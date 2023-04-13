Вторую неделю югоосетинский президент производит кадровые перестановки в исполнительной власти. На этой неделе Алан Гаглоев продолжал назначать и увольнять чиновников в ключевых ведомствах и даже вывал критику в свой адрес.

Изменения коснулись, к примеру, МВД: в ведомстве, которое возглавил Алан Гучмазов, спустя почти полгода назначены новые заместители министра. Все назначенцы – давно работающие в этой структуре силовики, новых лиц наблюдатели не заметили.

Первым заместителем и начальником криминальной милиции стал Эрислав Мамиев – близкий друг Алана Гаглоева еще со времен работы в югоосетинском КГБ. Должность замминистра по работе с личным составом занял Сослан Санакоев, который больше 10 лет возглавлял отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Третьим заместителем стал Игорь Плиев, который с 2011 года был заместителем начальника милиции общественной безопасности МВД РЮО.

Однако если по поводу первых двух кадровых решений вопросов у общественности не возникло, то назначение Плиева вызвало недоумение среди тех граждан Южной Осетии, которые участвовали в акции протеста по делу Инала Джабиева на центральной площади Цхинвала в 2020 году. В сети до сих пор можно увидеть видео, на которых Плиев лично отнимает у протестующих зимой женщин тенты, под которыми они укрывались от снега и дождя. Общественная организация «Гражданская платформа», которая возникла после акции протеста, назначение пока не комментировала.

Сразу два заместителя появились и у министра обороны Марата Павлова, который занял это кресло в августе 2022 года, – Алан Болотаев и Вепхвия Танделов. Болотаев имеет звание генерал-майора милиции, до назначения работал заместителем директора Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел РФ и РЮО. В биографической справке Танделова последней должностью значится «начальник продовольственной службы отдела тыла» Министерства обороны.

Новым «старым» чиновником оказался и Аслан Лолаев, назначенный министром образования. В качестве заместителя министра он успел проработать и при Натали Гассиевой, и при Аряне Джиоевой.

Одним из советников президента назначен Вячеслав Гобозов, который часто выступал в качестве эксперта на «Эхе Кавказа». Он также является председателем политической партии «Фыдыбаста».

В январе этого года детский омбудсмен Татьяна Цховребова рассказывала журналистам о проделанной работе и планах на будущее. В конце марта приняла участие в пресс-конференции по адаптации детей с особенностями развития. Казалось, что ее работа не вызывает у новой власти никаких вопросов, однако вчера омбудсмен была уволена с занимаемой должности, а на ее место назначена Аэлита Джиоева.

Биография Джиоевой на государственных новостных сайтах пока не вывешена. Известно, что в 2022 году во время президентских выборов она активно работала на предвыборный штаб экс-министра обороны Ибрагима Гассеева. Если брать за основу версию, что Цховребова – человек экс-президента Бибилова, против которого проголосовало большинство электората, у многих это назначение вызывает вопросы.

Грубейшим нарушением законодательства наблюдатели называют назначение Гаглоевым полномочного представителя президента в парламенте. Согласно указу, должность занял соратник президента Георгий Кочиев, экс-сотрудник Министерства юстиции. Однако на официальном сайте президента отсутствует указ об увольнении его предшественницы Анны Кумаритовой.

По неофициальной информации, Кумаритова, назначенная еще Анатолием Бибиловым, после смены власти продолжала получать довольно высокую по югоосетинским меркам зарплату, давно работая в одной из частных медицинских клиник Владикавказа. Кумаритова в комментариях одного из популярных телеграм-каналов подтвердила, что все это время работает в HR-е клиники «Мега». Югоосетинские юристы объяснили «Эху Кавказа»: при таком раскладе Кумаритова в любой момент имеет право вернуться в свое кресло, на должность полномочного представителя президента назначают и увольняют исключительно указами президента.

Каким образом ей удавалось совмещать должность госслужащего первого ранга и одновременно работать во владикавказской клинике, остается загадкой. Хотя оппоненты действующего президента считают, что это своеобразный реверанс в сторону Анатолия Бибилова, чьей родственницей и протеже она является.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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