отреагировал на заявления в его адрес. «Это ложь, что я отказываюсь от врачей и консилиума. Мы уже три недели ждем консилиум ЕС, который правительство Грузии не пускает ко мне. Что касается эндокринолога клиники, то сотрудничаем нормально, у нее претензий ко мне нет. Они начали свое правление с абсурдных обвинений в мой адрес и заканчивают тем же», – написал Михаил Саакашвили в Facebook.

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